«В36»
Представители Фарерских островов занимают 4-е место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 22 очка после 15-ти сыгранных матчей. Команда забивала в ворота соперников 26 голов, а в свои пропустила — 14.
Последний матч чемпионата Фарер прошел для «В36» еще 1 июля, тогда команда встретилась с «Викингуром» и проиграла ему со счетом 2:1.
После этого «черно-белые» начали свой пусть в Лиге Конференций где первым их соперником стал «Борац Баня Лука», которому в первом матче «В36» проиграли со счетом 2:0, а во втором выиграли со счетом 3:1 основное время, тем самым переведя игру в серию пенальти, где тоже одержали победу.
Все прогнозы на Лигу конференций
Второго своего соперника «Тре Фиори» «черно-белые» смогли минимально обыграть на домашнем стадионе со счетом 1:0 и на выезде сыграли с ними вничью — 0:0.
«Виборг»
«Бело-зеленые» уже начали новый сезон в чемпионате Дании и в данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице набрав 6 очков после 4- сыгранных матчей.
В Суперлиге Дании «Виборг» в последнее время показывает нестабильные результаты и таким образом проиграл в двух из трех последних поединках таким соперникам как «Норшелланн» со счетом 1:0 и «Орхус» со счетом 3:1.
А вот в матче с «Копенгагеном» «Виборг» смог добыть уверенную победу на своем поле, переиграв соперника со счетом 4:2.
В Лиге Конференций прошлый соперник «бело-зеленых» был «Судува», которого «Виборг» смог без особых усилий пройти обыграв дважды со счетом 0:1 дома и на выезде. А в первом матче с нынешним соперником «Виборг» разгромил «В36» со счетом 3:0.
Прогноз и ставка
На победу «В36» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу «Виборга» — за 1.37.
Прогноз - Встречаются разные по классу соперники. «Виборг» показывает хорошие результаты вне зависимости от того, где играет. Поэтому в этом матче «бело-зеленые» повторят исход прошлого поединка и уверенно обыграют соперника.
Ставка - Победа «Виборга» с форой (-1.5) за 1.95.