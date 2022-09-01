«Болонья» сыграет на своем поле против «Салернитаны» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

Хозяева стартовали матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила команде пройти в 1/16 финала турнира.

В двух стартовых турах команда набрала только один балл, проиграв «Лацио» (1:2) и сыграв вничью с «Вероной» (1:1), поэтому идет на 12-м месте.

Коэффициенты матча Болонья — Салернитана 1 1.85 X 3.50 2 4.40 Ставка

В третьем поединке итальянского первенства «Болонья» потерпела поражение от «Милана» (0:2) на выезде и занимает 16 позицию.

Все прогнозы на Серию А

В межсезонье коллектив сыграл с двумя командами из Нидерландов — АЗ и «Твенте». В первом случае «Болонья» проиграла 0:1, а во втором 1:4.

«Салернитана»

Старт новой кампании клубу не удался, ведь в первом раунде Кубка Италии проиграл «Парме» (0:2).

По итогам трех стартовых туров «Салернитана» набрала четыре очка и занимает 11 место. После поражения от «Ромы» (0:1) дома она сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в гостях и победила на своем поле «Сампдорию» (4:0).

Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.

В летних контрольных матчах коллектив выглядел неплохо. В четырех поединках он выиграл один раз при трех ничьих.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.