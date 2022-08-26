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    Остудит ли «Бетис» пыл «Осасуны»?

    «Бетис» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Испании, 26 августа 2022 года

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    «Бетис» идет на третьем месте
    «Бетис» на своем поле сыграет против «Осасуны» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 26 августа, начало — 23:00 (мск). «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Августа 2022 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 23:00 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    «Бетис»

    «Бетис» выиграл в двух стартовых турах и теперь занимает третье место. Обыграть клубу удалось «Эльче» (3:0) и «Мальорку» (2:1).

    Эта команда в завершила минувший чемпионат Испании на 5 месте, хотя вполне могла оказаться даже в тройке лучших.

    Коэффициенты матча Бетис — Осасуна

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
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    Впрочем, летние контрольные матчи «Бетис» провел в целом неудачно. В пяти из шести поединков севильцы не смогли выиграть.

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    В единственной победной товарищеской встрече андалузцы переиграли «Фиорентину» (3:1), где им удалось забить трижды.

    «Осасуна»

    «Осасуна» также выиграла оба стартовых матча Ла Лиги и занимает четвертое место. Сперва баски сенсационно обыграли дома «Севилью» (2:1), а затем, там же — «Кадис» (2:0).

    «Осасуна» успешно провела предыдущий сезон, заняв в Ла Лиге десятое место.

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  • 23/08/2022

    • И судя по летним товарищеским матчам в новом чемпионате клуб из Памплоны тоже будет бороться за место не ниже середины таблицы. В том числе благодаря тому, что клубу удалось сохранить текущий состав и добавить в него несколько новичков.

    В конце июля «Осасуна» одержала победу над «Фейенордом» (2:1). Также можно вспомнить яркие матчи с «Тулузой» (3:3) и «Уэской» (4:3).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. Остудит ли «Бетис» пыл «Осасуны»?
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