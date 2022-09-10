В 6 туре Серии А «Интер» в Милане примет «Торино». Матч пройдет на «Джузеппе Меацца» 10 сентября. Начало в 19:00 мск. «Интер» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Миланцы потерпели несколько неприятных поражений, которые показали, что команда Индзаги пока не может тащить матчи против сложных соперников.

Ранее «Интер» проиграл «Лацио» 1:3 и «Милану» 2:3 в чемпионате Италии. Победа над «Кремонезе» (3:1) особо ситуацию не поменяла. «Нерадзурри» по-прежнему находятся вне зоны еврокубков на 8 месте с 9 баллами.

Коэффициенты матча Интер — Торино 1X2Новым игрокам 1.434.706.90Фрибет$40

7 сентября хозяева проиграли «Баварии» 0:2 на старте Лиги чемпионов. Таким образом, «Интер» пропускал больше гола в 3 из 4 встреч, а также не смог сохранить ворота сухими в последних 4 матчах.

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Далберт и Ромелу Лукаку из-за травм не помогут команде в предстоящем матче.

«Торино»

«Торино» идет на две позиции выше, имея 10 очков на счету. За 5 туров клуб набрала 3 победы и лишь в одном случае проиграл.

«Быки» проиграли только лидеру таблицы — «Аталанте» (1:3). Зато коллектив набрал по 3 очка в матчах с «Кремонезе» (2:1) и «Лечче» (1:0). Также отметим нулевую ничью с «Лацио».

«Торино» выиграл в 4 из 5 последних поединках Серии А, которые проходили на выезде.

Алексей Миранчук, Мохамед Фарес, Этрит Бериша не сыграют из-за травм.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают «Интер» фаворитом (1.44). За 6.80 они дают поставить на победу «Торино». Ничья оценивается коэффициентом 4.80.

До этого «Интер» набирал очки в матчах не с топами, но «Торино» сейчас не является обычным проходным соперником. Гости мало пропускают и матчи с ними в этом сезоне непростые.

После неудачи в дерби и поражения в Лиге чемпионов «Интер» будет напряжен. Давление усиливается с каждым фиаско и сюда же добавляется плотный календарь. Так что «Торино» имеет шанс извлечь выгоду. Как минимум гости могут засушить игру. Можно поставить на тотал меньше 2.5, который дают за 2.23.

Есть другой вариант, что «Интер» все же найдет в себе силы набрать баллы, но учитывая проблемы в обороне, хозяева, скорее всего, пропустят. Так что можно взять ставку на «обе забьют» за 1.81.