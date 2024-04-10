Россиянин Андрей Рублев сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Попырин — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Попырин

Алексей начал турнир с волевой победы над Корентентом Мутэ — 3:6, 7:5, 6:2.

Теннисист из Австралии плохо провел первый сет, но зато после этого не допустил ни одной серьезной ошибки, забрав в том числе все геймы на своей подаче.

Если кто-то думает, что Рублеву достался не самый опасный соперник, это не так. Как ни странно, Попырин вполне комфортно чувствует себя на грунте.

Вот его главные результаты на этом покрытии в 2023-м: четвертый круг на крупном турнире в Риме и титул в хорватском Умаге.

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Этого соперника точно нельзя недооценивать, несмотря на то, что поражений у него, конечно же, тоже хватает.

Рублев

Андрей настолько неудачно провел недавние турниры, что многие наверное уже и забыли, что он вообще-то действующий победитель «Мастерса» в Монте-Карло.

В прошлом году Рублев выиграл на грунте 19 матчей из 24-х. Уже после турнира на Лазурном берегу он дошел до финала в Баня-Луке, выиграл по два матча в Мадриде, Риме, на Ролан Гаррос и взял титул в Бостаде.

Рублев, в отличие от Даниила Медведева, очень любит играть на этом покрытии. Поэтому, возможно, даже хорошо, что в прошлом месяце он потратил не слишком много энергии.

С другой стороны, все равно есть большие сомнения, что Рублев сможет защитить титул на этой неделе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.70, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: Андрей выиграет, но вряд ли предстоящий матч станет легкой прогулкой. Попырин достаточно опасен из-за своей подачи, поэтому россиянину надо готовиться к неприятной, затяжной игре.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 за 2.11.