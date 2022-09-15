«Стяуа»
Чемпиону Румынии не хватило 20 минут, чтобы довести матч 1-го тура Лиги конференций до победы или ничьи. ФКСБ стартовую игру проиграла на выезде против именитого «Вест Хэма» (1:3).
В составе «Стяуа» есть травмированные футболисты. В лазарете в основном игроки линии обороны: защитник Юлиан Кристя, вингер Ионуц Панцыру, защитник Овидиу Попеску. Плюс полузащитник Адриан Жут.
Коэффициенты матча Стяуа — Андерлехт
ФКСБ проводит провальный сезон в румынском первенстве. Очередной тур и снова без победы. «Стяуа» на этот раз разошлась миром с ФК «Волунтари» (1:1). И это в матче 10-го тура.
Все прогнозы на Лигу конференций
В турнирной таблице клуб из Бухареста занимает 13 место. У команды 8 очков. О лидерстве команды во внутреннем турнире и речи не идёт. Как минимум на ближайшие 5 туров.
«Андерлехт»
«Пурпурно-белые» подходят к матчу против «Стяуа» также в разобранном состоянии. У «Андерлехта», как и у соперника, есть футболисты на больничной койке.
Это эквадорский нападающий Нильсон Ангуло, бельгийский нападающий Бенито Раман и французский полузащитник Адриен Требель.
Несмотря на потери «Андерлехту» удалось одержать первую победу в Лиге конференций. В 1-м туре еврокубка бельгийский клуб с минимальным перевесом одолел датский «Силькеборг».
В чемпионате Бельгии «Андерлехт» потерпел неожиданное поражение от «Вестерло» (1:2). «Пурпурно-белые» — крепкий середняк бельгийского первенства. У «Андерлехта» — 10 очков и 9 место. У «Антверпена» — 24 балла и 1 позиция в Лиге конференций.
Прогноз и ставка
Небольшой перевес по-мнению букмекеров у гостевой команды. На победу «Стяуа» можно поставить за 2.84, ничью оценивают в 3.34, а на победе «Андерлехта» можно остановить выбор — за 2.41.
Оба клуба играют не на полную мощь. Определить уровень подготовки обеих команд можно через призму Лиги конференций.
Наши прогноз и ставка «Стяуа» не проиграет с коэффициентом 1.64.