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    «Марсель» проиграет на поле «Ниццы»?

    «Ницца» — «Марсель». Прогноз (к. 2.04) и ставки на чемпионат Франции 28 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Марсель»
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    «Марсель» еще ни разу не проигрывал в новом чемпионате Франции
    «Ницца» сыграет на своем поле против «Марселя» в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 28 августа, начало — в 16:00 мск. «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 28 Августа 2022 года
    Ницца
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    «Ницца»

    «Ницца» занимает 16-е место в таблице Лиги 1 после трех туров, в которых набрала лишь два очка.

    На прошлой неделе команда Люсьена Фавра провалила гостевой матч с «Клермоном» (0:1).

    Коэффициенты матча Ницца — Марсель

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    Клуб с Лазурного берега заканчивал встречу вдевятером — в конце второго тайма с поля были удалены Марио Лемина и Жан-Клер Тодибо.

    А в четверг «Ницца» едва не вылетела из Лиги конференций. В решающем раунде квалификации французы кое-как дожали «Маккаби» из Таль-Авива, забив решающий гол в овертайме. Кстати, отличился бывший игрок «Локомотива» Алексис Бека-Бека.

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    «Ницца» еще ни разу в этом сезоне не забивала больше одного гола в пределах основного времени.

    «Марсель»

    «Марсель» тем временем находится на третьей строке, набрав в трех матчах семь очков.

    В прошлом туре «Марсель» одержал победу над «Нантом» (2:1). Провансальцы дожали соперника уже после удаления Самюэля Жиго.

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  • 25/08/2022

    • Перед этим команда Игора Тудора сыграла на выезде вничью с «Брестом» — 1:1. Соперник отыгрался во втором тайме.

    Еще в одном домашнем матче «Марсель» разгромил «Реймс» — 4:1. Автором дубля стал колумбиец Луис Суарес.

    Прогноз и ставка

    На «Ниццу» в этом матче можно поставить за 2.86, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Марселя» — за 2.66.

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    Матч будет максимально эмоциональным, в этом можно не сомневаться. Вполне вероятно, что здесь будет не менее пяти-шести желтых карточек, а также удаление и пенальти.

    Но также можно предположить, что «Марселю» удастся заставить «Ниццу» рисковать. Болельщики наверняка станут свидетелями результативной игры.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 2.04.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.

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    «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 28.08.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» проиграет на поле «Ниццы»?
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