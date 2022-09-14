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    Разгромная победа «Пайде»?!

    «Легион» — «Пайде». Прогноз, ставка (к. 2.52) на футбол, чемпионат Эстонии, 14 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Легион» — «Пайде»
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    Рагнар Клаван
    «Легион» сыграет на своем поле с «Пайде» в рамках 22-го тура чемпионата Эстонии. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 19:00 мск. «Легион» — «Пайде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Эстония. Премиум-лига 14 Сентября 2022 года
    Легион Таллин
  • Эстония. Премиум-лига
    •  Легион Таллин 19:00 Пайде Пайде
  • Пайде
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    «Легион»

    «Легион» в нынешнем сезоне сражается за выживание. Сейчас команда находится на предпоследнем 9 месте.

    «Легион» забивает реже всех в лиге. В 27 матчах игроки таллиннского клуба забили всего лишь 25 раз.

    В минувшем туре команда вновь осталась без очковых приобретений. «Легион» на выезде уступил «Нарве» (6:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Легион» исторически неудачно играет с «Пайде». Таллиннцы еще ни разу не обыгрывали этого оппонента.

    «Пайде»

    Эта команда еще не потеряла шансы на попадание на пьедестал. Нынешнее 4 место перспективное, и потенциально «Пайде» может быстро обогнать «Нымме Калью».

    «Пайде» весьма мощно атакует. В 27 поединках игроки команды забили уже 63 мяча в ворота соперников.

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    • В минувшем туре чемпионата Эстонии команда добыла три очка. «Пайде» привез из Пярны победу (1:2).

    В этом поединке «Пайде» наверняка будет действовать первым номером. А за надежность обороны по-прежнему отвечает опытнейший Рагнар Клаван.

    Прогноз и ставка

    На победу «Пайде» в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают взять за 6.00, а победу «Легиона» — за 10.50.

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    «Легион» имеет явные проблемы с реализацией.

    «Пайде» стабильно забивает.

    Гости борются за попадание в тройку, и явно собираются активно идти вперед. Наши прогноз и ставка — Фора «Пайде» -2.5 с коэффициентом 2.52.

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    «Легион» — «Пайде»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 14.09.2022. Прогнозы на футбол. Разгромная победа «Пайде»?!
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