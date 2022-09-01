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    Покончит ли «Болонья» с безвыигрышной серией?

    «Болонья» — «Салернитана». Ставка (к. 2.50) и прогноз на чемпионат Италии 1 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Салернитана»
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    «Болонья» идет на 12 месте
    «Болонья» сыграет на своем поле против «Салернитаны» в рамках четвертого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 21:45 мск. «Болонья» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Сентября 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 21:45 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
    •

    «Болонья»

    Хозяева стартовали матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила команде пройти в 1/16 финала турнира.

    В двух стартовых турах команда набрала только один балл, проиграв «Лацио» (1:2) и сыграв вничью с «Вероной» (1:1), поэтому идет на 12-м месте.

    Коэффициенты матча Болонья — Салернитана

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
    •

    В третьем поединке итальянского первенства «Болонья» потерпела поражение от «Милана» (0:2) на выезде и занимает 16 позицию.

    Все прогнозы на Серию А

    В межсезонье коллектив сыграл с двумя командами из Нидерландов — АЗ и «Твенте». В первом случае «Болонья» проиграла 0:1, а во втором 1:4.

    «Салернитана»

    Старт новой кампании клубу не удался, ведь в первом раунде Кубка Италии проиграл «Парме» (0:2).

    По итогам трех стартовых туров «Салернитана» набрала четыре очка и занимает 11 место. После поражения от «Ромы» (0:1) дома она сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в гостях и победила на своем поле «Сампдорию» (4:0).

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    • Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.

    В летних контрольных матчах коллектив выглядел неплохо. В четырех поединках он выиграл один раз при трех ничьих.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Болонья» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 01.09.2022. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Болонья» с безвыигрышной серией?
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