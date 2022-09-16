«Велес Сарсфилд»
«Бело-голубые» занимают 26-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины набрав всего 13 очков после 18-тисыгранных матчей. Команда забила соперникам 19 голов, а в свои ворота пропустила — 25.
В Проффесильональной Лиге Аргентины «Велес Сарсфилд» уже очень давно не знает вкуса побед и в последнем туре родного чемпионата команда не определила сильнейшего с «Арсеналом Саранди» завершив поединок со счетом 2:2.
В Кубке Либертадоресе «бело-голубые» в 1/2 потерпели поражение от бразильского «Фламенго» проиграв им по сумме двух матчей со счетом 6:1.
«Велес Сарсфилд» проводит серию без побед, которая длится уже 8 матчей подряд — 4 ничьи и 4 поражения.
«Индепендьенте»
У «красно-белых» дела обстоят немного лучше и они в данный момент занимают 20-е место в турнирной таблице набрав 21 очко после 19-ти матчей. Этот коллектив забивал 221 раз, а пропускал — 23.
В последних двух турах родного чемпионата «Индепендьенте» прервал свою серию без побед, выиграв два поединка подряд.
Сначала «красно-белые» на своем поле переиграли «Альдосиви» с разгромным счетом 3:0, а после этого уже в выездном матче одержали победу над «Сармьенто Жунином» со счетом 1:2.
«Индепендьенте» выиграл 2 из 5-ти последних выездных поединков, так же двух сыграл вничью и в одном потерпел поражение.
Прогноз и ставка
На победу «Велеса Сарсфилда» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 2.88, а победу «Индепендьенте» — за 3.14.
Прогноз - «Индепендьенте» в последнее время показывает хорошие результаты и даже на чужом поле сможет справиться с таким кризисным соперником как «Велес Сарсфилд» и одержит победу в этом матче.
Ставка - «Индепендьенте» победа за 3.14.