«Рига» сыграет на своем поле с «Лиепаей» в рамках 29-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 18:00 мск. «Рига» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рига»

«Рига» пока не может записать сезон себе в актив. Отставание от лидера «Валмиеры» составляет 7 очков.

«Рига» не слишком успешно атакует. В 28 матчах команда сумела отличиться всего 49 раз.

В своем предыдущем поединке команда проиграла. «Рига» уступила как раз «Валмиере» (3:1), что может стоить команде чемпионства.

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«Рига» исторически сложно играет с «Лиепаей». Из пяти последних поединков проиграно четыре.

«Лиепая»

«Лиепая» нынешний сезон проводит прилично. Текущее 4 место в таблице видится неплохим результатом.

Команда вполне результативно атакует. В 28 поединках забито уже 53 мяча в ворота соперников.

В минувшем туре чемпионата Латвии команда добыла один балл. «Лиепая» на выезде расписала мировую с «Супер Новой» (2:2).

В этом поединке «Лиепая» будет стараться добыть очки. Шансы на попадание в тройку еще не испарились.

Прогноз и ставка

На победу «Риги» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают взять за 4.08, а победу «Лиепаи» — за 4.84.

«Рига» борется за чемпионский титул . «Лиепая» крайне нестабильна.

Рижане давненько не обыгрывали «Лиепаю», и наверняка понесутся вперед с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Риги» в 1 тайме с коэффициентом 2.12.