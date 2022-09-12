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    Удержится ли «Хеккен» на вершине?

    «Кальмар» — «Хеккен». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Швеции, 12 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кальмар» — «Хеккен»
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    «Хеккен»
    «Кальмар» на своем поле сыграет против гетеборгского «Хеккена» в 22-м туре чемпионата Швеции по футболу. Поединок состоится 12 сентября и начнется в 20:00 по мск. «Кальмар» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 12 Сентября 2022 года
    Кальмар
  • Кальмар
    •  Кальмар 20:00 Хеккен Хеккен
  • Гётеборг
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    «Кальмар»

    С 36 зачетными пунктами «Кальмар» находится на шестой позиции в турнирной таблице шведского первенства, но от третьей строки он отстает всего лишь на четыре балла.

    За последние пять игр чемпионата «красно-белые» четыре игры выиграли и одну проиграли, уступив в гостевом поединке «Юргордену» со счетом 2:3, который идет сейчас вторым.

    Одолеть же удалось очень крепкие команды: АИК дома, «Гетеборг» на своем поле, «Мальме» в гостях и «Варберг» в родных стенах в минувшем туре, каждый раз побеждая со счетом 1:0.

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    В родных пенатах «Кальмар» не знает горечи поражений на протяжении последних восьми матчах, выиграв за этот период в семи из них и расписав одну мировую.

    «Хеккен»

    «Хеккен» — лидер текущего шведского чемпионата. У коллектива на счету 45 набранных пунктов и отрыв от ближайшего соперника составляет всего один балл.

    У команды из Гетеборга только одно фиаско за прошедшие 11 встреч первенства. Еще в этот период она расписала четыре мировые и добилась шести победных результатов.

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    • В минувшем туре «осы» на своем поле неожиданно поделили очки с аутсайдером «Дегерфорсом», сыграв 2:2. Перед этим же они выиграли четыре поединка подряд, причем трижды всухую.

    «Хеккен» вне родных стен в этом чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв шесть встреч и расписав четыре мировых исхода.

    В первом круге дома выиграли гетеборгцы со счетом 3:1. «Кальмар» же на своем поле не может обыграть «Хеккен» вот уже девять игр подряд, уступив за это время пять раз.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Кальмара» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.40.

    В данном сражении прогнозируем победу «Хеккена», который очень удачно играет против «Кальмара» на его поле, да и будет настроен удержать лидерство.

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    «Кальмар» — «Хеккен»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.09.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Хеккен» на вершине?
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