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    Фрибеты и бонусы букмекеров в сентябре

    Фрибет до 10 000 рублей или сразу 6 фрибетов? А, может, фрибет и бонус за одну регистрацию?

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    Букмекерские конторы подготовили массу крутых акция для новых игроков в наступившем сезоне. Разбираем условия наиболее простых и выгодных из них.

    Фонбет: фрибет 3000 рублей

    На старте сезона крупнейшая контора России «Фонбет» увеличила фрибет для новичков: с 2000 до 3000 рублей.

    Как получить:

    Регистрация
    Установка приложения
    Прохождение идентификации
    Внесение мин. депозита от 100 рублей

    Что будет:

    Фрибет 3000 рублей, на деле состоящий из 6 по 500 рублей

    Как отыграть:

    Максимальный коэффициент ставок — 5.00
    Срок — 7 дней

    Как получить выигрыш:

    Из суммы выигрыша будет вычтено тело фрибета (500 рублей). Остальные средства — в вашем распоряжении, в т.ч. для вывода на счет или карту.

    Винлайн: фрибет до 10 000 рублей

    Генеральный спонсор РПЛ Винлайн продолжает акцию с фрибетом до 10 000 рублей.

    Как получить:

    Регистрация
    Установка приложения
    Идентификация
    Пополнение баланса

    Что будет:

    В момент регистрации появится «колесо», которое случайным образом определит сумму фрибета. По многочисленным отзывам и тестам LiveSport.Ru чаще всего выпадают фрибеты по 2000, 5000 и 10 000 рублей.

    Как отыграть:

    Условий нет — фрибет можно ставить на что угодно без ограничений

    Как забрать выигрыш:

    Из любой суммы выигрыша букмекер вычтет выданный фрибет, а остальное позволит использовать на ваше усмотрение.

    Лига Ставок: фрибет до 10 000 рублей

    «Лига Ставок» предлагает похожие способ и номинал получения фрибета (хотя и запустила такой формат раньше). «Колесо фортуны» определит величину бесплатной ставки: от 100 рублей 10 000 + джекпоны для другой акции БК.

    Как получить:

    Регистрация
    Идентификация
    Минимальный депозит

    Что будет:

    Фрибет, плюс джеконы, плюс VIP-статус с повышенными лимитами и коэффициентами. Но что именно — определит «колесо».

    Как отыграть:

    Никаких условий нет. Полученный фрибет можно ставить на что угодно и как угодно.

    Как забрать выигрыш:

    Букмекер вычтет выданный фрибет из суммы выигрыша, остальное зачтет на реальный счет. Дальше балансом можно распоряжаться как угодно.

    Олимпбет: фрибет и бонус 2000 рублей

    «Олимпбет» только для читателей LiveSport.Ru предлагает комбо: фрибет и бонус общим номиналом 2000 рублей.

    Как получить:

    Регистрация с промокодом LIVESPORT
    Идентификация
    Пополнение баланса

    Что будет:

    Если условия выше выполнены, будет зачислен фрибет 1500 рублей. А если пополнить счет на 1000 рублей, то к ним добавятся еще 500 рублей. Итого — 2000 рублей.

    Фрибеты на деле состоит из трех по 500 рублей. Второй начисляется после проигрыша первого, третий — в случае проигрыша второго.

    Как отыграть:

    Ставить можно на любой матч, но с коэффициентом от 2.00.

    Как забрать выигрыш:

    Если бесплатная ставка сыграет, на счет будет зачислен сам фрибет — 500 рублей, с которыми дальше можно делать что угодно.

    BetBoom: бонус 7000 рублей

    BetBoom предлагает новым игрокам не фрибет, а бонус — до 7000 рублей.

    Как получить:

    Регистрация
    Идентификация
    Пополнение баланса

    Что будет:

    На бонусный счет зачислят средства для ставок. 1 рубль депозита даст 1 рубль бонуса. При этом полученную сумму проставить 10 раз с коэффициентом от 1.90

    Как отыграть:

    Полученный бонус можно ставить на любое спортивное событие с коэффициентом от 1.30 до 3.50.

    Как забрать выигрыш:

    Выигрыш можно вывести на свою карту, но букмекер вычтет сумму бонусных средств из этой суммы.

    1хСтавка: бонус до 25 000 рублей

    Еще один бонус предлагает «1хСтавка» — до 25 000 рублей и только для читателей LiveSport.Ru.

    Как получить:

    Регистрация с промокодом LIVESPORT
    Идентификация
    Пополнение баланса

    Что будет:

    Букмекер зачислит на бонусный счет сумму, равную сумме первого депозита, но не больше 25 тысяч рублей.

    Как отыграть:

    Для отыгрыша нужно делать ставки. Сумма ставок, в 3 раза превышающая бонус, даст чистыми 4000 рублей. В 7 раз — 10 000 рублей. В 15 раз — до 25 тысяч рублей.

    Каждая ставка должна быть типа экспресс и состоять минимум из трех событий, каждое из которых с коэффициентом от 1.50.

    Как забрать выигрыш:

    Выигранные средства без дополнительных условий начисляются на основной счет.

    Более подробно все акции можно изучить на странице о букмекерах.

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