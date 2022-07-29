«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 21:45 мск. «Ньюкасл» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в минувшем сезоне выступал неровно, однако начиная с зимы резко поднялся из опасной зоны АПЛ, финишировав на 11 месте.

Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону еврокубков, для чего у «сорок» есть все предпосылки.

Нынешним летом клуб сыграл четыре контрольных поединка. При двух победах «сороки» потерпели два поражения.

Все прогнозы на футбол

Именна две последние игры оказались для коллектива неудачными. Сперва он уступил «Майнцу» (0:1), а затем — «Бенфике» (2:3).

«Аталанта»

Прошлый сезон вышел для «Аталанты» провальным, с учетом тех выступлений, которые коллектив демонстрировал ранее.

Бергамаски заняли лишь восьмое место, не попав в еврокубки. И это клуб, который уже приучил было к своему участию в Лиге чемпионов.

Налицо завершение цикла блестящей команды Гасперини, а значит ее ожидает перестройка, в то время как гранды Серии А выглядят явно сильнее.

В межсезонье «нерадзурри» провели два контрольных поединка, которые выиграл. Сперва был разбит «Гамбароньо-Контоне» (12:1), а затем — «Комо» (4:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.