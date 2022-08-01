«Ред Булл Брагантино»
«РБ Брагантино» занимает восьмое место в таблице после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков. Отставание от идущего четвертым «Атлетико Минейро» составляет пять очков.
В прошлом туре команда Маурисио Барбьери проиграла на выезде «Флуминенсе» (1:2), не сумев продлить победную серию.
Перед этим «РБ Брагантино» выиграл три матча — против «Аваи», «Америки Минейро» и «Форталезы», забив в общей сложности девять мячей.
Также стоит отметить, что «РБ Брагантино» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на своем поле. Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с «Ботафого» (0:1).
«Жувентуде»
«Жувентуде» находится на предпоследней строчке, набрав в 19-ти матчах всего лишь 16 очков.
Паниковать пока рано, но, если так пойдет и дальше, клуб из Кашиас-ду-Сул в следующем году вряд ли будет играть в элитном дивизионе.
В прошлом туре команда Жаира Вентуры выиграла на своем поле у «Сеары» (1:0). И это единственная победа «Жувентуде» в десяти предыдущих матчах.
На этом отрезке у «Жувентуде» также шесть поражений и три ничьи.
В десяти предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата «Жувентуде» одержал всего лишь одну победу.
Прогноз и ставка
На «РБ Брагантино» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Жувентуде» — за 6.45.
Апрельский матч между этими командами завершился вничью 2:2, а в прошлом сезоне обе игры завершились в пользу «Жувентуде».
Но сейчас гости явно не в том состоянии, чтобы угрожать «РБ Брагантино». Скорее всего, встреча завершится победой хозяев поля.
Ставка — победа «РБ Брагантино» с форой (-1,5) за 2.66.