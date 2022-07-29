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    Вернется ли «Ньюкасл» на победный путь?

    «Ньюкасл» — «Аталанта». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, товарищеский матч, 29 июля 2022 года

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    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 21:45 мск. «Ньюкасл» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в минувшем сезоне выступал неровно, однако начиная с зимы резко поднялся из опасной зоны АПЛ, финишировав на 11 месте.

    Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет подъем в зону еврокубков, для чего у «сорок» есть все предпосылки.

    Нынешним летом клуб сыграл четыре контрольных поединка. При двух победах «сороки» потерпели два поражения.

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    Именна две последние игры оказались для коллектива неудачными. Сперва он уступил «Майнцу» (0:1), а затем — «Бенфике» (2:3).

    «Аталанта»

    Прошлый сезон вышел для «Аталанты» провальным, с учетом тех выступлений, которые коллектив демонстрировал ранее.

    Бергамаски заняли лишь восьмое место, не попав в еврокубки. И это клуб, который уже приучил было к своему участию в Лиге чемпионов.

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  • 27/07/2022

    • Налицо завершение цикла блестящей команды Гасперини, а значит ее ожидает перестройка, в то время как гранды Серии А выглядят явно сильнее.

    В межсезонье «нерадзурри» провели два контрольных поединка, которые выиграл. Сперва был разбит «Гамбароньо-Контоне» (12:1), а затем — «Комо» (4:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

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    «Ньюкасл» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Ньюкасл» на победный путь?
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