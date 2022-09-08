В четверг, 8 сентября шотландский «Хартс» на своём поле примет турецкий «Истанбул». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Хартс» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хартс»

Клуб из Эдинбурга — бронзовый призёр чемпионата Шотландии. В еврокубках стартовал с 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

Участие во втором по значимости турире УЕФА не задалось. За выход в групповую стадию «Хартс» бился с чемпионом Швейцарии — «Цюрихом». В итоге это противостояние шотландцы проиграли.

Коэффициенты матча Хартс — Истанбул Башакшехир 1X2Новым игрокам 3.353.352.20Фрибет$40

Первая игра прошла на выезде и завершилась поражением со счётом 1:2. В ответном поединке футболисты «Хартса» сыграли лучше, пропустив лишь один гол (0:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В виде бонуса шотландцы получили путёвку в групповой этап Лиги конференций. В квартете А «дубовые сердца» сыграют с чемпионом Латвии — РФШ, седьмой командой итальянской Серии А — «Фиорентиной» и четвёртым клубом турецкой Суперлиги — «Истанбул Башакшехир».

В чемпионате Шотландии «Хартс» идёт на 4-м месте. В активе команды 10 очков. От лидера «Селтика» отставание составляет 8 пунктов.

В 6-м туре регулярного первенства «Хартс» с минимальным счётом уступил на выезде «Ливингстону» (0:1).

«Истанбул»

Турецкому клубу не пришлось играть в Лиге Европы. Как четвёртая команда своего чемпионата — «Истанбул Башакшехир» стартовал со 2-й стадии квалификации Лиги конференций.

Для того чтобы выйти в групповую стадию, футболисты «Истанбула» прошли три отборочных раунда. В самом начале квалификации коллективу из Турции попался израильский клуб «Маккаби» из Нетании (1:1 — дома и 1:0 — победа в гостях).

Таким образом «Истанбул» идёт в 3-й отборочный раунд турнира, где ему предстоит сразить серебряного призёра исландского чемпионата «Брейдаблик» (3:1 — победа в гостях и 3:0 — победа дома).

Ну и главная битва за выход в основную сетку еврокубка. В соперниках 4-й клуб Бельгии — «Антверпен» (1:1 — ничья дома и 3:1 — победа в гостях).

В чемпионате Турции «Истанбул» расположился на 4-м месте. В 5-м туре турецкой Суперлиги «Башакшехир» обыграл команду «Аланьяспор» (2:0) и набрал 10 очков.

Прогноз и ставка

Небольшое преимущество в этом матче букмекеры отдают турецкой команде. На победу «Хартса» в этом матче можно поставить за 3.10, ничью оценивают в 3.34, а победу «Истанбула» — за 2.29.

«Хартс» в этом сезоне на европейской арене провёл всего 2 матча и оба проиграл. Команда пока не почувствовала вкуса положительного результата. Во внутреннем чемпионате шотландский клуб всё стремится догнать лидеров чемпионской гонки «Селтик» и «Рейнджерс».

«Истанбул Башакшехир» в нынешнем сезоне Лиги конференций показывает шикарную результативность. За время квалификации турецкий клуб одержал 5 побед и сыграл 2 игры вничью. Команда из Турции — пока не проигрывает и вряд ли допустит осечку в 1-м туре группового этапа.

Наши прогноз и ставка — победа «Истанбула» с коэффициентом 2.29.