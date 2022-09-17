«Урал» сыграет на своем поле против «Ахмата» в рамках десятого тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября в Екатеринбурге, начало — в 12:00 мск. «Урал» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

Ситуация все еще сложная, но уже не такая печальная, как несколько недель назад. В прошлом туре клуб из Екатеринбурга наконец-то одержал первую победу в чемпионате, выиграв на своем поле у московского «Торпедо» (2:0).

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Еще один приятный момент — победа над «Сочи» (2:0) в первом туре группового этапа Кубка России.

На днях «Урал» проиграл ЦСКА (1:2) в рамках кубка, но по игре команда Виктора Гончаренко выглядела очень даже неплохо. Решающий гол «армейцы» забили за пару минут до финального свистка.

И с учетом того количества трансферов, которые «Урал» оформил в начале сентября, вполне вероятно, что команда продолжит прибавлять. Гончаренко получил существенное усиление.

«Ахмат»

«Ахмат» находится на девятой строчке после девяти туров, в которых набрал 11 очков.

Вроде бы и не самый плохой старт, но в грозненском клубе решили иначе. В конце прошлой недели руководство «Ахмата» отправило в отставку главного тренера команды Андрея Талалаева.

Интересно, что решение было принято в перерыве домашнего матча с «Нижним Новгородом», который в итоге завершился для «Ахмата» поражением со счетом 1:3. Во втором тайме Талалаев уже не руководил командой.

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Среди недели «Ахмат» проиграл на выезде московскому «Динамо» (1:2) во втором туре группового этапа Кубка России.

«Ахмат» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Урал» в этом матче можно поставить за 2.69, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Ахмата» за 2.71.

«Урал» вполне может воспользоваться проблемами «Ахмата», который неплохо начал, даже успел отобрать очки у «Зенита», но потом забарахлил. Эмоциональное состояние грозненской команды тоже вызывает вопросы.

Ставка — победа «Урала» с форой (0) за 1.94.

Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Урала» больше 1,5 за 2.60.