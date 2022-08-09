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    «Виборг» повторит исход первого поединка

    «Б36» — «Виборг». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Лига Конференций, 9 августа 2022 года

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    Фрагмент матча
    «В36» на своем поле сыграет против «Виборга» в рамках ответного матча 1/2 Лиги Конференций. Поединок состоится 9 августа, начало — 21:00 (мск). «Б36» — «Виборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 09 Августа 2022 года
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    •  Б36 Торсхавн 20:00 Виборг Виборг
  • Лига конференций. Квалификация
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    «В36»

    Представители Фарерских островов занимают 4-е место в турнирной таблице родного чемпионата набрав 22 очка после 15-ти сыгранных матчей. Команда забивала в ворота соперников 26 голов, а в свои пропустила — 14.

    Последний матч чемпионата Фарер прошел для «В36» еще 1 июля, тогда команда встретилась с «Викингуром» и проиграла ему со счетом 2:1.

    После этого «черно-белые» начали свой пусть в Лиге Конференций где первым их соперником стал «Борац Баня Лука», которому в первом матче «В36» проиграли со счетом 2:0, а во втором выиграли со счетом 3:1 основное время, тем самым переведя игру в серию пенальти, где тоже одержали победу.

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    Второго своего соперника «Тре Фиори» «черно-белые» смогли минимально обыграть на домашнем стадионе со счетом 1:0 и на выезде сыграли с ними вничью — 0:0.

    «Виборг»

    «Бело-зеленые» уже начали новый сезон в чемпионате Дании и в данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице набрав 6 очков после 4- сыгранных матчей.

    В Суперлиге Дании «Виборг» в последнее время показывает нестабильные результаты и таким образом проиграл в двух из трех последних поединках таким соперникам как «Норшелланн» со счетом 1:0 и «Орхус» со счетом 3:1.

    А вот в матче с «Копенгагеном» «Виборг» смог добыть уверенную победу на своем поле, переиграв соперника со счетом 4:2.

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    • В Лиге Конференций прошлый соперник «бело-зеленых» был «Судува», которого «Виборг» смог без особых усилий пройти обыграв дважды со счетом 0:1 дома и на выезде. А в первом матче с нынешним соперником «Виборг» разгромил «В36» со счетом 3:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «В36» в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу «Виборга» — за 1.37.

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    Прогноз - Встречаются разные по классу соперники. «Виборг» показывает хорошие результаты вне зависимости от того, где играет. Поэтому в этом матче «бело-зеленые» повторят исход прошлого поединка и уверенно обыграют соперника.

    Ставка - Победа «Виборга» с форой (-1.5) за 1.95.

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    «Б36» — «Виборг»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.08.2022. Прогнозы на футбол. «Виборг» повторит исход первого поединка
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