В четверг, 25 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций «Хапоэль» примет команду «Университатя Крайова». На кону — путёвка в групповой этап еврокубка. Начало — в 20:00 (мск). «Хапоэль» Беэр-Шева — «Университатя Крайова»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хапоэль»

В первом матче раунда плей-офф «Хапоэль» не смог удержать победный результат. На 70-й минуте гол в составе обладателя Кубка Изриаля забил Хатуэль. Однако спустя 5 минут коллектив из Беэр-Шевы упустил преимущество (1:1).

В ответном поединке «Хаполю» не сможет помочь Атем Эльхамед. В первом матче против «Университати» футболист получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

Начался путь в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. На этой стадии «Хапоэль» обыграл минское «Динамо» (3:1). Далее был повержен швейцарский «Лугано» (5:1).

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Израиля стартовал новый сезон. Однако «Хапоэль» матч 1-го тура перенёс из-за участия в квалификации Лиги конференций. Поединок внутреннего первенства против команды «Ашдод» состоится 31 августа.

«Университатя Крайова»

Бронзового призёра чемпионата Румынии от поражения в битве с «Хапоэлем» спас гол нападающего Андрея Иван.

Интересный момент. «Университатя Крайова» практически весь второй тайм играла в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Пол Папп. Игрок румынской команды не сможет помочь своему клубу в ответной встрече.

В Лиге конференций «Крайова» смогла одолеть двух соперников. Сначала албанскую «Вллазнию» (4:1), а затем украинскую «Зарю» (3:1).

В чемпионате Румынии «Университатя Крайова» идёт на 9-м месте. В активе команды 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

Прогноз и ставка

На победу команды «Хапоэль» можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу ФК «Университатя Крайова» — за 4.28.

Итог первой встречи — ничья 1:1. Ответная игра может пройти в том же русле. Высока вероятность, что соперники вновь разойдутся миром в основное время. А победителя уже определят в овертайме или серии пенальти.

Наши прогноз и ставка — ничья в основное время с коэффициентом 3.64.