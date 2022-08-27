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    Сумеет ли «Заря» развить стартовый успех?

    «Львов» — «Заря». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, УПЛ, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Заря»
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    «Заря» выиграла в первом туре
    Во втором туре чемпионата Украины «Львов» сыграет с «Зарей» во Львове. Поединок состоится 27 августа в 13:00 мск. «Львов» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 27 Августа 2022 года
    Львов
  • Львов
    •  Львов 13:00 Заря Заря
  • Луганск
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    «Львов»

    В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Львов» финишировал на 12 месте из 16-ти.

    Клуб в итоге на девять очков на три очка опередил зону плей-офф, финиш в которой требует проведения стыковых матчей за право играть в элите.

    Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она сыграла вничью с земляками из «Карпат» (0:0).

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    Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.

    «Заря»

    «Заря» начала с победы свой сезон в УПЛ, обыграв дома «Ворсклу» (3:1), проведя перед этим два матча в квалификации Лиги конференций.

    В плей-офф отборочного турнира пройти не удалось. Команда не смогла обыграть румынский клуб «Университатя». По сумме двух матчей луганчане проиграли 1:3.

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    • На момент окончания прошлого сезона «Заря» была четвертой в таблице, имея на своем счету 36 очков. В последнем туре она сыграла вничью с киевским «Динамо» (1:1).

    Также команда заняла третье место в групповой стадии Лиги конференций с отставанием от второй строчки на 5 пунктов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,63.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,40, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,93.

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    «Львов» — «Заря»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Заря» развить стартовый успех?
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