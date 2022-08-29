«Куяба»
«Куяба» находится на 16-м месте после 23 сыгранных матчей, в которых набрала 24 очка. Отрыв от зоны вылета составляет лишь одно очко.
«Куяба» неплохо провела недавние матчи. В середине августа команда Антониу Оливейры одержала победу над «Жувентуде», после чего сыграла вничью с «Атлетико Гояненсе».
Но перед этим у «Куябы» была серия из пяти матчей без побед, при этом в четырех случаях клуб из штата Мату-Гросу проиграл.
«Куяба» потерпела лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле. И на этом отрезке она ни разу не пропускала больше одного мяча.
«Сантос»
«Сантос» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 23 матчах 33 очка.
У легендарного клуба все еще есть шансы подняться выше и получить возможность сыграть в Кубке Либертадорес в следующем году. Но для этого, конечно, придется постараться.
«Сантос» уступил лишь в одном из шести предыдущих матчей. Две недели назад команда Лиски уступила в гостях «Атлетико Минейро».
В остальных пяти встречах «Сантос» набрал 11 очков и пропустил всего лишь три мяча.
При этом также стоит добавить, что «Сантос» одержал две победы в десяти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Куябу» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают за 3.04, а победу «Сантоса» — за 3.22.
Весной «Сантос» легко выиграл у «Куябы» — 4:1. Повторить то же самое на поле «Куюбы» вряд ли получится, соперник силен как раз в домашних матчах.
Ставка — ничья за 3.04.
0:0 или 1:1 — скорее всего, один из этих вариантов. Это явно не тот случай, когда команды могут порадовать ярким футболом.