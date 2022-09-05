ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри принял вызов Усика. Тайсон пообещал расправиться с Александром за 4 раунда «Рома» — один из лидеров Серии А Серия А: Итоги 4-го тура АнтониИз бедных фавел на «Олд Траффорд». Тернистый путь Антони к признанию
  • 14:57
    • «Оренбург» на своем поле победил «Химки»
    Все новости спорта

    «Ривер Плейт» снова разгромит «Барракас Централь»?

    «Ривер Плейт» — «Барракас Централь». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Аргентины, 5 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Барракас Централь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт» на своей арене примет «Барракас Централь» в 17-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Поединок состоится 5 сентября и начнется в 02:30 по мск. «Ривер Плейт» — «Барракас Централь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 05 Сентября 2022 года
    Ривер Плейт
  • Аргентина. Примера
    •  Ривер Плейт 02:30 Барракас Сентраль Барракас Сентраль
  • Буэнос-Айрес
    •

    «Ривер Плейт»

    Действующий чемпион Аргентины и в этом сезоне может рассчитывать на награды. Сейчас он идет седьмым с отставанием в шесть баллов от лидера первенства.

    «Миллионеры» в текущем первенстве выиграли семь матчей из 16 проведенных, еще пять встреч они свели вничью и четыре раза уходили с поля поверженными, разница мячей составляет 25:14.

    Вот уже как пять туров подряд «Ривер Плейт» не знает горечи поражений, выиграв за этот период три поединка и дважды сыграв вничью, в том числе и в минувшем игровом дне в гостях с «Тигре» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах команда из столицы Аргентины выиграла четыре поединка из семи в этом чемпионата, дважды проигрывала и расписала одну мировую.

    «Барракас Централь»

    Дебютант элитного дивизиона неплохо освоился и после 16 проведенных туров разместился с 20 набранными очками на 15 строке в турнирке, уступая четыре очка десятой позиции.

    «Барракас Централь» за всю турнирную дистанцию смог разжиться пятью викториями, столько же раз он еще сыграл вничью и потерпел шесть поражений, разница мячей 18:24.

  • Из бедных фавел на «Олд Траффорд». Тернистый путь Антони к признанию
  • Бразилец получил самый серьезный вызов в своей карьере
  • Вчера

    • В отрезке последних четырех поединках чемпионата «красно-белые» неизменно чередовали домашние выигрыши с гостевыми фиаско. В прошлом туре они на своем поле переиграли «Колон» из Санта-Фе 1:0.

    Что касаемо гостевой статистики, тот вне родных стен команда смогла выиграть лишь раз за семь игр при трех мировых и трех поражениях.

    Между собой данные клубы провели только один поединок, который закончился крупной победой «Ривер Плейт» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на «Ривер Плейт» — «Барракас Централь»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Риверт Плейт» предлагают — 1.28.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Барракас Централь» дают — 13.00, ничья оценена — в 5.25.

    Прогнозируем, что в данном сражении виктория достанется хозяевам поля и они смогут вновь крупно обыграть дебютанта, пробив фору в -2.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Витебск — Белшина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Байер — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нарва Транс — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ривер Плейт» — «Барракас Централь»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 05.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ривер Плейт» снова разгромит «Барракас Централь»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры