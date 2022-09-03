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    Забьет ли «Нант» ПСЖ?

    «Нант» — ПСЖ. Прогноз (к. 2.50) и ставки на чемпионат Франции 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — ПСЖ
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    ПСЖ лишь раз оступился в текущем сезоне
    «Нант» сыграет на своем поле против ПСЖ в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 22:00 мск. «Нант» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Сентября 2022 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 22:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Нант»

    В первом туре чемпионата Франции «Нант» сыграл вничью с «Анже» (0:0) на выезде. Затем клуб снова довольствовался мировой с «Лиллем» (1:1) дома.

    В третьем матче первенства «Канарейки» проиграли на выезде «Марселю» (1:2). В четвертом — победили дома «Тулузу» (3:1).

    Коэффициенты матча Нант — ПСЖ

  • 1
  • 9.00
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 1.28
  • Ставка
    •

    После гостевой ничьей со «Страсбургом» (1:1) они разместились на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 6 очков.

    Все прогнозы на Лигу 1

    До этого «Нант» встречался с нынешним соперником в матче за Суперкубок страны, где потерпел разгромное поражение, пропустив 4 безответных мяча и в конце поединка заработав красную карточку.

    ПСЖ

    ПСЖ начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 13 очков и занимает привычное первое место в таблице.

    Парижане как и прежде забивают с частотой выстрелов пулемета. В 5 матчах игроки ПСЖ забили 21 мяч.

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    • Состав парижан начинен звездами первой величины. Причем Килиан Мбаппе отличился уже 5 голами, а Лионель Месси — тремя.

    Только в позапрошлом туре ПСЖ не смог добыть три пункта. Парижане не смогли переиграть «Монако» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,80.

    Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,50.

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    «Нант» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. Забьет ли «Нант» ПСЖ?
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