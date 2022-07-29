ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийКаталонский бардак. Готова ли «Барса» к Левандовскому? Оправдался ли трансфер Джека Грилиша?Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными? Джесси ЛингардЗачем Лингард перешел в «Ноттингем»
  • 05:19
    • Повышенный фрибет 3500 рублей в Фонбете. Как получить?
  • 01:05
    • Панарин вошел в число фаворитов на «Харт Трофи» в сезоне НХЛ-2022/23 по версии The Athletic
  • 00:11
    • «Олимпиакос» с крупным счетом уступил «Маккаби» Хайфа в квалификации Лиги чемпионов
  • 00:01
    • Германия прошла в финал женского чемпионата Европы
  • 23:37
    • «Ференцварош» сыграет с «Карабахом» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
  • 18:27
    • Лунев обвинил «Зенит» в невыплате премиальных, в клубе отрицают задолженность
  • 22:41
    • Киевское «Динамо» одолело «Фенербахче» во 2-м раунде отбора Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Команды обменяются голами

    «Каан-Мариенборн» — «Нюрнберг». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, Кубок Германии, 29 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на Нюрнберг
    Прогноз и ставки на «Каан-Мариенборн» — «Нюрнберг»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрик Шуранов
    «Каан-Мариенборн» на своем поле сыграет против «Нюрнберга» в рамках 1/32 Кубка Германии. Матч состоится 29 июля, начало — 19:00 (мск). «Каан-Мариенборн» — «Нюрнберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Кубок 29 Июля 2022 года
    FC Kaan-Marienborn 07
  • Германия. Кубок
    •  FC Kaan-Marienborn 07 19:00 Нюрнберг Нюрнберг
  • Нюрнберг
    •

    «Каан-Мариенборн»

    «Красные» в прошлом сезоне заняли второе место в турнирной таблице Оберлиги Вестфален набрав 44 очка после 20 сыгранных матчей и попали в групповой раунд повышения квалификации, где успешно показали себя.

    После 9-ти сыгранных матчей на групповом этапе «Каан-Мариенборн» стал абсолютным лидером турнирной таблицы, не проиграв не одного поединка (3 ничьи и 6 побед) и смог повыситься в классе.

    В проведенных товарищеских матчах «красные» один раз сыграли вничью с «Финнентропом» (0:0), после этого дважды проиграли и в крайних двух встречах смогли победить своих соперников.

    Все прогнозы на футбол

    Так же «Каан-Мариенборн» уже провел один поединок в Западной региональной лиге, где смог одержать волевую победу над «Боруссией М 2» обыграв их со счетом 2:1 и забив свои два гола в дополнительное время на 92-й и 95-й минутах матча.

    «Нюрнберг»

    «Бордовые» в прошлом сезоне заняли 8-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги набрав 51 очко после 34 сыгранных матчей. Команда забила и пропустила одинаковое количество голов — 49/49.

    После этого «Нюрнберг» не совсем удачно провел предсезонную подготовку проиграв три товарищеских поединка против «Лудогорца» (3:0), «Тироля» (2:0) и лондонского «Арсенала» (3:5). Но «бордовые» смогли добыть и две победы над своими соперниками.

  • Пальцем в небо. Почему топ-трансферы так часто оказываются провальными?
  • Разбираемся, почему так много дорогостоящих трансферов в футболе проваливаются
  • Вчера

    • Так же уже стартовал новый сезон Второй Бундеслиги где «Нюрнберг» опять нестабильно показал себя. В первом туре команда проиграла в результативном поединке «Санкт-Паули» со счетом 3:2, но во втором туре «бордовые» переиграли «Гройтер Фюрт» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Каана-Мариенборна» в этом матче можно поставить за 26.00, ничью букмекеры предлагают взять за 10.50, а победу «Нюрнберга» — за 1.08.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз - Оба коллектива находятся в непонятной форме и показывают нестабильные результаты. Поэтому от этого матча можно ожидать любого исхода, но то, что соперники будут идти вперед и точно обменяются голами — это гарантировано.

    Ставка - Обе команды забьют за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.30
  • Прогноз на матч Сакраменто Репаблик — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Чжу Линь — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Музетти — Чеккинато
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Астана — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Де Минаур — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бруксби — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кишварда — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.18
  • Прогноз на матч Пайде — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Габала — Фехервар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Милсами — КуПС
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Маккаби Нетания — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рига — Ружомберок
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нефтчи — Арис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Каан-Мариенборн» — «Нюрнберг»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. Команды обменяются голами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры