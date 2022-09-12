«Кальмар»
С 36 зачетными пунктами «Кальмар» находится на шестой позиции в турнирной таблице шведского первенства, но от третьей строки он отстает всего лишь на четыре балла.
За последние пять игр чемпионата «красно-белые» четыре игры выиграли и одну проиграли, уступив в гостевом поединке «Юргордену» со счетом 2:3, который идет сейчас вторым.
Одолеть же удалось очень крепкие команды: АИК дома, «Гетеборг» на своем поле, «Мальме» в гостях и «Варберг» в родных стенах в минувшем туре, каждый раз побеждая со счетом 1:0.
В родных пенатах «Кальмар» не знает горечи поражений на протяжении последних восьми матчах, выиграв за этот период в семи из них и расписав одну мировую.
«Хеккен»
«Хеккен» — лидер текущего шведского чемпионата. У коллектива на счету 45 набранных пунктов и отрыв от ближайшего соперника составляет всего один балл.
У команды из Гетеборга только одно фиаско за прошедшие 11 встреч первенства. Еще в этот период она расписала четыре мировые и добилась шести победных результатов.
В минувшем туре «осы» на своем поле неожиданно поделили очки с аутсайдером «Дегерфорсом», сыграв 2:2. Перед этим же они выиграли четыре поединка подряд, причем трижды всухую.
«Хеккен» вне родных стен в этом чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв шесть встреч и расписав четыре мировых исхода.
В первом круге дома выиграли гетеборгцы со счетом 3:1. «Кальмар» же на своем поле не может обыграть «Хеккен» вот уже девять игр подряд, уступив за это время пять раз.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 1.68.
На викторию «Кальмара» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.40.
В данном сражении прогнозируем победу «Хеккена», который очень удачно играет против «Кальмара» на его поле, да и будет настроен удержать лидерство.