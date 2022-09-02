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    Очередная уверенная победа «Бенфики»?

    «Бенфика» — «Визела». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 2 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Визела»
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    Николас Отаменди
    2 сентября «Бенфика» примет «Визелу» в рамках матча 5 тура чемпионата Португалии. Начало игры в 21:00 мск. «Бенфика» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 02 Сентября 2022 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 21:00 Визела Визела
  • Португалия. Примера
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    «Бенфика»

    Сезон команды под руководством Рогера Шмидта идет как по маслу. Всего было сыграно 8 матчей и во всех она добыла победу.

    Недавно «Бенфика» без особых проблем прошла киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов, благодаря чему она будет играть в групповом этапе. За этим последовали две победы в чемпионате Португалии.

    Коэффициенты матча Бенфика — Визела

  • 1
  • 1.19
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 16.00
  • Ставка
    •

    «Орлы» разгромили «Боавишту» со счетом 3:0. После этого они на своем поле выиграли у «Пасуш де Феррейра» 3:2.

    Все прогнозы на футбол

    За 4 тура «Бенфика» набрала 12 очков и теперь лидирует в турнирной таблице, опережая на 3 пункта «Порту» и на 2 балла «Брагу».

    «Визела»

    Гости не могут выиграть третий тур подряд. Они победили в первом туре «Риу Аве» (1:0) и после этого набрали только два пункта.

    «Визела» проиграла «Порту», пропустив один мяч. После команда разошлась мировом с «Шавиш» (1:1) и «Жил Висенте» (2:2).

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    • Из пяти выездных поединков в чемпионате Португалии, лишь один закончился победой «Визелы». В трех из них она проиграла.

    В турнирной таблице чемпионата Португалии клуб занимает 12 место. У него 5 очков и нулевая разница — 4 забитых и 4 пропущенных.

    Прогноз и ставка

    Коэффициент 1.19 букмекеры дают на победу «Бенфики». За 13.0 они выставили победу «Визелы». Ничья оценивается котировкой 6.80.

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    «Бенфика» находится в отличной форме. Она много забивает и стабильно выигрывает свои матчи. На данный момент у нее меньше забот, так как в групповой этап ЛЧ команда уже прошла.

    В таком случае, «орлы» могут полностью отдать силы в предстоящем поединке. У команды очень мало пропущенных в турнире, поэтому можно ожидать победы лиссабонцев с отрывом. Рекомендуется поставить на победу хозяев с форой -2.5 за 2.37.

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    «Бенфика» — «Визела»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. Очередная уверенная победа «Бенфики»?
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