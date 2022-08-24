«Трабзонспор»
В первом поединке на своем поле «Трабзонспор» проиграл со счетом 1:2, поэтому в ответном матче ему нужно побеждать с разницей в два гола.
В прошлом розыгрыше чемпионата Турции клуб стал чемпионом страны впервые за 38 лет. Причем команда уверенно стала победителем задолго до финиша.
Коэффициенты матча Трабзонспор — Копенгаген
В новом сезоне национального первенства коллектив провел три матча, в которых дважды победил и один раз проиграл.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Сейчас у хозяев поля предстоящей игры неудачная форма, которая выразилась в поражениях в двух последних поединках.
«Копенгаген»
Успех в первом матче позволяет «Копенгагену» сыграть даже вничью, чтобы пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.
Гости — один из самых титулованных клубов Дании, 14 раз выигрывавший золотые медали и является очень частым гостем европейских клубных турниров.
«Львы» в последнее время в основном добираются до групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, и даже несколько раз смогли выйти в плей-офф соревнований.
В чемпионате Дании команда добыла четыре виктории и дважды проиграла. Такие результаты позволяют идти лишь на шестой строчке.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — «Трабзонспор» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.