«Ривер Плейт» на своей арене примет «Барракас Централь» в 17-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Поединок состоится 5 сентября и начнется в 02:30 по мск. «Ривер Плейт» — «Барракас Централь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

Действующий чемпион Аргентины и в этом сезоне может рассчитывать на награды. Сейчас он идет седьмым с отставанием в шесть баллов от лидера первенства.

«Миллионеры» в текущем первенстве выиграли семь матчей из 16 проведенных, еще пять встреч они свели вничью и четыре раза уходили с поля поверженными, разница мячей составляет 25:14.

Вот уже как пять туров подряд «Ривер Плейт» не знает горечи поражений, выиграв за этот период три поединка и дважды сыграв вничью, в том числе и в минувшем игровом дне в гостях с «Тигре» 1:1.

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В родных стенах команда из столицы Аргентины выиграла четыре поединка из семи в этом чемпионата, дважды проигрывала и расписала одну мировую.

«Барракас Централь»

Дебютант элитного дивизиона неплохо освоился и после 16 проведенных туров разместился с 20 набранными очками на 15 строке в турнирке, уступая четыре очка десятой позиции.

«Барракас Централь» за всю турнирную дистанцию смог разжиться пятью викториями, столько же раз он еще сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей 18:24.

В отрезке последних четырех поединках чемпионата «красно-белые» неизменно чередовали домашние выигрыши с гостевыми фиаско. В прошлом туре они на своем поле переиграли «Колон» из Санта-Фе 1:0.

Что касаемо гостевой статистики, тот вне родных стен команда смогла выиграть лишь раз за семь игр при трех мировых и трех поражениях.

Между собой данные клубы провели только один поединок, который закончился крупной победой «Ривер Плейт» со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на «Ривер Плейт» — «Барракас Централь»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Риверт Плейт» предлагают — 1.28.

На викторию «Барракас Централь» дают — 13.00, ничья оценена — в 5.25.

Прогнозируем, что в данном сражении виктория достанется хозяевам поля и они смогут вновь крупно обыграть дебютанта, пробив фору в -2.