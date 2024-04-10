В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Филадельфия» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Последние результаты «Филадельфии» действительно вдохновляют. Сейчас клуб из Пенсильвании на седьмой позиции в восточной конференции, но подняться выше до конца регулярки коллективу Нерса вполне по силам.

Последние матчи: Уже пять поединков без поражений, и останавливаться на этом клуб канадского специалиста не собирается. Однако Джоэль снова пропустит игру, поскольку его повреждение не до конца залечено.

Травмированные игроки: Список травмированных «Филадельфии» на текущий момент времени состоит из Ковингтона, Лаури, Мелтона и упомянутого выше центрового.

Общий тонус клуба: Даже без лидеров хозяева вполне могут убедительно обыграть худшую команду регулярного сезона.

«Детройт»

Турнирное положение: Один из лидеров западной конференции со скрипом, но одерживает победы, однако иногда кажется, что «Оклахома» в какой-то момент не выдержит.

Все прогнозы на НБА

Последние матчи: «Поршни» в четырех последних поединках не смогли зацепиться ни за одну встречу, поэтому довольно логично были проиграны все встречи.

Травмированные игроки: Уильямс будет ломать голову, как и кем заменить отсутствие Умуде, Граймса, Стюарта, Томпсона и Фонтеккио.

Общий тонус клуба: Даже если хозяевам на протяжении всего матча будет несказанно везти, то им вряд ли удастся обыграть организованных «76-х».

Статистика для ставок

«Филадельфия» не проигрывает пять матчей кряду

«Детройт» проиграл четыре последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.07, а на победу «Детройта» — 10.00.

Прогноз: У гостей весьма неплохие шансы на успех.

Альтернативный прогноз: Поединок претендует на довольно результативный матч

Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.76.

Альтернативная ставка: ТБ 224 с коэффициентом 2.15.