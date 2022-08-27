«Львов»
В прошлом сезоне украинской Премьер-лиги, вторая часть которой не была доиграна, «Львов» финишировал на 12 месте из 16-ти.
Клуб в итоге на девять очков на три очка опередил зону плей-офф, финиш в которой требует проведения стыковых матчей за право играть в элите.
Нынешним летом команда провела только одну товарищескую встречу, в которой она сыграла вничью с земляками из «Карпат» (0:0).
Таким образом, для хозяев поля это будет первый официальный поединок в 2022 году.
«Заря»
«Заря» начала с победы свой сезон в УПЛ, обыграв дома «Ворсклу» (3:1), проведя перед этим два матча в квалификации Лиги конференций.
В плей-офф отборочного турнира пройти не удалось. Команда не смогла обыграть румынский клуб «Университатя». По сумме двух матчей луганчане проиграли 1:3.
На момент окончания прошлого сезона «Заря» была четвертой в таблице, имея на своем счету 36 очков. В последнем туре она сыграла вничью с киевским «Динамо» (1:1).
Также команда заняла третье место в групповой стадии Лиги конференций с отставанием от второй строчки на 5 пунктов.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,63.
Успех хозяев поля оценивается в 5,40, тогда как ничья — в 3,90.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 1,93.