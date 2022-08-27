Во втором туре чемпионата Украины «Львов» сыграет с «Зарей» во Львове. Поединок состоится 27 августа в 13:00 мск. «Львов» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Львов»

В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Львов» финишировал на 12 месте из 16-ти.

Клуб в итоге на девять очков на три очка опередил зону плей-офф, финиш в которой требует проведения стыковых матчей за право играть в элите.

Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она сыграла вничью с земляками из «Карпат» (0:0).

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Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

«Заря»

«Заря» начала с победы свой сезон в УПЛ, обыграв дома «Ворсклу» (3:1), проведя перед этим два матча в квалификации Лиги конференций.

В плей-офф отборочного турнира пройти не удалось. Команда не смогла обыграть румынский клуб «Университатя». По сумме двух матчей луганчане проиграли 1:3.

На момент окончания прошлого сезона «Заря» была четвертой в таблице, имея на своем счету 36 очков. В последнем туре она сыграла вничью с киевским «Динамо» (1:1).

Также команда заняла третье место в групповой стадии Лиги конференций с отставанием от второй строчки на 5 пунктов.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,63.

Успех хозяев поля оценивается в 5,40, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,93.