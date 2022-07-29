«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в минувшем сезоне выступал неровно, однако начиная с зимы резко поднялся из опасной зоны АПЛ, финишировав на 11 месте.
Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону еврокубков, для чего у «сорок» есть все предпосылки.
Нынешним летом клуб сыграл четыре контрольных поединка. При двух победах «сороки» потерпели два поражения.
Именна две последние игры оказались для коллектива неудачными. Сперва он уступил «Майнцу» (0:1), а затем — «Бенфике» (2:3).
«Аталанта»
Прошлый сезон вышел для «Аталанты» провальным, с учетом тех выступлений, которые коллектив демонстрировал ранее.
Бергамаски заняли лишь восьмое место, не попав в еврокубки. И это клуб, который уже приучил было к своему участию в Лиге чемпионов.
Налицо завершение цикла блестящей команды Гасперини, а значит ее ожидает перестройка, в то время как гранды Серии А выглядят явно сильнее.
В межсезонье «нерадзурри» провели два контрольных поединка, которые выиграл. Сперва был разбит «Гамбароньо-Контоне» (12:1), а затем — «Комо» (4:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.