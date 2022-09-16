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    «Лягушки» вновь удачно сыграют дома

    «Леванте» — «Картахена». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, чемпионат Испании, 16 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Картахена»
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    «Леванте»
    «Леванте» на своем поле примет «Картахену» в рамках 6-го тура испанской Сегунды. Поединок состоится 16 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Леванте» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 16 Сентября 2022 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 22:00 Картахена Картахена
  • Испания. Сегунда
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    «Леванте»

    «Леванте» по итогам прошлого сезона понизился в классе, вылетев из Примеры. В элите клуб финишировал на предпоследней позиции, заработав всего 35 очков в 38 играх.

    В предсезонных спаррингах «лягушки» смогли выиграть три поединка из пяти проведенных, среди которых была виктория над «Вулверхэмптоном» 2:1, а также по разу они уступали и играли вничью.

    В Сегунде же коллектив из Валенсии еще не знал горечи поражений, трижды сыграв вничью и одержав две викторию. И с девятью баллами он идет пятым в двух очках отставания от лидера.

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    Начал «Леванте» с двух мировых по 0:0, потом переиграл «Тенерифе» со счетом 2:0, а затем в последующих двух турах поделил очки на выезде с «Овьедо» 1:1 и разгромил на своем поле дубль «Вильярреала» 4:1.

    «Картахена»

    «Картахена», которая в прошлом сезоне только поднялась в Сегунду, имела небольшие шансы зацепиться даже за плей-офф, но в итоге финишировала только на девятой позиции в турнирке.

    «Подводники» в прошлом первенстве отличались хорошей результативностью, в итоге забив 63 гола, что оказалось третьим показателем в дивизионе. Они по забитым мячам уступили только лидерам.

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    • Летом команда отыграла аж восемь товарищеских встреч, но смогла выиграть лишь три из них. В новом первенстве она набрала девять баллов в пяти играх, трижды победив и потерпев два поражения.

    В минувшем туре «Картахена» на своей территории обыграла со счетом 2:1 «Альбасете», а немногим ранее уступила в гостях «Бургосу» 0:1. Отметим, что забила она уже восемь голов, а пропустила семь.

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    В последнее время эти команды между собой проводили только товарняки, в которых обменялись викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леванте» — 1.67, победа «Картахены» — 5.40, ничья — 3.64.

    «Леванте» в этом сезоне дома не уступал еще, выиграв две из трех игр. Наверняка и на этот раз хозяева смогут пополнить свой очковый багаж, победив и пробив при этом фору в -1.

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    «Леванте» — «Картахена»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 16.09.2022. Прогнозы на футбол. «Лягушки» вновь удачно сыграют дома
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