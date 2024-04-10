«Филадельфия»
Турнирное положение: Последние результаты «Филадельфии» действительно вдохновляют. Сейчас клуб из Пенсильвании на седьмой позиции в восточной конференции, но подняться выше до конца регулярки коллективу Нерса вполне по силам.
Последние матчи: Уже пять поединков без поражений, и останавливаться на этом клуб канадского специалиста не собирается. Однако Джоэль снова пропустит игру, поскольку его повреждение не до конца залечено.
Травмированные игроки: Список травмированных «Филадельфии» на текущий момент времени состоит из Ковингтона, Лаури, Мелтона и упомянутого выше центрового.
Общий тонус клуба: Даже без лидеров хозяева вполне могут убедительно обыграть худшую команду регулярного сезона.
«Детройт»
Турнирное положение: Один из лидеров западной конференции со скрипом, но одерживает победы, однако иногда кажется, что «Оклахома» в какой-то момент не выдержит.
Последние матчи: «Поршни» в четырех последних поединках не смогли зацепиться ни за одну встречу, поэтому довольно логично были проиграны все встречи.
Травмированные игроки: Уильямс будет ломать голову, как и кем заменить отсутствие Умуде, Граймса, Стюарта, Томпсона и Фонтеккио.
Общий тонус клуба: Даже если хозяевам на протяжении всего матча будет несказанно везти, то им вряд ли удастся обыграть организованных «76-х».
Статистика для ставок
- «Филадельфия» не проигрывает пять матчей кряду
- «Детройт» проиграл четыре последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Филадельфии» дают коэффициент 1.07, а на победу «Детройта» — 10.00.
Прогноз: У гостей весьма неплохие шансы на успех.
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Альтернативный прогноз: Поединок претендует на довольно результативный матч
Ставка: Ф1 (-14) с коэффициентом 1.76.
Альтернативная ставка: ТБ 224 с коэффициентом 2.15.