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    Забить смогут не все

    «Бешикташ» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, товарищеский матч, 26 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бешикташ» — «Алавес»
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    Неджип Уйсал
    «Бешикташ» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 июля, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Июля 2022 года
    Бешикташ
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    •  Бешикташ 19:00 Сампдория Сампдория
  • Генуя
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    «Бешикташ»

    Эта команда в минувшем сезоне провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.

    Интересно, что «Бешикташ», в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне нужно будет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.

    В летних контрольных матчах «Бешикташ» выглядела прилично. Из четырех поединков выиграно два при одном поражении.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Алавесом» для команды исторически проходят весьма успешно. В двух поединках «орлы» по разу выиграли и сыграли вничью.

    «Алавес»

    «Алавес» в минувшем сезоне вылетел из Примеры. Причем команда заняла последнее 20 место.

    Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет быстрый камбэк в элиту испанского футбола.

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  • 23/07/2022

    • Летом «Алавес» сыграл три контрольных поединка. Последний из них команда завершила разгромной викторией над скромным «Интерсити» (5:0).

    Правда, до того испанский клуб разгромно уступил «Вулверхэмптону». В ворота «Алавеса» влетело четыре сухих мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.86, на ничью за 3.64, а на «Алавес» — за 3.60.

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    «Бешикташ» прилично выглядел в предыдущих контрольных поединках.

    «Алавес» наверняка будет действовать вторым номером.

    «Бешикташ» сильнее, к тому же наверняка постарается сыграть на ноль. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.08.

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    «Бешикташ» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. Забить смогут не все
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