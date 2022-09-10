Фрибеты и бонусы букмекеров в сентябре

Фонбет: фрибет 3000 рублей
На старте сезона крупнейшая контора России «Фонбет» увеличила фрибет для новичков:
Как получить:
Регистрация
Установка приложения
Прохождение идентификации
Внесение мин. депозита от 100 рублей
Что будет:
Фрибет 3000 рублей, на деле состоящий из 6 по 500 рублей
Как отыграть:
Максимальный коэффициент ставок — 5.00
Срок — 7 дней
Как получить выигрыш:
Из суммы выигрыша будет вычтено тело фрибета (500 рублей). Остальные средства — в вашем распоряжении, в т.ч. для вывода на счет или карту.
Винлайн: фрибет до 10 000 рублей
Генеральный спонсор РПЛ Винлайн продолжает акцию с
Как получить:
Регистрация
Установка приложения
Идентификация
Пополнение баланса
Что будет:
В момент регистрации появится «колесо», которое случайным образом определит сумму фрибета. По многочисленным отзывам и тестам LiveSport.Ru чаще всего выпадают фрибеты по 2000, 5000 и 10 000 рублей.
Как отыграть:
Условий нет — фрибет можно ставить на что угодно без ограничений
Как забрать выигрыш:
Из любой суммы выигрыша букмекер вычтет выданный фрибет, а остальное позволит использовать на ваше усмотрение.
Лига Ставок: фрибет до 10 000 рублей
«Лига Ставок» предлагает похожие способ и номинал получения фрибета (хотя и запустила такой формат раньше). «Колесо фортуны» определит величину бесплатной ставки:
Как получить:
Регистрация
Идентификация
Минимальный депозит
Что будет:
Фрибет, плюс джеконы, плюс VIP-статус с повышенными лимитами и коэффициентами. Но что именно — определит «колесо».
Как отыграть:
Никаких условий нет. Полученный фрибет можно ставить на что угодно и как угодно.
Как забрать выигрыш:
Букмекер вычтет выданный фрибет из суммы выигрыша, остальное зачтет на реальный счет. Дальше балансом можно распоряжаться как угодно.
Олимпбет: фрибет и бонус 2000 рублей
«Олимпбет» только для читателей LiveSport.Ru предлагает комбо: фрибет и бонус общим номиналом 2000 рублей.
Как получить:
Регистрация с промокодом LIVESPORT
Идентификация
Пополнение баланса
Что будет:
Если условия выше выполнены, будет зачислен фрибет 1500 рублей. А если пополнить счет на 1000 рублей, то к ним добавятся еще 500 рублей. Итого — 2000 рублей.
Фрибеты на деле состоит из трех по 500 рублей. Второй начисляется после проигрыша первого, третий — в случае проигрыша второго.
Как отыграть:
Ставить можно на любой матч, но с коэффициентом от 2.00.
Как забрать выигрыш:
Если бесплатная ставка сыграет, на счет будет зачислен сам фрибет — 500 рублей, с которыми дальше можно делать что угодно.
BetBoom: бонус 7000 рублей
BetBoom предлагает новым игрокам не фрибет, а бонус — до 7000 рублей.
Как получить:
Регистрация
Идентификация
Пополнение баланса
Что будет:
На бонусный счет зачислят средства для ставок. 1 рубль депозита даст 1 рубль бонуса. При этом полученную сумму проставить 10 раз с коэффициентом от 1.90
Как отыграть:
Полученный бонус можно ставить на любое спортивное событие с коэффициентом от 1.30 до 3.50.
Как забрать выигрыш:
Выигрыш можно вывести на свою карту, но букмекер вычтет сумму бонусных средств из этой суммы.
1хСтавка: бонус до 25 000 рублей
Еще один бонус предлагает «1хСтавка» — до 25 000 рублей и только для читателей LiveSport.Ru.
Как получить:
Регистрация с промокодом LIVESPORT
Идентификация
Пополнение баланса
Что будет:
Букмекер зачислит на бонусный счет сумму, равную сумме первого депозита, но не больше 25 тысяч рублей.
Как отыграть:
Для отыгрыша нужно делать ставки. Сумма ставок, в 3 раза превышающая бонус, даст чистыми 4000 рублей. В 7 раз — 10 000 рублей. В 15 раз — до 25 тысяч рублей.
Каждая ставка должна быть типа экспресс и состоять минимум из трех событий, каждое из которых с коэффициентом от 1.50.
Как забрать выигрыш:
Выигранные средства без дополнительных условий начисляются на основной счет.
Более подробно все акции можно изучить на странице о букмекерах.