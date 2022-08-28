«Ноттингем Форест»
«Красные» хоть только и вернулись в этом сезоне в АПЛ, но показывают довольно неплохие результаты и после 3-х сыгранных матчей команда занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги Англии набрав 4 очка.
Единственной грубой оплошностью «Ноттингема Фореста» стало поражение в первом туре от «Ньюкасла Юнайтед», которому «красные» проиграли со счетом 2:0 на выезде, пропустив оба гола во втором тайме.
Коэффициенты матча Ноттингем Форест — Тоттенхэм
После этого, уже на своем поле, «Ноттингем Форест» смог одержать минимальную победу над «Вест Хэмом», обыграв соперника со счетом 1:0. Но стоит заметить, что «красным» немного повезло, так как «молотобойцы» не забили пенальти во втором тайме.
А в последнем туре АПЛ «Ноттингем» не смог определить сильнейшего с «Эвертоном» и обменявшись голами команды разошлись ничьей со счетом 1:1.
Так же «красные» провели поединок в 1/32 Кубка Английской Лиги, где смогли разгромить Гримсби со счетом 0:3 и продолжат свою борьбу за трофей.
«Тоттенхэм»
«Шпоры» так же для себя хорошо начали новый сезон чемпионата Англии и в данный момент занимают третье место в турнирной таблице набрав 7 очков после 3- игр. Больше удалось набрать только «Арсеналу» (9), который лидирует в таблице.
«Тоттенхэм» в нынешнем розыгрыше еще не проигрывал своим соперникам и потерял очки лишь в одном матче против «Челси», с которым разошелся ничьей со счетом 2:2. Отметим, что именно «шпорам» приходилось дважды отыгрываться по ходу этой встречи.
А в двух остальных поединках «Тоттенхэм» смог обыграть таких соперников как «Саутгемптон», которого «шпоры» разгромили со счетом 4:1 и «Вулверхэмптон», который минимально проиграл со счетом 1:0.
«Тоттенхэм» проводит беспроигрышную выездную серию, которая длится уже 8 матчей подряд — трижды из этих поединков «шпоры» сыграли вничью и 5 раз обыграли соперников.
Прогноз и ставка
На победу «Ноттингема Фореста» в этом матче можно поставить за 6.90, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Тоттенхэма» — за 1.50.
Прогноз — Встречаются две очень замотивированные команды. «Ноттингем» всеми силами хочет закрепиться на выгодном месте в турнирной таблице, а «Тоттенхэм» не опускаться из тройки лидеров. Поэтому обе команды будут идти вперед и обмен голами в таком матче просто неизбежен.
Ставка — Обе команды забьют за 1.95.