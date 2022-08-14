14 августа в Риме состоится матч первого тура Серии А между «Лацио» и «Болоньей». Поединок назначен на 19:30 мск. «Лацио» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Перед стартом сезона «Лацио» выдал не совсем уверенные результаты в контрольных поединках. Команда не смогла обыграл сборную Катара и «Вальядолид». В обоих случаях была нулевая ничья.

Также клуб неожиданно потерпел крупное поражение от «Дженоа», проиграв сопернику со счетом 1:4.

Коэффициенты матча Лацио — Болонья 1 1.57 X 4.20 2 5.60 Ставка

Прошлый сезон Серии А «римляне» завершили серией из двух ничьих. Последним результатом были выездные 3:3 с «Вероной». По итогу хозяева заняли 5 место и получили право выступать в Лиге конференций.

Все прогнозы на Серию А

В чемпионате Италии «лациле» не проигрывают четыре тура, имея две ничьи и две победы.

«Болонья»

Гости стартовали матчем против «Козенцы» в Кубке Италии. Победа со скромным счетом 1:0 позволила команде пройти в 1/16 финала турнира.

В межсезонье коллектив сыграл с двумя командами из Нидерландов — АЗ и «Твенте». В первом случае «Болонья» проиграла 0:1, а во втором 1:4.

Последний матч в Серии А «Болонья» выиграла со счетом 1:0. Она встречалась с аутсайдером «Дженоа». Благодаря победе «красно-синие» прервали серию из трех матчей без побед.

В прошлом сезоне «Болонья» выиграла только 4 матчах из 19, которые проводились на чужом поле.

Прогноз и ставка

Котировки букмекеров говорят в пользу «Лацио». На его победу дают 1.60, тогда как на победу «Болоньи» предлагают 5.40.

«Лацио» выиграл три домашних матча в Серии А против «Болоньи». В двух из трех случаев тотал был больше 2.5.

Наверняка «лациале» заинтересованы в удачном старте сезона. Рекомендуемая ставка — победа «Лацио» + тотал больше 1.5 за 1.78.