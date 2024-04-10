Попырин
Алексей начал турнир с волевой победы над Корентентом Мутэ — 3:6, 7:5, 6:2.
Теннисист из Австралии плохо провел первый сет, но зато после этого не допустил ни одной серьезной ошибки, забрав в том числе все геймы на своей подаче.
Если кто-то думает, что Рублеву достался не самый опасный соперник, это не так. Как ни странно, Попырин вполне комфортно чувствует себя на грунте.
Вот его главные результаты на этом покрытии в 2023-м: четвертый круг на крупном турнире в Риме и титул в хорватском Умаге.
Этого соперника точно нельзя недооценивать, несмотря на то, что поражений у него, конечно же, тоже хватает.
Рублев
Андрей настолько неудачно провел недавние турниры, что многие наверное уже и забыли, что он вообще-то действующий победитель «Мастерса» в Монте-Карло.
В прошлом году Рублев выиграл на грунте 19 матчей из 24-х. Уже после турнира на Лазурном берегу он дошел до финала в Баня-Луке, выиграл по два матча в Мадриде, Риме, на Ролан Гаррос и взял титул в Бостаде.
Рублев, в отличие от Даниила Медведева, очень любит играть на этом покрытии. Поэтому, возможно, даже хорошо, что в прошлом месяце он потратил не слишком много энергии.
С другой стороны, все равно есть большие сомнения, что Рублев сможет защитить титул на этой неделе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.70, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: Андрей выиграет, но вряд ли предстоящий матч станет легкой прогулкой. Попырин достаточно опасен из-за своей подачи, поэтому россиянину надо готовиться к неприятной, затяжной игре.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 за 2.11.