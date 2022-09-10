Фрибеты и бонусы букмекеров в сентябре

Букмекерские конторы подготовили массу крутых акция для новых игроков в наступившем сезоне. Разбираем условия наиболее простых и выгодных из них.

На старте сезона крупнейшая контора России «Фонбет» увеличила фрибет для новичков: с 2000 до 3000 рублей .

Как получить:

Регистрация

Установка приложения

Прохождение идентификации

Внесение мин. депозита от 100 рублей

Что будет:

Фрибет 3000 рублей, на деле состоящий из 6 по 500 рублей

Как отыграть:

Максимальный коэффициент ставок — 5.00

Срок — 7 дней

Как получить выигрыш:

Из суммы выигрыша будет вычтено тело фрибета (500 рублей). Остальные средства — в вашем распоряжении, в т.ч. для вывода на счет или карту.

Генеральный спонсор РПЛ Винлайн продолжает акцию с фрибетом до 10 000 рублей .

Как получить:

Регистрация

Установка приложения

Идентификация

Пополнение баланса

Что будет:

В момент регистрации появится «колесо», которое случайным образом определит сумму фрибета. По многочисленным отзывам и тестам LiveSport.Ru чаще всего выпадают фрибеты по 2000, 5000 и 10 000 рублей.

Как отыграть:

Условий нет — фрибет можно ставить на что угодно без ограничений

Как забрать выигрыш:

Из любой суммы выигрыша букмекер вычтет выданный фрибет, а остальное позволит использовать на ваше усмотрение.

«Лига Ставок» предлагает похожие способ и номинал получения фрибета (хотя и запустила такой формат раньше). «Колесо фортуны» определит величину бесплатной ставки: от 100 рублей 10 000 + джекпоны для другой акции БК.

Как получить:

Регистрация

Идентификация

Минимальный депозит

Что будет:

Фрибет, плюс джеконы, плюс VIP-статус с повышенными лимитами и коэффициентами. Но что именно — определит «колесо».

Как отыграть:

Никаких условий нет. Полученный фрибет можно ставить на что угодно и как угодно.

Как забрать выигрыш:

Букмекер вычтет выданный фрибет из суммы выигрыша, остальное зачтет на реальный счет. Дальше балансом можно распоряжаться как угодно.

«Олимпбет» только для читателей LiveSport.Ru предлагает комбо: фрибет и бонус общим номиналом 2000 рублей.

Как получить:

Регистрация с промокодом LIVESPORT

Идентификация

Пополнение баланса

Что будет:

Если условия выше выполнены, будет зачислен фрибет 1500 рублей. А если пополнить счет на 1000 рублей, то к ним добавятся еще 500 рублей. Итого — 2000 рублей.

Фрибеты на деле состоит из трех по 500 рублей. Второй начисляется после проигрыша первого, третий — в случае проигрыша второго.

Как отыграть:

Ставить можно на любой матч, но с коэффициентом от 2.00.

Как забрать выигрыш:

Если бесплатная ставка сыграет, на счет будет зачислен сам фрибет — 500 рублей, с которыми дальше можно делать что угодно.

BetBoom предлагает новым игрокам не фрибет, а бонус — до 7000 рублей.

Как получить:

Регистрация

Идентификация

Пополнение баланса

Что будет:

На бонусный счет зачислят средства для ставок. 1 рубль депозита даст 1 рубль бонуса. При этом полученную сумму проставить 10 раз с коэффициентом от 1.90

Как отыграть:

Полученный бонус можно ставить на любое спортивное событие с коэффициентом от 1.30 до 3.50.

Как забрать выигрыш:

Выигрыш можно вывести на свою карту, но букмекер вычтет сумму бонусных средств из этой суммы.

Еще один бонус предлагает «1хСтавка» — до 25 000 рублей и только для читателей LiveSport.Ru.

Как получить:

Регистрация с промокодом LIVESPORT

Идентификация

Пополнение баланса

Что будет:

Букмекер зачислит на бонусный счет сумму, равную сумме первого депозита, но не больше 25 тысяч рублей.

Как отыграть:

Для отыгрыша нужно делать ставки. Сумма ставок, в 3 раза превышающая бонус, даст чистыми 4000 рублей. В 7 раз — 10 000 рублей. В 15 раз — до 25 тысяч рублей.

Каждая ставка должна быть типа экспресс и состоять минимум из трех событий, каждое из которых с коэффициентом от 1.50.

Как забрать выигрыш:

Выигранные средства без дополнительных условий начисляются на основной счет.

Более подробно все акции можно изучить на странице о букмекерах.