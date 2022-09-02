2 сентября «Бенфика» примет «Визелу» в рамках матча 5 тура чемпионата Португалии. Начало игры в 21:00 мск. «Бенфика» — «Визела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

Сезон команды под руководством Рогера Шмидта идет как по маслу. Всего было сыграно 8 матчей и во всех она добыла победу.

Недавно «Бенфика» без особых проблем прошла киевское «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов, благодаря чему она будет играть в групповом этапе. За этим последовали две победы в чемпионате Португалии.

Коэффициенты матча Бенфика — Визела 1 1.19 X 6.70 2 16.00 Ставка

«Орлы» разгромили «Боавишту» со счетом 3:0. После этого они на своем поле выиграли у «Пасуш де Феррейра» 3:2.

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За 4 тура «Бенфика» набрала 12 очков и теперь лидирует в турнирной таблице, опережая на 3 пункта «Порту» и на 2 балла «Брагу».

«Визела»

Гости не могут выиграть третий тур подряд. Они победили в первом туре «Риу Аве» (1:0) и после этого набрали только два пункта.

«Визела» проиграла «Порту», пропустив один мяч. После команда разошлась мировом с «Шавиш» (1:1) и «Жил Висенте» (2:2).

Из пяти выездных поединков в чемпионате Португалии, лишь один закончился победой «Визелы». В трех из них она проиграла.

В турнирной таблице чемпионата Португалии клуб занимает 12 место. У него 5 очков и нулевая разница — 4 забитых и 4 пропущенных.

Прогноз и ставка

Коэффициент 1.19 букмекеры дают на победу «Бенфики». За 13.0 они выставили победу «Визелы». Ничья оценивается котировкой 6.80.

«Бенфика» находится в отличной форме. Она много забивает и стабильно выигрывает свои матчи. На данный момент у нее меньше забот, так как в групповой этап ЛЧ команда уже прошла.

В таком случае, «орлы» могут полностью отдать силы в предстоящем поединке. У команды очень мало пропущенных в турнире, поэтому можно ожидать победы лиссабонцев с отрывом. Рекомендуется поставить на победу хозяев с форой -2.5 за 2.37.