«В36» на своем поле сыграет против «Виборга» в рамках ответного матча 1/2 Лиги Конференций. Поединок состоится 9 августа, начало — 21:00 (мск). «Б36» — «Виборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«В36»

Представители Фарерских островов занимают 4-е место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 22 очка после 15-ти сыгранных матчей. Команда забивала в ворота соперников 26 голов, а в свои пропустила — 14.

Последний матч чемпионата Фарер прошел для «В36» еще 1 июля, тогда команда встретилась с «Викингуром» и проиграла ему со счетом 2:1.

После этого «черно-белые» начали свой пусть в Лиге Конференций где первым их соперником стал «Борац Баня Лука», которому в первом матче «В36» проиграли со счетом 2:0, а во втором выиграли со счетом 3:1 основное время, тем самым переведя игру в серию пенальти, где тоже одержали победу.

Все прогнозы на Лигу конференций

Второго своего соперника «Тре Фиори» «черно-белые» смогли минимально обыграть на домашнем стадионе со счетом 1:0 и на выезде сыграли с ними вничью — 0:0.

«Виборг»

«Бело-зеленые» уже начали новый сезон в чемпионате Дании и в данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице набрав 6 очков после 4- сыгранных матчей.

В Суперлиге Дании «Виборг» в последнее время показывает нестабильные результаты и таким образом проиграл в двух из трех последних поединках таким соперникам как «Норшелланн» со счетом 1:0 и «Орхус» со счетом 3:1.

А вот в матче с «Копенгагеном» «Виборг» смог добыть уверенную победу на своем поле, переиграв соперника со счетом 4:2.

В Лиге Конференций прошлый соперник «бело-зеленых» был «Судува», которого «Виборг» смог без особых усилий пройти обыграв дважды со счетом 0:1 дома и на выезде. А в первом матче с нынешним соперником «Виборг» разгромил «В36» со счетом 3:0.

Прогноз и ставка

На победу «В36» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу «Виборга» — за 1.37.

Прогноз - Встречаются разные по классу соперники. «Виборг» показывает хорошие результаты вне зависимости от того, где играет. Поэтому в этом матче «бело-зеленые» повторят исход прошлого поединка и уверенно обыграют соперника.

Ставка - Победа «Виборга» с форой (-1.5) за 1.95.