«Кальяри»
В прошлом сезоне клуб финишировал на 18 месте в Серии А, благодаря чему благополучно опустился во второй дивизион, одержав за весь сезон всего 6 побед.
23 июля команда начала предсезонную подготовку товарищескими матчами. «Кальяри» разгромил« Ольбию» 3:0 и затем выиграл у «Страсбурга» 2:1.
Коэффициенты матча Кальяри — Перуджа
Позже «сардинийцы» решили попробовать иностранную кухню, встретившись с «Лидс Юнайтед». Но там они потерпели поражение с крупным результатом 6:2.
В прошлом сезоне хозяева закончили выступления в Кубке на стадии 1/8 финала.
«Перуджа»
В прошлом сезоне команда вошла в топ-8 лучших команд Серии Б, благодаря чему получила шанс попасть в Серию А через плей-офф.
Закончив чемпионат победой над клубом «Монца» (1:0), «Перуджа» вышла в четвертьфинал плей-офф, где встретилась с «Брешией». В дополнительное время гости проиграли 2:3 и вылетели из борьбы за путевку в высший дивизион.
В межсезонье «гриффоны» провели два товарищеских матча. Удивительно, но они решили начать подготовку со встречи с «Наполи». Соответственно команда потерпела крупное поражение со счетом 1:4.
30 июля клуб принял «Римини». В этом случае «горожанам» удалось одержать победу со счетом 2:0.
Прогноз и ставка
Расценки говорят в пользу «Кальяри». Букмекеры дают на его победу 1.90, тогда как на победу «Перуджи» предлагают поставить с котировкой 4.10.
После Серии А «Кальяри» должен быстро вкатиться в уровень второго дивизиона. Никто не говорит, что игра будет легкой, но «сардинийцы» сыграют у себя дома. Домашние болельщики должны поддержать команду в первом матче сезона.
В прошлом сезоне «Перуджа» на это же стадии не смогла пройти «Дженоа». Рекомендуется поставить на бывшего участника Серии А.