«Бетис» на своем поле сыграет против «Осасуны» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 26 августа, начало — 23:00 (мск). «Бетис» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бетис»

«Бетис» выиграл в двух стартовых турах и теперь занимает третье место. Обыграть клубу удалось «Эльче» (3:0) и «Мальорку» (2:1).

Эта команда в завершила минувший чемпионат Испании на 5 месте, хотя вполне могла оказаться даже в тройке лучших.

Коэффициенты матча Бетис — Осасуна 1 1.87 X 3.50 2 4.30 Ставка

Впрочем, летние контрольные матчи «Бетис» провел в целом неудачно. В пяти из шести поединков севильцы не смогли выиграть.

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В единственной победной товарищеской встрече андалузцы переиграли «Фиорентину» (3:1), где им удалось забить трижды.

«Осасуна»

«Осасуна» также выиграла оба стартовых матча Ла Лиги и занимает четвертое место. Сперва баски сенсационно обыграли дома «Севилью» (2:1), а затем, там же — «Кадис» (2:0).

«Осасуна» успешно провела предыдущий сезон, заняв в Ла Лиге десятое место.

И судя по летним товарищеским матчам в новом чемпионате клуб из Памплоны тоже будет бороться за место не ниже середины таблицы. В том числе благодаря тому, что клубу удалось сохранить текущий состав и добавить в него несколько новичков.

В конце июля «Осасуна» одержала победу над «Фейенордом» (2:1). Также можно вспомнить яркие матчи с «Тулузой» (3:3) и «Уэской» (4:3).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Бетис» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.