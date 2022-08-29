«Сантос» сыграет на выезде против «Куябы» в рамках 24-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 29 августа, начало — в 00:00 мск. «Куяба» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куяба»

«Куяба» находится на 16-м месте после 23 сыгранных матчей, в которых набрала 24 очка. Отрыв от зоны вылета составляет лишь одно очко.

«Куяба» неплохо провела недавние матчи. В середине августа команда Антониу Оливейры одержала победу над «Жувентуде», после чего сыграла вничью с «Атлетико Гояненсе».

Но перед этим у «Куябы» была серия из пяти матчей без побед, при этом в четырех случаях клуб из штата Мату-Гросу проиграл.

«Куяба» потерпела лишь два поражения в десяти предыдущих матчах на своем поле. И на этом отрезке она ни разу не пропускала больше одного мяча.

«Сантос»

«Сантос» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 23 матчах 33 очка.

У легендарного клуба все еще есть шансы подняться выше и получить возможность сыграть в Кубке Либертадорес в следующем году. Но для этого, конечно, придется постараться.

«Сантос» уступил лишь в одном из шести предыдущих матчей. Две недели назад команда Лиски уступила в гостях «Атлетико Минейро».

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В остальных пяти встречах «Сантос» набрал 11 очков и пропустил всего лишь три мяча.

При этом также стоит добавить, что «Сантос» одержал две победы в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Куябу» в этом матче можно поставить за 2.37, ничью букмекеры предлагают за 3.04, а победу «Сантоса» — за 3.22.

Весной «Сантос» легко выиграл у «Куябы» — 4:1. Повторить то же самое на поле «Куюбы» вряд ли получится, соперник силен как раз в домашних матчах.

Ставка — ничья за 3.04.

0:0 или 1:1 — скорее всего, один из этих вариантов. Это явно не тот случай, когда команды могут порадовать ярким футболом.