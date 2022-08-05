5 августа «Кальяри» и «Перуджа» встретятся в рамках первого раунда Кубка Италии. Матч пройдет на поле «Униполь Домус» и начнется в 18:45 мск. «Кальяри» — «Перуджа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

В прошлом сезоне клуб финишировал на 18 месте в Серии А, благодаря чему благополучно опустился во второй дивизион, одержав за весь сезон всего 6 побед.

23 июля команда начала предсезонную подготовку товарищескими матчами. «Кальяри» разгромил« Ольбию» 3:0 и затем выиграл у «Страсбурга» 2:1.

Коэффициенты матча Кальяри — Перуджа 1 1.85 X 3.30 2 4.20 Ставка

Позже «сардинийцы» решили попробовать иностранную кухню, встретившись с «Лидс Юнайтед». Но там они потерпели поражение с крупным результатом 6:2.

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В прошлом сезоне хозяева закончили выступления в Кубке на стадии 1/8 финала.

«Перуджа»

В прошлом сезоне команда вошла в топ-8 лучших команд Серии Б, благодаря чему получила шанс попасть в Серию А через плей-офф.

Закончив чемпионат победой над клубом «Монца» (1:0), «Перуджа» вышла в четвертьфинал плей-офф, где встретилась с «Брешией». В дополнительное время гости проиграли 2:3 и вылетели из борьбы за путевку в высший дивизион.

В межсезонье «гриффоны» провели два товарищеских матча. Удивительно, но они решили начать подготовку со встречи с «Наполи». Соответственно команда потерпела крупное поражение со счетом 1:4.

30 июля клуб принял «Римини». В этом случае «горожанам» удалось одержать победу со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

Расценки говорят в пользу «Кальяри». Букмекеры дают на его победу 1.90, тогда как на победу «Перуджи» предлагают поставить с котировкой 4.10.

После Серии А «Кальяри» должен быстро вкатиться в уровень второго дивизиона. Никто не говорит, что игра будет легкой, но «сардинийцы» сыграют у себя дома. Домашние болельщики должны поддержать команду в первом матче сезона.

В прошлом сезоне «Перуджа» на это же стадии не смогла пройти «Дженоа». Рекомендуется поставить на бывшего участника Серии А.