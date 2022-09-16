«Велес Сарсфилд» на своем поле сыграет против «Индепендьенте» в рамках 1/8 Кубка Аргентины. Матч состоится 16 сентября, начало — 03:10 (мск). «Велес Сарсфилд» — «Индепендьенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес Сарсфилд»

«Бело-голубые» занимают 26-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины набрав всего 13 очков после 18-тисыгранных матчей. Команда забила соперникам 19 голов, а в свои ворота пропустила — 25.

В Проффесильональной Лиге Аргентины «Велес Сарсфилд» уже очень давно не знает вкуса побед и в последнем туре родного чемпионата команда не определила сильнейшего с «Арсеналом Саранди» завершив поединок со счетом 2:2.

В Кубке Либертадоресе «бело-голубые» в 1/2 потерпели поражение от бразильского «Фламенго» проиграв им по сумме двух матчей со счетом 6:1.

Все прогнозы на футбол

«Велес Сарсфилд» проводит серию без побед, которая длится уже 8 матчей подряд — 4 ничьи и 4 поражения.

«Индепендьенте»

У «красно-белых» дела обстоят немного лучше и они в данный момент занимают 20-е место в турнирной таблице набрав 21 очко после 19-ти матчей. Этот коллектив забивал 221 раз, а пропускал — 23.

В последних двух турах родного чемпионата «Индепендьенте» прервал свою серию без побед, выиграв два поединка подряд.

Сначала «красно-белые» на своем поле переиграли «Альдосиви» с разгромным счетом 3:0, а после этого уже в выездном матче одержали победу над «Сармьенто Жунином» со счетом 1:2.

«Индепендьенте» выиграл 2 из 5-ти последних выездных поединков, так же двух сыграл вничью и в одном потерпел поражение.

Прогноз и ставка

На победу «Велеса Сарсфилда» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 2.88, а победу «Индепендьенте» — за 3.14.

Прогноз - «Индепендьенте» в последнее время показывает хорошие результаты и даже на чужом поле сможет справиться с таким кризисным соперником как «Велес Сарсфилд» и одержит победу в этом матче.

Ставка - «Индепендьенте» победа за 3.14.