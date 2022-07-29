«Каан-Мариенборн» на своем поле сыграет против «Нюрнберга» в рамках 1/32 Кубка Германии. Матч состоится 29 июля, начало — 19:00 (мск). «Каан-Мариенборн» — «Нюрнберг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каан-Мариенборн»

«Красные» в прошлом сезоне заняли второе место в турнирной таблице Оберлиги Вестфален набрав 44 очка после 20 сыгранных матчей и попали в групповой раунд повышения квалификации, где успешно показали себя.

После 9-ти сыгранных матчей на групповом этапе «Каан-Мариенборн» стал абсолютным лидером турнирной таблицы, не проиграв не одного поединка (3 ничьи и 6 побед) и смог повыситься в классе.

В проведенных товарищеских матчах «красные» один раз сыграли вничью с «Финнентропом» (0:0), после этого дважды проиграли и в крайних двух встречах смогли победить своих соперников.

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Так же «Каан-Мариенборн» уже провел один поединок в Западной региональной лиге, где смог одержать волевую победу над «Боруссией М 2» обыграв их со счетом 2:1 и забив свои два гола в дополнительное время на 92-й и 95-й минутах матча.

«Нюрнберг»

«Бордовые» в прошлом сезоне заняли 8-е место в турнирной таблице Второй Бундеслиги набрав 51 очко после 34 сыгранных матчей. Команда забила и пропустила одинаковое количество голов — 49/49.

После этого «Нюрнберг» не совсем удачно провел предсезонную подготовку проиграв три товарищеских поединка против «Лудогорца» (3:0), «Тироля» (2:0) и лондонского «Арсенала» (3:5). Но «бордовые» смогли добыть и две победы над своими соперниками.

Так же уже стартовал новый сезон Второй Бундеслиги где «Нюрнберг» опять нестабильно показал себя. В первом туре команда проиграла в результативном поединке «Санкт-Паули» со счетом 3:2, но во втором туре «бордовые» переиграли «Гройтер Фюрт» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка

На победу «Каана-Мариенборна» в этом матче можно поставить за 26.00, ничью букмекеры предлагают взять за 10.50, а победу «Нюрнберга» — за 1.08.

Прогноз - Оба коллектива находятся в непонятной форме и показывают нестабильные результаты. Поэтому от этого матча можно ожидать любого исхода, но то, что соперники будут идти вперед и точно обменяются голами — это гарантировано.

Ставка - Обе команды забьют за 2.28.