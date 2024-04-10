В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 10 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: Внезапная победа «Торонто» над «Милуоки» произвела эффект разорвавшейся бомбы, но на турнирное положение канадского клуба никак повлиять не смогла.

Последние матчи: «Рэпторз» не могут победить уже 12 матчей подряд, а количество травмированных игроков увеличивается на одну единицу каждые три игры.

Травмированные игроки: Радует, что в основу постепенно начинают возвращаться травмированные игроки. Сейчас Раякович не может рассчитывать лишь на Барнса, Пёлтля, Портера и Буше.

Общий тонус клуба: С «Индианой» не получится равной игры, поскольку соперник хочет забраться повыше, нежели шестое место в таблице

«Индиана»

Турнирное положение: На финише сезона «Индиана» смотрится просто великолепно, поэтому шестое место в таблице Востока у этой команды абсолютно заслуженное.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: За пять последних поединков лишь одно поражение, и получено оно было от одного из слабейших коллективов лиги «Бруклина» (111:115).

Травмированные игроки: Карлайл может рассчитывать на всех сильнейших, за исключением Матюрина, который продолжает лечить плечо.

Общий тонус клуба: На данный момент времени «Пэйсерс» являются очевидным претендентом на победу в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

«Торонто» не может выиграть уже 12 матчей кряду

В шести последних очных поединках «Индиана» отпраздновала праздновала победу в четыре раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 4.52, а на победу «Индианы» — 1.23.

Прогноз: Гости добьются убедительной победы

Альтернативный прогноз: Соперники должны порадовать зрителей результативным баскетболом

Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.81.

Альтернативная ставка: ТМ 244 с коэффициентом 2.17.