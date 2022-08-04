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    Уверенная победа «Олимпиакоса»?

    «Олимпиакос» — «Слован». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 4 августа 2022 года

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    Юсеф Эль-Араби
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле со «Слованом» Братислава в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 4 августа, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 04 Августа 2022 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 22:00 Слован Слован
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    «Олимпиакос»

    Греки уже вылетели из квалификации Лиги чемпионов. Непреодолимым барьером оказался хайфский «Маккаби» (1:1, 0:4).

    Чемпион Греции и новый сезон планирует провести надлежащим образом. И уж в Лиге Европы команда точно способна проявить себя.

    Коэффициенты матча Олимпиакос — Слован

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    На месте и лидер атак греков Юсеф Эль-Араби. В минувшем чемпионате он настрелял 16 мячей.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Олимпиакос» смотрится значительно мощнее словаков. Вот и на родном «Караискакисе» они не должны иметь проблем.

    «Слован» Братислава

    «Слован» Братислава также вылетел из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказался «Ференцварош» (2:1, 1:4).

    Не радует результативностью и основной форвард Иван Шапонич. В стартовавшем чемпионате Словакии он не забил еще ни разу.

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  • 01/08/2022

    • «Слован» Братислава в своем предыдущем поединке добыл три очка. Дома команда разобралась с «Михайловце» (4:2).

    По итогам трех туров чемпионата Словакии команда занимает 2 место. Правда, отставание от лидера ДАКа составляет лишь один турнирный балл.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Олимпиакос» за 1.43, на ничью за 4.64, а на «Слован» Братислава — за 7.10.

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    «Олимпиакос» наверняка будет действовать в остроатакующей манере.

    «Слован» Братислава сосредоточится на игре вторым номером.

    Фактор своего поля и повышенная мотивация исправиться за вылет из Лиги чемпионов станут союзниками греческого клуба. Наши прогноз и ставка — Фора «Олимпиакоса» -1.5 с коэффициентом 2.27.

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    «Олимпиакос» — «Слован»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 04.08.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Олимпиакоса»?
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