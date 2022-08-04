«Олимпиакос»
Греки уже вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Непреодолимым барьером оказался хайфский «Маккаби» (1:1, 0:4).
Чемпион Греции и новый сезон планирует провести надлежащим образом. И уж в Лиге Европы команда точно способна проявить себя.
Коэффициенты матча Олимпиакос — Слован
На месте и лидер атак греков Юсеф Эль-Араби. В минувшем чемпионате он настрелял 16 мячей.
«Олимпиакос» смотрится значительно мощнее словаков. Вот и на родном «Караискакисе» они не должны иметь проблем.
«Слован» Братислава
«Слован» Братислава также вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказался «Ференцварош» (2:1, 1:4).
Не радует результативностью и основной форвард Иван Шапонич. В стартовавшем чемпионате Словакии он не забил еще ни разу.
«Слован» Братислава в своем предыдущем поединке добыл три очка. Дома команда разобралась с «Михайловце» (4:2).
По итогам трех туров чемпионата Словакии команда занимает 2 место. Правда, отставание от лидера ДАКа составляет лишь один турнирный балл.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Олимпиакос» за 1.43, на ничью за 4.64, а на «Слован» Братислава — за 7.10.
«Олимпиакос»
«Слован» Братислава сосредоточится на игре вторым номером.
Фактор своего поля и повышенная мотивация исправиться за вылет из Лиги чемпионов станут союзниками греческого клуба. Наши прогноз и ставка — Фора «Олимпиакоса» -1.5 с коэффициентом 2.27.