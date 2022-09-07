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    «Аякс» выиграет, но сохранит ворота на замке не сможет

    «Аякс» — «Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, Лига чемпионов, 7 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Рейнджерс»
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    «Аякс»
    В среду, 7 сентября, в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов квартета А нидерландский «Аякс» примет шотландский «Рейнджерс». Начало — в 19:45 по мск. «Аякс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 07 Сентября 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 19:45 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Глазго
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    «Аякс»

    Амстердамский клуб в последние годы удачно выступает на групповой стадии Лиги чемпионов. Так, например, в прошлом сезоне он выиграл все шесть матчей данного раунда с общим счетом 20:5.

    Однако на первой же стадии плей-офф самого престижного еврокубка «Аякс» прекратил свою борьбу. После гостевой мировой со счетом 2:2 с португальской «Бенфикой», он неожиданно дома уступил 0:1 и завершил борьбу на турнире.

    Коэффициенты матча Аякс — Глазго Рейнджерс

  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
    •

    Новый сезон «божьи сыновья» начали еще в конце июля матчем за Суперкубок Нидерландов, проиграв тогда «ПСВ Эйндховен» со счетом 3:5. В дальнейшем же они осечек не допускали.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Остальные пять игр, пришедшие на чемпионат страны, амстердамцы неизменно выиграли. В преддверии данной встречи они на своем поле разгромили скромный «Камбур» со счетом 4:0.

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» прошлый сезон может занести себе в актив. И хотя на внутренней арене он стал лишь вторым, но смог удачно выступить на евроарене.

    Там клуб из Глазго добрался до финала Лиги Европы, правда, проиграв по пенальти немецкому «Айнтрахту». Отметим, что по пути он выбил такие неслабые клубы как «Боруссию» Д и «РБ Лейпциг».

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    • Напомним, что до групповой стадии «плюшевым мишкам» пришлось преодолеть две стадии квалификации. Сперва они не без проблем выбили бельгийский «Юнион», проиграв в гостях 0:2, но выиграв дома 3:0, после чего справились с нидерландским ПСВ, сыграв 2:2 в родных стенах и победив 1:0 на выезде.

    Накануне данной встречи «Рейнджерс» потерпел крупное фиаско в дерби против «Селтика», уступив со счетом 0:4 в чемпионате Шотландии.

    Между собой эти клубы провели четыре очных поединка, все которые выиграл «Аякс». Правда, все они были еще в прошлом веке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аякса» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Рейнджерс» дают — 6.70, ничья оценена — в 5.00.

    «Аякс» сильнее и опытнее шотландцев, да и играет дома, но не отличается надежностью в обороне. Так что исходя из этого рекомендуем ставить на такой исход — П1 + обе забьют: да.

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    «Аякс» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» выиграет, но сохранит ворота на замке не сможет
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