«Кальмар» на своем поле сыграет против гетеборгского «Хеккена» в 22-м туре чемпионата Швеции по футболу. Поединок состоится 12 сентября и начнется в 20:00 по мск. «Кальмар» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальмар»

С 36 зачетными пунктами «Кальмар» находится на шестой позиции в турнирной таблице шведского первенства, но от третьей строки он отстает всего лишь на четыре балла.

За последние пять игр чемпионата «красно-белые» четыре игры выиграли и одну проиграли, уступив в гостевом поединке «Юргордену» со счетом 2:3, который идет сейчас вторым.

Одолеть же удалось очень крепкие команды: АИК дома, «Гетеборг» на своем поле, «Мальме» в гостях и «Варберг» в родных стенах в минувшем туре, каждый раз побеждая со счетом 1:0.

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В родных пенатах «Кальмар» не знает горечи поражений на протяжении последних восьми матчах, выиграв за этот период в семи из них и расписав одну мировую.

«Хеккен»

«Хеккен» — лидер текущего шведского чемпионата. У коллектива на счету 45 набранных пунктов и отрыв от ближайшего соперника составляет всего один балл.

У команды из Гетеборга только одно фиаско за прошедшие 11 встреч первенства. Еще в этот период она расписала четыре мировые и добилась шести победных результатов.

В минувшем туре «осы» на своем поле неожиданно поделили очки с аутсайдером «Дегерфорсом», сыграв 2:2. Перед этим же они выиграли четыре поединка подряд, причем трижды всухую.

«Хеккен» вне родных стен в этом чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв шесть встреч и расписав четыре мировых исхода.

В первом круге дома выиграли гетеборгцы со счетом 3:1. «Кальмар» же на своем поле не может обыграть «Хеккен» вот уже девять игр подряд, уступив за это время пять раз.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 1.68.

На викторию «Кальмара» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.40.

В данном сражении прогнозируем победу «Хеккена», который очень удачно играет против «Кальмара» на его поле, да и будет настроен удержать лидерство.