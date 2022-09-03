«Нант»
В первом туре чемпионата Франции «Нант» сыграл вничью с «Анже» (0:0) на выезде. Затем клуб снова довольствовался мировой с «Лиллем» (1:1) дома.
В третьем матче первенства «Канарейки» проиграли на выезде «Марселю» (1:2). В четвертом — победили дома «Тулузу» (3:1).
Коэффициенты матча Нант — ПСЖ
После гостевой ничьей со «Страсбургом» (1:1) они разместились на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 6 очков.
До этого «Нант» встречался с нынешним соперником в матче за Суперкубок страны, где потерпел разгромное поражение, пропустив 4 безответных мяча и в конце поединка заработав красную карточку.
ПСЖ
ПСЖ начал чемпионат на своем уровне. Команда набрала 13 очков и занимает привычное первое место в таблице.
Парижане как и прежде забивают с частотой выстрелов пулемета. В 5 матчах игроки ПСЖ забили 21 мяч.
Состав парижан начинен звездами первой величины. Причем Килиан Мбаппе отличился уже 5 голами, а Лионель Месси — тремя.
Только в позапрошлом туре ПСЖ не смог добыть три пункта. Парижане не смогли переиграть «Монако» (1:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,25.
Успех хозяев поля оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 5,80.
Наши прогноз и ставка — ПСЖ выиграет, и обе команды забьют за 2,50.