«Лацио»
Перед стартом сезона «Лацио» выдал не совсем уверенные результаты в контрольных поединках. Команда не смогла обыграл сборную Катара и «Вальядолид». В обоих случаях была нулевая ничья.
Также клуб неожиданно потерпел крупное поражение от «Дженоа», проиграв сопернику со счетом 1:4.
Коэффициенты матча Лацио — Болонья
Прошлый сезон Серии А «римляне» завершили серией из двух ничьих. Последним результатом были выездные 3:3 с «Вероной». По итогу хозяева заняли 5 место и получили право выступать в Лиге конференций.
В чемпионате Италии «лациле» не проигрывают четыре тура, имея две ничьи и две победы.
«Болонья»
Гости стартовали матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила команде пройти в 1/16 финала турнира.
В межсезонье коллектив сыграл с двумя командами из Нидерландов — АЗ и «Твенте». В первом случае «Болонья» проиграла 0:1, а во втором 1:4.
Последний матч в Серии А «Болонья» выиграла со счетом 1:0. Она встречалась с аутсайдером «Дженоа». Благодаря победе «красно-синие» прервали серию из трех матчей без побед.
В прошлом сезоне «Болонья» выиграла только 4 матчах из 19, которые проводились на чужом поле.
Прогноз и ставка
Котировки букмекеров говорят в пользу «Лацио». На его победу дают 1.60, тогда как на победу «Болоньи» предлагают 5.40.
«Лацио» выиграл три домашних матча в Серии А против «Болоньи». В двух из трех случаев тотал был больше 2.5.
Наверняка «лациале» заинтересованы в удачном старте сезона. Рекомендуемая ставка — победа «Лацио» + тотал больше 1.5 за 1.78.