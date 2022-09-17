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    Сможет ли «Урал» обыграть «Ахмат» на своем поле?

    «Урал» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат России 17 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — «Ахмат»
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    Эрик Бикфалви
    «Урал» сыграет на своем поле против «Ахмата» в рамках десятого тура чемпионата России. Матч пройдет 17 сентября в Екатеринбурге, начало — в 12:00 мск. «Урал» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Сентября 2022 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 12:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Урал»

    «Урал» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.

    Ситуация все еще сложная, но уже не такая печальная, как несколько недель назад. В прошлом туре клуб из Екатеринбурга наконец-то одержал первую победу в чемпионате, выиграв на своем поле у московского «Торпедо» (2:0).

    Коэффициенты матча Урал — Ахмат

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    Еще один приятный момент — победа над «Сочи» (2:0) в первом туре группового этапа Кубка России.

    На днях «Урал» проиграл ЦСКА (1:2) в рамках кубка, но по игре команда Виктора Гончаренко выглядела очень даже неплохо. Решающий гол «армейцы» забили за пару минут до финального свистка.

    И с учетом того количества трансферов, которые «Урал» оформил в начале сентября, вполне вероятно, что команда продолжит прибавлять. Гончаренко получил существенное усиление.

    «Ахмат»

    «Ахмат» находится на девятой строчке после девяти туров, в которых набрал 11 очков.

    Вроде бы и не самый плохой старт, но в грозненском клубе решили иначе. В конце прошлой недели руководство «Ахмата» отправило в отставку главного тренера команды Андрея Талалаева.

    Интересно, что решение было принято в перерыве домашнего матча с «Нижним Новгородом», который в итоге завершился для «Ахмата» поражением со счетом 1:3. Во втором тайме Талалаев уже не руководил командой.

    Все прогнозы на РПЛ

    Среди недели «Ахмат» проиграл на выезде московскому «Динамо» (1:2) во втором туре группового этапа Кубка России.

    «Ахмат» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Урал» в этом матче можно поставить за 2.69, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Ахмата» за 2.71.

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    «Урал» вполне может воспользоваться проблемами «Ахмата», который неплохо начал, даже успел отобрать очки у «Зенита», но потом забарахлил. Эмоциональное состояние грозненской команды тоже вызывает вопросы.

    Ставка — победа «Урала» с форой (0) за 1.94.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Урала» больше 1,5 за 2.60.

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    «Урал» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 17.09.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Урал» обыграть «Ахмат» на своем поле?
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