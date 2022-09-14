«Легион» сыграет на своем поле с «Пайде» в рамках 22-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 19:00 мск. «Легион» — «Пайде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Легион»

«Легион» в нынешнем сезоне сражается за выживание. Сейчас команда находится на предпоследнем 9 месте.

«Легион» забивает реже всех в лиге. В 27 матчах игроки таллиннского клуба забили всего лишь 25 раз.

В минувшем туре команда вновь осталась без очковых приобретений. «Легион» на выезде уступил «Нарве» (6:1).

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«Легион» исторически неудачно играет с «Пайде». Таллиннцы еще ни разу не обыгрывали этого оппонента.

«Пайде»

Эта команда еще не потеряла шансы на попадание на пьедестал. Нынешнее 4 место перспективное, и потенциально «Пайде» может быстро обогнать «Нымме Калью».

«Пайде» весьма мощно атакует. В 27 поединках игроки команды забили уже 63 мяча в ворота соперников.

В минувшем туре чемпионата Эстонии команда добыла три очка. «Пайде» привез из Пярны победу (1:2).

В этом поединке «Пайде» наверняка будет действовать первым номером. А за надежность обороны по-прежнему отвечает опытнейший Рагнар Клаван.

Прогноз и ставка

На победу «Пайде» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают взять за 6.00, а победу «Легиона» — за 10.50.

«Легион» имеет явные проблемы с реализацией.

«Пайде» стабильно забивает .

Гости борются за попадание в тройку, и явно собираются активно идти вперед. Наши прогноз и ставка — Фора «Пайде» -2.5 с коэффициентом 2.52.