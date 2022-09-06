В 17-м туре чемпионата Аргентины по футболу «Дефенса и Хустисия» на своем поле примет «Сан-Лоренсо». Поединок состоится 6 сентября, начало — в 01:00 по мск. «Дефенса и Хустисия» — «Сан-Лоренсо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенса и Хустисия» проводит слабый сезон. На текущий момент команда с 18 баллами находится на 21 месте в турнирной таблице среди 28 участников.

Клуб из города Флоренсио-Варела в данном первенстве смог выиграть всего четыре поединка из 16, а также по шесть раз уступал и играл вничью, разница мячей в этих встречах составляет 14:18.

Свою последнюю проведенную игру в рамках чемпионата «желто-зеленые» смогли выиграть, одолев в гостях соседа по турнирке «Банфилд» 2:1. Перед этим же они имели 5-матчевую безвыигрышную серию, где трижды уступали.

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Стоит отметить, что на своем поле в текущем первенстве «Дефенса и Хустисия» пять из восьми матчей свела вничью, а также два матча выиграла и потерпела одно фиаско.

«Сан-Лоренсо»

У «Сан-Лоренсо» в активе числится 24 зачетных пункта, позволяющие команде находится на десятой строке в турнирки. От четвертого места клуб отстает на четыре балла.

«Святые» за всю турнирную дистанцию смогли разжиться пятью викториями, два матча еще они проиграли и аж девять встреч завершали мировыми исходами, разница мячей — 22:17.

В своей последней проведенной игре столичный коллектив на своем поле не справился с середняком «Росарио Сентраль» 1:1, а ранее он добился двух викторий подряд.

На чужих полях «Сан-Лоренсо» в этом первенстве по два раза уступал и расписывал мировые, а также добился трех выигрышей.

В четырех из пяти последних очных играх этих клубов четырежды сильнее была «Дефенса и Хустисия» и раз верх брал «Сан-Лоренсо».

Прогноз и ставка на «Дефенса и Хустисия» — «Сан-Лоренсо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дефенса и Хустисия» предлагают — 2.53.

На викторию «Сан-Лоренсо» дают — 2.88, ничья оценена — в 3.14.

В целом, на своем поле «Дефенса и Хустисия» демонстрирует неплохие результаты и забивает почти в каждой игре, зачастую даже больше одного гола. Вот и на этот раз ждем, что хозяева отличатся более одного раза.