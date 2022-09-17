«Урал»
«Урал» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ после девяти сыгранных матчей, в которых набрал четыре очка.
Ситуация все еще сложная, но уже не такая печальная, как несколько недель назад. В прошлом туре клуб из Екатеринбурга наконец-то одержал первую победу в чемпионате, выиграв на своем поле у московского «Торпедо» (2:0).
Коэффициенты матча Урал — Ахмат
Еще один приятный момент — победа над «Сочи» (2:0) в первом туре группового этапа Кубка России.
На днях «Урал» проиграл ЦСКА (1:2) в рамках кубка, но по игре команда Виктора Гончаренко выглядела очень даже неплохо. Решающий гол «армейцы» забили за пару минут до финального свистка.
И с учетом того количества трансферов, которые «Урал» оформил в начале сентября, вполне вероятно, что команда продолжит прибавлять. Гончаренко получил существенное усиление.
«Ахмат»
«Ахмат» находится на девятой строчке после девяти туров, в которых набрал 11 очков.
Вроде бы и не самый плохой старт, но в грозненском клубе решили иначе. В конце прошлой недели руководство «Ахмата» отправило в отставку главного тренера команды Андрея Талалаева.
Интересно, что решение было принято в перерыве домашнего матча с «Нижним Новгородом», который в итоге завершился для «Ахмата» поражением со счетом 1:3. Во втором тайме Талалаев уже не руководил командой.
Среди недели «Ахмат» проиграл на выезде московскому «Динамо» (1:2) во втором туре группового этапа Кубка России.
«Ахмат» потерпел четыре поражения в шести предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
На «Урал» в этом матче можно поставить за 2.69, ничью букмекеры предлагают за 3.40, а победу «Ахмата» за 2.71.
«Урал» вполне может воспользоваться проблемами «Ахмата», который неплохо начал, даже успел отобрать очки у «Зенита», но потом забарахлил. Эмоциональное состояние грозненской команды тоже вызывает вопросы.
Ставка — победа «Урала» с форой (0) за 1.94.
Также можно рассмотреть смелую ставку на тотал «Урала» больше 1,5 за 2.60.