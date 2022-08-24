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    Отыграется ли «Трабзонспор» против «Копенгагена»?

    «Трабзонспор» — «Копенгаген». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги чемпионов, 24 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Копенгаген»
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    «Трабзонспор» проиграл в первом матче
    В среду, 24 августа, «Трабзонспор» на своём поле примет «Копенгаген» в рамках ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало поединка — в 22:00 (мск). «Трабзонспор» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 24 Августа 2022 года
    Трабзонспор
  • Трабзон
    •  Трабзонспор 22:00 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    «Трабзонспор»

    В первом поединке на своем поле «Трабзонспор» проиграл со счетом 1:2, поэтому в ответном матче ему нужно побеждать с разницей в два гола.

    В прошлом розыгрыше чемпионата Турции клуб стал чемпионом страны впервые за 38 лет. Причем команда уверенно стала победителем задолго до финиша.

    Коэффициенты матча Трабзонспор — Копенгаген

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.60
  • Ставка
    •

    В новом сезоне национального первенства коллектив провел три матча, в которых дважды победил и один раз проиграл.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Сейчас у хозяев поля предстоящей игры неудачная форма, которая выразилась в поражениях в двух последних поединках.

    «Копенгаген»

    Успех в первом матче позволяет «Копенгагену» сыграть даже вничью, чтобы пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Гости — один из самых титулованных клубов Дании, 14 раз выигрывавший золотые медали и является очень частым гостем европейских клубных турниров.

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    • «Львы» в последнее время в основном добираются до групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, и даже несколько раз смогли выйти в плей-офф соревнований.

    В чемпионате Дании команда добыла четыре виктории и дважды проиграла. Такие результаты позволяют идти лишь на шестой строчке.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — «Трабзонспор» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    «Трабзонспор» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 24.08.2022. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Трабзонспор» против «Копенгагена»?
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