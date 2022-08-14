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    «Лацио» стартует с победы?

    «Лацио» — «Болонья». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Серия А, 14 августа 2022 года

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    14 августа в Риме состоится матч первого тура Серии А между «Лацио» и «Болоньей». Поединок назначен на 19:30 мск. «Лацио» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Августа 2022 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 19:30 Болонья Болонья
  • Болонья
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    «Лацио»

    Перед стартом сезона «Лацио» выдал не совсем уверенные результаты в контрольных поединках. Команда не смогла обыграл сборную Катара и «Вальядолид». В обоих случаях была нулевая ничья.

    Также клуб неожиданно потерпел крупное поражение от «Дженоа», проиграв сопернику со счетом 1:4.

    Коэффициенты матча Лацио — Болонья

  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 5.60
  • Ставка
    •

    Прошлый сезон Серии А «римляне» завершили серией из двух ничьих. Последним результатом были выездные 3:3 с «Вероной». По итогу хозяева заняли 5 место и получили право выступать в Лиге конференций.

    Все прогнозы на Серию А

    В чемпионате Италии «лациле» не проигрывают четыре тура, имея две ничьи и две победы.

    «Болонья»

    Гости стартовали матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила команде пройти в 1/16 финала турнира.

    В межсезонье коллектив сыграл с двумя командами из Нидерландов — АЗ и «Твенте». В первом случае «Болонья» проиграла 0:1, а во втором 1:4.

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    • Последний матч в Серии А «Болонья» выиграла со счетом 1:0. Она встречалась с аутсайдером «Дженоа». Благодаря победе «красно-синие» прервали серию из трех матчей без побед.

    В прошлом сезоне «Болонья» выиграла только 4 матчах из 19, которые проводились на чужом поле.

    Прогноз и ставка

    Котировки букмекеров говорят в пользу «Лацио». На его победу дают 1.60, тогда как на победу «Болоньи» предлагают 5.40.

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    «Лацио» выиграл три домашних матча в Серии А против «Болоньи». В двух из трех случаев тотал был больше 2.5.

    Наверняка «лациале» заинтересованы в удачном старте сезона. Рекомендуемая ставка — победа «Лацио» + тотал больше 1.5 за 1.78.

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    «Лацио» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» стартует с победы?
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