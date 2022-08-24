В среду, 24 августа, «Трабзонспор» на своём поле примет «Копенгаген» в рамках ответного поединка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Начало поединка — в 22:00 (мск). «Трабзонспор» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Трабзонспор»

В первом поединке на своем поле «Трабзонспор» проиграл со счетом 1:2, поэтому в ответном матче ему нужно побеждать с разницей в два гола.

В прошлом розыгрыше чемпионата Турции клуб стал чемпионом страны впервые за 38 лет. Причем команда уверенно стала победителем задолго до финиша.

Коэффициенты матча Трабзонспор — Копенгаген 1 2.00 X 3.60 2 3.60 Ставка

В новом сезоне национального первенства коллектив провел три матча, в которых дважды победил и один раз проиграл.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Сейчас у хозяев поля предстоящей игры неудачная форма, которая выразилась в поражениях в двух последних поединках.

«Копенгаген»

Успех в первом матче позволяет «Копенгагену» сыграть даже вничью, чтобы пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов.

Гости — один из самых титулованных клубов Дании, 14 раз выигрывавший золотые медали и является очень частым гостем европейских клубных турниров.

«Львы» в последнее время в основном добираются до групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, и даже несколько раз смогли выйти в плей-офф соревнований.

В чемпионате Дании команда добыла четыре виктории и дважды проиграла. Такие результаты позволяют идти лишь на шестой строчке.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,60, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — «Трабзонспор» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.