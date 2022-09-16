«Рига»
«Рига» пока не может записать сезон себе в актив. Отставание от лидера «Валмиеры» составляет 7 очков.
«Рига» не слишком успешно атакует. В 28 матчах команда сумела отличиться всего 49 раз.
В своем предыдущем поединке команда проиграла. «Рига» уступила как раз «Валмиере» (3:1), что может стоить команде чемпионства.
«Рига» исторически сложно играет с «Лиепаей». Из пяти последних поединков проиграно четыре.
«Лиепая»
«Лиепая» нынешний сезон проводит прилично. Текущее 4 место в таблице видится неплохим результатом.
Команда вполне результативно атакует. В 28 поединках забито уже 53 мяча в ворота соперников.
В минувшем туре чемпионата Латвии команда добыла один балл. «Лиепая» на выезде расписала мировую с «Супер Новой» (2:2).
В этом поединке «Лиепая» будет стараться добыть очки. Шансы на попадание в тройку еще не испарились.
Прогноз и ставка
На победу «Риги» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.08, а победу «Лиепаи» — за 4.84.
«Рига»
Рижане давненько не обыгрывали «Лиепаю», и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Риги» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.