«Нант» сыграет на своем поле против ПСЖ в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 22:00 мск. «Нант» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

В первом туре чемпионата Франции «Нант» сыграл вничью с «Анже» (0:0) на выезде. Затем клуб снова довольствовался мировой с «Лиллем» (1:1) дома.

В третьем матче первенства «Канарейки» проиграли на выезде «Марселю» (1:2). В четвертом — победили дома «Тулузу» (3:1).

Коэффициенты матча Нант — ПСЖ 1 9.00 X 6.20 2 1.28 Ставка

После гостевой ничьей со «Страсбургом» (1:1) они разместились на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 6 очков.

Все прогнозы на Лигу 1

До этого «Нант» встречался с нынешним соперником в матче за Суперкубок страны, где потерпел разгромное поражение, пропустив 4 безответных мяча и в конце поединка заработав красную карточку.

ПСЖ

ПСЖ начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 13 очков и занимает привычное первое место в таблице.

Парижане как и прежде забивают с частотой выстрелов пулемета. В 5 матчах игроки ПСЖ забили 21 мяч.

Состав парижан начинен звездами первой величины. Причем Килиан Мбаппе отличился уже 5 голами, а Лионель Месси — тремя.

Только в позапрошлом туре ПСЖ не смог добыть три пункта. Парижане не смогли переиграть «Монако» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,80.

Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,50.