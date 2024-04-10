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    Рублев начнет защиту титула в Монте-Карло с яркой победы?

    Попырин — Рублев. Ставка (к. 2.11) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Попырин — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Попырин — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Попырин

    Алексей начал турнир с волевой победы над Корентентом Мутэ — 3:6, 7:5, 6:2.

    Теннисист из Австралии плохо провел первый сет, но зато после этого не допустил ни одной серьезной ошибки, забрав в том числе все геймы на своей подаче.

    Если кто-то думает, что Рублеву достался не самый опасный соперник, это не так. Как ни странно, Попырин вполне комфортно чувствует себя на грунте.

    Вот его главные результаты на этом покрытии в 2023-м: четвертый круг на крупном турнире в Риме и титул в хорватском Умаге.

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    Этого соперника точно нельзя недооценивать, несмотря на то, что поражений у него, конечно же, тоже хватает.

    Рублев

    Андрей настолько неудачно провел недавние турниры, что многие наверное уже и забыли, что он вообще-то действующий победитель «Мастерса» в Монте-Карло.

    В прошлом году Рублев выиграл на грунте 19 матчей из 24-х. Уже после турнира на Лазурном берегу он дошел до финала в Баня-Луке, выиграл по два матча в Мадриде, Риме, на Ролан Гаррос и взял титул в Бостаде.

    Рублев, в отличие от Даниила Медведева, очень любит играть на этом покрытии. Поэтому, возможно, даже хорошо, что в прошлом месяце он потратил не слишком много энергии.

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    С другой стороны, все равно есть большие сомнения, что Рублев сможет защитить титул на этой неделе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Попырина в этом матче можно поставить за 3.70, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.28.

    Прогноз: Андрей выиграет, но вряд ли предстоящий матч станет легкой прогулкой. Попырин достаточно опасен из-за своей подачи, поэтому россиянину надо готовиться к неприятной, затяжной игре.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева + тотал геймов больше 20,5 за 2.11.

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    Ставка и прогноз на матч Попырин — Рублев с коэффициентом 2.11. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на теннис. Рублев начнет защиту титула в Монте-Карло с яркой победы?
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