«Болонья»
Хозяева стартовали матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила команде пройти в 1/16 финала турнира.
В двух стартовых турах команда набрала только один балл, проиграв «Лацио» (1:2) и сыграв вничью с «Вероной» (1:1), поэтому идет на 12-м месте.
Коэффициенты матча Болонья — Салернитана
В третьем поединке итальянского первенства «Болонья» потерпела поражение от «Милана» (0:2) на выезде и занимает 16 позицию.
В межсезонье коллектив сыграл с двумя командами из Нидерландов — АЗ и «Твенте». В первом случае «Болонья» проиграла 0:1, а во втором 1:4.
«Салернитана»
Старт новой кампании клубу не удался, ведь в первом раунде Кубка Италии проиграл «Парме» (0:2).
По итогам трех стартовых туров «Салернитана» набрала четыре очка и занимает 11 место. После поражения от «Ромы» (0:1) дома она сыграла вничью с «Удинезе» (0:0) в гостях и победила на своем поле «Сампдорию» (4:0).
Эта команда в минувшем сезоне сохранила прописку в Серии А. Причем еще зимой казалось, что «Салернитана» безнадежна.
В летних контрольных матчах коллектив выглядел неплохо. В четырех поединках он выиграл один раз при трех ничьих.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.
Успех гостей оценивается в 4,40, тогда как ничья — в 3,50.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.