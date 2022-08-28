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    Ворота обеих команд не останутся сухими

    «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Англии, 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»
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    Гарри Кейн
    «Ноттингем Форест» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма» в рамках 4-го тура АПЛ. Матч состоится 28 августа, начало — 18:30 (мск). «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Августа 2022 года
    Ноттингем Форест
  • Англия. Премьер-лига
    •  Ноттингем Форест 18:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    «Ноттингем Форест»

    «Красные» хоть только и вернулись в этом сезоне в АПЛ, но показывают довольно неплохие результаты и после 3-х сыгранных матчей команда занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги Англии набрав 4 очка.

    Единственной грубой оплошностью «Ноттингема Фореста» стало поражение в первом туре от «Ньюкасла Юнайтед», которому «красные» проиграли со счетом 2:0 на выезде, пропустив оба гола во втором тайме.

    Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Тоттенхэм

  • 1
  • 6.90
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    После этого, уже на своем поле, «Ноттингем Форест» смог одержать минимальную победу над «Вест Хэмом», обыграв соперника со счетом 1:0. Но стоит заметить, что «красным» немного повезло, так как «молотобойцы» не забили пенальти во втором тайме.

    А в последнем туре АПЛ «Ноттингем» не смог определить сильнейшего с «Эвертоном» и обменявшись голами команды разошлись ничьей со счетом 1:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    Так же «красные» провели поединок в 1/32 Кубка Английской Лиги, где смогли разгромить Гримсби со счетом 0:3 и продолжат свою борьбу за трофей.

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» так же для себя хорошо начали новый сезон чемпионата Англии и в данный момент занимают третье место в турнирной таблице набрав 7 очков после 3- игр. Больше удалось набрать только «Арсеналу» (9), который лидирует в таблице.

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  • 24/08/2022

    • «Тоттенхэм» в нынешнем розыгрыше еще не проигрывал своим соперникам и потерял очки лишь в одном матче против «Челси», с которым разошелся ничьей со счетом 2:2. Отметим, что именно «шпорам» приходилось дважды отыгрываться по ходу этой встречи.

    А в двух остальных поединках «Тоттенхэм» смог обыграть таких соперников как «Саутгемптон», которого «шпоры» разгромили со счетом 4:1 и «Вулверхэмптон», который минимально проиграл со счетом 1:0.

    «Тоттенхэм» проводит беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 8 матчей подряд — трижды из этих поединков «шпоры» сыграли вничью и 5 раз обыграли соперников.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ноттингема Фореста» в этом матче можно поставить за 6.90, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Тоттенхэма» — за 1.50.

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    Прогноз — Встречаются две очень замотивированные команды. «Ноттингем» всеми силами хочет закрепиться на выгодном месте в турнирной таблице, а «Тоттенхэм» не опускаться из тройки лидеров. Поэтому обе команды будут идти вперед и обмен голами в таком матче просто неизбежен.

    Ставка — Обе команды забьют за 1.95.

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    «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. Ворота обеих команд не останутся сухими
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