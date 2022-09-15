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    Наберёт ли«Стяуа» первые очки в Лиге конференций?

    «Стяуа» — «Андерлехт». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет В, 15 сентября 2022 года

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    «Стяуа» празднует гол в ворота «Вест Хэма»
    В четверг, 15 сентября «Стяуа» примет «Андерлехт». Группа B. Матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций начнётся в 22:00 (мск). «Стяуа» — «Андерлехт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 15 Сентября 2022 года
    Стяуа
  • Бухарест
    •  Стяуа 22:00 Андерлехт Андерлехт
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    «Стяуа»

    Чемпиону Румынии не хватило 20 минут, чтобы довести матч 1-го тура Лиги конференций до победы или ничьи. ФКСБ стартовую игру проиграла на выезде против именитого «Вест Хэма» (1:3).

    В составе «Стяуа» есть травмированные футболисты. В лазарете в основном игроки линии обороны: защитник Юлиан Кристя, вингер Ионуц Панцыру, защитник Овидиу Попеску. Плюс полузащитник Адриан Жут.

    Коэффициенты матча Стяуа — Андерлехт

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    ФКСБ проводит провальный сезон в румынском первенстве. Очередной тур и снова без победы. «Стяуа» на этот раз разошлась миром с ФК «Волунтари» (1:1). И это в матче 10-го тура.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В турнирной таблице клуб из Бухареста занимает 13 место. У команды 8 очков. О лидерстве команды во внутреннем турнире и речи не идёт. Как минимум на ближайшие 5 туров.

    «Андерлехт»

    «Пурпурно-белые» подходят к матчу против «Стяуа» также в разобранном состоянии. У «Андерлехта», как и у соперника, есть футболисты на больничной койке.

    Это эквадорский нападающий Нильсон Ангуло, бельгийский нападающий Бенито Раман и французский полузащитник Адриен Требель.

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    • Несмотря на потери «Андерлехту» удалось одержать первую победу в Лиге конференций. В 1-м туре еврокубка бельгийский клуб с минимальным перевесом одолел датский «Силькеборг».

    В чемпионате Бельгии «Андерлехт» потерпел неожиданное поражение от «Вестерло» (1:2). «Пурпурно-белые» — крепкий середняк бельгийского первенства. У «Андерлехта» — 10 очков и 9 место. У «Антверпена» — 24 балла и 1 позиция в Лиге конференций.

    Прогноз и ставка

    Небольшой перевес по-мнению букмекеров у гостевой команды. На победу «Стяуа» можно поставить за 2.84, ничью оценивают в 3.34, а на победе «Андерлехта» можно остановить выбор — за 2.41.

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    Оба клуба играют не на полную мощь. Определить уровень подготовки обеих команд можно через призму Лиги конференций.

    Наши прогноз и ставка «Стяуа» не проиграет с коэффициентом 1.64.

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    «Стяуа» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (1.64), статистика, коэффициенты матча 15.09.2022. Прогнозы на футбол. Наберёт ли«Стяуа» первые очки в Лиге конференций?
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