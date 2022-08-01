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    «РБ Брагантино» снова не сможет выиграть у «Жувентуде»?

    «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде». Прогноз (к. 2.66) и ставки на чемпионат Бразилии 1 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде»
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    «РБ Брагантино» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на своем поле
    «Ред Булл Брагантино» сыграет на своем поле против «Жувентуде» в рамках 20-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 01:00 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ред Булл Брагантино»

    «РБ Брагантино» занимает восьмое место в таблице после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрал 27 очков. Отставание от идущего четвертым «Атлетико Минейро» составляет пять очков.

    В прошлом туре команда Маурисио Барбьери проиграла на выезде «Флуминенсе» (1:2), не сумев продлить победную серию.

    Перед этим «РБ Брагантино» выиграл три матча — против «Аваи», «Америки Минейро» и «Форталезы», забив в общей сложности девять мячей.

    Также стоит отметить, что «РБ Брагантино» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей на своем поле. Исключением на этом отрезке стала лишь встреча с «Ботафого» (0:1).

    «Жувентуде»

    «Жувентуде» находится на предпоследней строчке, набрав в 19-ти матчах всего лишь 16 очков.

    Паниковать пока рано, но, если так пойдет и дальше, клуб из Кашиас-ду-Сул в следующем году вряд ли будет играть в элитном дивизионе.

    В прошлом туре команда Жаира Вентуры выиграла на своем поле у «Сеары» (1:0). И это единственная победа «Жувентуде» в десяти предыдущих матчах.

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    На этом отрезке у «Жувентуде» также шесть поражений и три ничьи.

    В десяти предыдущих матчах на выезде в рамках чемпионата «Жувентуде» одержал всего лишь одну победу.

    Прогноз и ставка

    На «РБ Брагантино» в этом матче можно поставить за 1.58, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Жувентуде» — за 6.45.

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    Апрельский матч между этими командами завершился вничью 2:2, а в прошлом сезоне обе игры завершились в пользу «Жувентуде».

    Но сейчас гости явно не в том состоянии, чтобы угрожать «РБ Брагантино». Скорее всего, встреча завершится победой хозяев поля.

    Ставка — победа «РБ Брагантино» с форой (-1,5) за 2.66.

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    «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде»: прогноз, ставка (2.66), статистика, коэффициенты матча 01.08.2022. Прогнозы на футбол. «РБ Брагантино» снова не сможет выиграть у «Жувентуде»?
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