«Гояс» на своем поле сыграет против «Фламенго» в рамках 26-го тура чемпионата Бразилии. Матч состоится 12 сентября, начало 01:00 (мск). «Гояс» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гояс»

«Зеленые» после 25 туров чемпионата Бразилии занимают 9-ю строчку турнирной таблицы набрав при этом 35 очков. Команда забила соперникам 28 голов, а пропустила — 31.

«Гояс» в последнее время показывает хорошие результаты и не проигрывает уже 4 матча подряд. Три тура назад «зеленые» не смогли определить сильнейшего с «Аваи» сыграв вничью о счетом 1:1.

А после этого «Гояс» с легкостью справился с такими соперниками как «Атлетико Минейро», обыграв их на выезде со счетом 0:1, «Атлетико Гойаниенсе» на домашней арене со счетом 2:1 и «Сантос» со счетом 1:2.

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Из последних 5-ти домашних матчей «Гояс» дважды потерпел поражения, один раз довольствовался ничьей и два раза смог переиграть своих соперников.

«Фламенго»

«Красно-черные» показали результаты куда лучше и смогли забраться на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Бразилии набрав 44 очка после 25-ти игр. Эта команда забивала 40 раз, а пропускала — 21.

В последнем туре внутреннего чемпионата «Фаменго» на своем поле принимал «Сеару», команды обменялись голами и красными карточками в этом матче и не определил сильнейшего разошлись ничьей — 1:1.

А до этого «красно-черные» смогли обыграть на выезде «Ботафого» со счетом 0:1 и так же сыграли вничью с «Палмейресом» со счетом 1:1.

Так же «Фламенго» дошел до финала Кубка Либертадореса и сразился там с «Велесом Сарсфилдом», которого смог обыграть по сумме двух матчей со счетом 6:1 и стал обладателем трофея.

Прогноз и ставка

На победу «Гояса» в этом матче можно поставить за 5.55, ничью букмекеры предлагают взять за 3.94, а победу «Фламенго» — за 1.60.

Прогноз - Встречаются два коллектива, которые показывают хорошие результаты в последних турах чемпионата. По статистике личных встреч можно заметить, что команды часто проводят результативные поединки и в этом исключения не будет.

Ставка - Тотал матча больше 2.5 за 2.00.