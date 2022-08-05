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    Начнет ли «Кальяри» сезон с победы?

    «Кальяри» — «Перуджа». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 5 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Перуджа»
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    5 августа «Кальяри» и «Перуджа» встретятся в рамках первого раунда Кубка Италии. Матч пройдет на поле «Униполь Домус» и начнется в 18:45 мск. «Кальяри» — «Перуджа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 05 Августа 2022 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 18:45 Перуджа Перуджа
  • Италия. Кубок
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    «Кальяри»

    В прошлом сезоне клуб финишировал на 18 месте в Серии А, благодаря чему благополучно опустился во второй дивизион, одержав за весь сезон всего 6 побед.

    23 июля команда начала предсезонную подготовку товарищескими матчами. «Кальяри» разгромил« Ольбию» 3:0 и затем выиграл у «Страсбурга» 2:1.

    Коэффициенты матча Кальяри — Перуджа

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
    •

    Позже «сардинийцы» решили попробовать иностранную кухню, встретившись с «Лидс Юнайтед». Но там они потерпели поражение с крупным результатом 6:2.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом сезоне хозяева закончили выступления в Кубке на стадии 1/8 финала.

    «Перуджа»

    В прошлом сезоне команда вошла в топ-8 лучших команд Серии Б, благодаря чему получила шанс попасть в Серию А через плей-офф.

    Закончив чемпионат победой над клубом «Монца» (1:0), «Перуджа» вышла в четвертьфинал плей-офф, где встретилась с «Брешией». В дополнительное время гости проиграли 2:3 и вылетели из борьбы за путевку в высший дивизион.

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  • 01/08/2022

    • В межсезонье «гриффоны» провели два товарищеских матча. Удивительно, но они решили начать подготовку со встречи с «Наполи». Соответственно команда потерпела крупное поражение со счетом 1:4.

    30 июля клуб принял «Римини». В этом случае «горожанам» удалось одержать победу со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    Расценки говорят в пользу «Кальяри». Букмекеры дают на его победу 1.90, тогда как на победу «Перуджи» предлагают поставить с котировкой 4.10.

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    После Серии А «Кальяри» должен быстро вкатиться в уровень второго дивизиона. Никто не говорит, что игра будет легкой, но «сардинийцы» сыграют у себя дома. Домашние болельщики должны поддержать команду в первом матче сезона.

    В прошлом сезоне «Перуджа» на это же стадии не смогла пройти «Дженоа». Рекомендуется поставить на бывшего участника Серии А.

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    «Кальяри» — «Перуджа»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.08.2022. Прогнозы на футбол. Начнет ли «Кальяри» сезон с победы?
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