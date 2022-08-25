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    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Университатя Крайова». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Беэр-Шева — «Университатя Крайова»
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    Удаление Атем Эльхамеда, игрока «Хапоэль» Беэр-Шева
    В четверг, 25 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций «Хапоэль» примет команду «Университатя Крайова». На кону — путёвка в групповой этап еврокубка. Начало — в 20:00 (мск). «Хапоэль» Беэр-Шева — «Университатя Крайова»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Хапоэль Б-Ш
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Хапоэль Б-Ш 20:00 КСУ КСУ
  • Крайова
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    «Хапоэль»

    В первом матче раунда плей-офф «Хапоэль» не смог удержать победный результат. На 70-й минуте гол в составе обладателя Кубка Изриаля забил Хатуэль. Однако спустя 5 минут коллектив из Беэр-Шевы упустил преимущество (1:1).

    В ответном поединке «Хаполю» не сможет помочь Атем Эльхамед. В первом матче против «Университати» футболист получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

    Начался путь в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. На этой стадии «Хапоэль» обыграл минское «Динамо» (3:1). Далее был повержен швейцарский «Лугано» (5:1).

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    В чемпионате Израиля стартовал новый сезон. Однако «Хапоэль» матч 1-го тура перенёс из-за участия в квалификации Лиги конференций. Поединок внутреннего первенства против команды «Ашдод» состоится 31 августа.

    «Университатя Крайова»

    Бронзового призёра чемпионата Румынии от поражения в битве с «Хапоэлем» спас гол нападающего Андрея Иван.

    Интересный момент. «Университатя Крайова» практически весь второй тайм играла в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Пол Папп. Игрок румынской команды не сможет помочь своему клубу в ответной встрече.

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    • В Лиге конференций «Крайова» смогла одолеть двух соперников. Сначала албанскую «Вллазнию» (4:1), а затем украинскую «Зарю» (3:1).

    В чемпионате Румынии «Университатя Крайова» идёт на 9-м месте. В активе команды 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

    Прогноз и ставка

    На победу команды «Хапоэль» можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.64, а победу ФК «Университатя Крайова» — за 4.28.

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    Итог первой встречи — ничья 1:1. Ответная игра может пройти в том же русле. Высока вероятность, что соперники вновь разойдутся миром в основное время. А победителя уже определят в овертайме или серии пенальти.

    Наши прогноз и ставка — ничья в основное время с коэффициентом 3.64.

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    «Хапоэль» Беэр-Шева — «Университатя Крайова»: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Определят ли соперники победителя в основное время?
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