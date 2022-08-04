«Олимпиакос» сыграет на своем поле со «Слованом» Братислава в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

Греки уже вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Непреодолимым барьером оказался хайфский «Маккаби» (1:1, 0:4).

Чемпион Греции и новый сезон планирует провести надлежащим образом. И уж в Лиге Европы команда точно способна проявить себя.

Коэффициенты матча Олимпиакос — Слован 1 1.40 X 4.60 2 8.00 Ставка

На месте и лидер атак греков Юсеф Эль-Араби. В минувшем чемпионате он настрелял 16 мячей.

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«Олимпиакос» смотрится значительно мощнее словаков. Вот и на родном «Караискакисе» они не должны иметь проблем.

«Слован» Братислава

«Слован» Братислава также вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказался «Ференцварош» (2:1, 1:4).

Не радует результативностью и основной форвард Иван Шапонич. В стартовавшем чемпионате Словакии он не забил еще ни разу.

«Слован» Братислава в своем предыдущем поединке добыл три очка. Дома команда разобралась с «Михайловце» (4:2).

По итогам трех туров чемпионата Словакии команда занимает 2 место. Правда, отставание от лидера ДАКа составляет лишь один турнирный балл.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Олимпиакос» за 1.43, на ничью за 4.64, а на «Слован» Братислава — за 7.10.

«Олимпиакос» наверняка будет действовать в остроатакующей манере .

«Слован» Братислава сосредоточится на игре вторым номером.

Фактор своего поля и повышенная мотивация исправиться за вылет из Лиги чемпионов станут союзниками греческого клуба. Наши прогноз и ставка — Фора «Олимпиакоса» -1.5 с коэффициентом 2.27.