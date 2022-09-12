«Тальерес Кордоба» на своем поле сыграет против «Дефенсы и Хустисии» в рамках 18-го тура чемпионата Аргентины. Матч состоится 12 сентября, начало — 02:00 (мск). «Тальерес Кордоба» — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тальерес Кордоба»

«Черно-белые» после 16-ти сыгранных матчей занимают 25-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины набрав 15 очков. Команда забивала соперникам 12 голов, а пропустила — 16.

«Тальерес Кордоба» в Профессиональной Лиге Аргентины не может одержать победу уже 5 матчей подряд. В двух турах «черно-белые» оказались слабее таких соперников как «Эстудиантес», которому проиграли со счетом 1:0 и «Росарио Сентраль» так же 1:0.

А в трех остальных матчах «Тальерес Кордоба» не мог определить сильнейшего с такими соперниками как «Патронато» разойдясь ничьей со счетом 3:3, «Платенсе» со счетом 0:0 и «Расинг» со счетом 1:1.

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Единственным хорошим результатом «черно-белых» в последнее время стал матч в 1/8 Кубка Аргентины, где они смогли переиграть «Ньюэллс Олд Бойс» со счетом 2:1 и продолжат свою борьбу за трофей.

«Дефенса и Хустисия»

«Желто-зеленые» сыграли на один матч больше и смогли подняться на 21-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 19 очков. та команда забила 14 голов, а пропустила — 18.

В последнем туре внутреннего чемпионата «Дефенса и Хустисия» на своем поле принимала «Сан-Лоренсо» и не определив сильнейшего команды разошлись ничьей со счетом 0:0.

А за тур до этого «желто-зеленые» ездили в гости к «Банфилду» и смогли вырвать победу у хозяев поля обыграв их со счетом 1:2. Тем самым в этом матче «Дефенса и Хустисия» прервала свою серию без побед, которая длилась 5 поединков кряду.

А вот в 1/8 Кубка Аргентины «Дефенса и Хустисия» потерпела поражение от Ривер Плейта с разгромным счетом 0:4 и прекратила свою борьбу за трофей.

Прогноз и ставка

На победу «Тальереса Кордобы» в этом матче можно поставить за 1.87, ничью букмекеры предлагают взять за 3.42, а победу «Дифенсы и Хустии» — за 4.34.

Прогноз - «Дефенса и Хустисия» в последних турах смогла реабилитироваться и показала неплохие результаты, тем более для «желто-зеленых» «Тальерес Кордоба» всегда был удобным соперником, которого они почти всегда обыгрывали, поэтому и в этом матче ждем победу гостей.

Ставка - «Дефенса и Хустисия» победа за 4.34.