Азербайджанский «Карабах» на своем поле сыграет против французского «Нанта» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет 15 сентября и начнется в 19:45 по мск. «Карабах» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» — самый титулованный клуб Азербайджана. У него девять чемпионских титулов и семь раз он еще выигрывал Кубок страны.

На евроарене «скакуны» часто добираются до групповых этапов, но в плей-офф выходили только раз. Эту же еврокомпанию они начали с Лиги чемпионов, где добрались до последней стадии отбора.

Однако там азербайджанцы проиграли чешской «Виктории» Плзень. В первом матче на своем поле они расписали с соперником мировую 0:0, но на выезде проиграли 1:2 и перебрались в ЛЕ.

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И в первом туре «Карабах» на выезде уступил немецкому «Фрайбургу» со счетом 1:2. После этого он выиграл поединок и на внутренней арене, где пока идет без потерь.

«Нант»

«Нант» является 8-кратным чемпионом Франции, правда, последний раз он брал трофей в 2001 году. Также клуб выиграл четыре Кубка страны, в том числе и в прошлом сезоне.

Благодаря этому «канарейки» получили билет в еврокубки после довольно-таки долгого перерыва. Наивысшим достижением команды на евроарене можно считать выход в полуфинал Лиги чемпионов в далеком 1996 году.

Данный турнир французы начали с домашней виктории над крепким греческим «Олимпиакосом», выиграв со счетом 2:1. Причем победа была вырвана в компенсированное время.

В преддверии данной игры «Нант» на выезде проиграл «Лорьяну» 2:3 в чемпионате Франции, где он идет в нижней части турнирки в одном балле от зоны вылета.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 2.58.

На викторию «Нанта» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.52.

Обе команды не отличаются надежной обороной, но в то же время имеют неплохую линию нападения, и зачастую выдают результативные игры. Прогнозируем, что и этот поединок не станет исключением.