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    «Рига» будет торопиться

    «Рига» — «Лиепая». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Латвии, 16 сентября 2022 года

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    «Рига»
    «Рига» сыграет на своем поле с «Лиепаей» в рамках 29-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 18:00 мск. «Рига» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 16 Сентября 2022 года
    Рига
  • Рига
    •  Рига 18:00 Лиепая Лиепая
  • Латвия. Высшая лига
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    «Рига»

    «Рига» пока не может записать сезон себе в актив. Отставание от лидера «Валмиеры» составляет 7 очков.

    «Рига» не слишком успешно атакует. В 28 матчах команда сумела отличиться всего 49 раз.

    В своем предыдущем поединке команда проиграла. «Рига» уступила как раз «Валмиере» (3:1), что может стоить команде чемпионства.

    Все прогнозы на футбол

    «Рига» исторически сложно играет с «Лиепаей». Из пяти последних поединков проиграно четыре.

    «Лиепая»

    «Лиепая» нынешний сезон проводит прилично. Текущее 4 место в таблице видится неплохим результатом.

    Команда вполне результативно атакует. В 28 поединках забито уже 53 мяча в ворота соперников.

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    • В минувшем туре чемпионата Латвии команда добыла один балл. «Лиепая» на выезде расписала мировую с «Супер Новой» (2:2).

    В этом поединке «Лиепая» будет стараться добыть очки. Шансы на попадание в тройку еще не испарились.

    Прогноз и ставка

    На победу «Риги» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.08, а победу «Лиепаи» — за 4.84.

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    «Рига» борется за чемпионский титул. «Лиепая» крайне нестабильна.

    Рижане давненько не обыгрывали «Лиепаю», и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Риги» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.

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    «Рига» — «Лиепая»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. «Рига» будет торопиться
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