«Ницца» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 августа, начало — в 16:00 мск. «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» занимает 16-е место в таблице Лиги 1 после трех туров, в которых набрала лишь два очка.

На прошлой неделе команда Люсьена Фавра провалила гостевой матч с «Клермоном» (0:1).

Коэффициенты матча Ницца — Марсель 1 2.75 X 3.45 2 2.50 Ставка

Клуб с Лазурного берега заканчивал встречу вдевятером — в конце второго тайма с поля были удалены Марио Лемина и Жан-Клер Тодибо.

А в четверг «Ницца» едва не вылетела из Лиги конференций. В решающем раунде квалификации французы кое-как дожали «Маккаби» из Таль-Авива, забив решающий гол в овертайме. Кстати, отличился бывший игрок «Локомотива» Алексис Бека-Бека.

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«Ницца» еще ни разу в этом сезоне не забивала больше одного гола в пределах основного времени.

«Марсель»

«Марсель» тем временем находится на третьей строке, набрав в трех матчах семь очков.

В прошлом туре «Марсель» одержал победу над «Нантом» (2:1). Провансальцы дожали соперника уже после удаления Самюэля Жиго.

Перед этим команда Игора Тудора сыграла на выезде вничью с «Брестом» — 1:1. Соперник отыгрался во втором тайме.

Еще в одном домашнем матче «Марсель» разгромил «Реймс» — 4:1. Автором дубля стал колумбиец Луис Суарес.

Прогноз и ставка

На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Марселя» — за 2.66.

Матч будет максимально эмоциональным, в этом можно не сомневаться. Вполне вероятно, что здесь будет не менее пяти-шести желтых карточек, а также удаление и пенальти.

Но также можно предположить, что «Марселю» удастся заставить «Ниццу» рисковать. Болельщики наверняка станут свидетелями результативной игры.

Ставка — тотал больше 2,5 за 2.04.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.