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    Сможет ли «Сантос» выиграть на поле «Куябы»?

    «Куяба» — «Сантос». Прогноз (к. 3.04) и ставки на чемпионат Бразилии 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куяба» — «Сантос»
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    Весной «Сантос» выиграл у «Куябы» со счетом 4:1
    «Сантос» сыграет на выезде против «Куябы» в рамках 24-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 29 августа, начало — в 00:00 мск. «Куяба» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 29 Августа 2022 года
    Куяба
  • Бразилия. Серия А
    •  Куяба 00:00 Сантос Сантос
  • Бразилия. Серия А
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    «Куяба»

    «Куяба» находится на 16-м месте после 23 сыгранных матчей, в которых набрала 24 очка. Отрыв от зоны вылета составляет лишь одно очко.

    «Куяба» неплохо провела недавние матчи. В середине августа команда Антониу Оливейры одержала победу над «Жувентуде», после чего сыграла вничью с «Атлетико Гояненсе».

    Но перед этим у «Куябы» была серия из пяти матчей без побед, при этом в четырех случаях клуб из штата Мату-Гросу проиграл.

    «Куяба» потерпела лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле. И на этом отрезке она ни разу не пропускала больше одного мяча.

    «Сантос»

    «Сантос» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 23 матчах 33 очка.

    У легендарного клуба все еще есть шансы подняться выше и получить возможность сыграть в Кубке Либертадорес в следующем году. Но для этого, конечно, придется постараться.

    «Сантос» уступил лишь в одном из шести предыдущих матчей. Две недели назад команда Лиски уступила в гостях «Атлетико Минейро».

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    В остальных пяти встречах «Сантос» набрал 11 очков и пропустил всего лишь три мяча.

    При этом также стоит добавить, что «Сантос» одержал две победы в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Куябу» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают за 3.04, а победу «Сантоса» — за 3.22.

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    Весной «Сантос» легко выиграл у «Куябы» — 4:1. Повторить то же самое на поле «Куюбы» вряд ли получится, соперник силен как раз в домашних матчах.

    Ставка — ничья за 3.04.

    0:0 или 1:1 — скорее всего, один из этих вариантов. Это явно не тот случай, когда команды могут порадовать ярким футболом.

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    «Куяба» — «Сантос»: прогноз, ставка (3.04), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Сантос» выиграть на поле «Куябы»?
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