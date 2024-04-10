«Торонто»
Турнирное положение: Внезапная победа «Торонто» над «Милуоки» произвела эффект разорвавшейся бомбы, но на турнирное положение канадского клуба никак повлиять не смогла.
Последние матчи: «Рэпторз» не могут победить уже 12 матчей подряд, а количество травмированных игроков увеличивается на одну единицу каждые три игры.
Травмированные игроки: Радует, что в основу постепенно начинают возвращаться травмированные игроки. Сейчас Раякович не может рассчитывать лишь на Барнса, Пёлтля, Портера и Буше.
Общий тонус клуба: С «Индианой» не получится равной игры, поскольку соперник хочет забраться повыше, нежели шестое место в таблице
«Индиана»
Турнирное положение: На финише сезона «Индиана» смотрится просто великолепно, поэтому шестое место в таблице Востока у этой команды абсолютно заслуженное.
Последние матчи: За пять последних поединков лишь одно поражение, и получено оно было от одного из слабейших коллективов лиги «Бруклина» (111:115).
Травмированные игроки: Карлайл может рассчитывать на всех сильнейших, за исключением Матюрина, который продолжает лечить плечо.
Общий тонус клуба: На данный момент времени «Пэйсерс» являются очевидным претендентом на победу в предстоящем поединке.
Статистика для ставок
- «Торонто» не может выиграть уже 12 матчей кряду
- В шести последних очных поединках «Индиана» отпраздновала праздновала победу в четыре раза
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Торонто» дают коэффициент 4.52, а на победу «Индианы» — 1.23.
Прогноз: Гости добьются убедительной победы
- 2.00Атланта — Майами: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.83Шарлотт — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.76Филадельфия — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Соперники должны порадовать зрителей результативным баскетболом
Ставка: Ф2 (-9) с коэффициентом 1.81.
Альтернативная ставка: ТМ 244 с коэффициентом 2.17.