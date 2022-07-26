«Бешикташ» сыграет на своем поле с «Алавесом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 26 июля, начало — в 20:00 мск. «Бешикташ» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

Эта команда в минувшем сезоне провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.

Интересно, что «Бешикташ», в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне нужно будет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.

В летних контрольных матчах «Бешикташ» выглядела прилично. Из четырех поединков выиграно два при одном поражении.

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Матчи с «Алавесом» для команды исторически проходят весьма успешно. В двух поединках «орлы» по разу выиграли и сыграли вничью.

«Алавес»

«Алавес» в минувшем сезоне вылетел из Примеры. Причем команда заняла последнее 20 место.

Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет быстрый камбэк в элиту испанского футбола.

Летом «Алавес» сыграл три контрольных поединка. Последний из них команда завершила разгромной викторией над скромным «Интерсити» (5:0).

Правда, до того испанский клуб разгромно уступил «Вулверхэмптону». В ворота «Алавеса» влетело четыре сухих мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.86, на ничью за 3.64, а на «Алавес» — за 3.60.

«Бешикташ» прилично выглядел в предыдущих контрольных поединках .

«Алавес» наверняка будет действовать вторым номером.

«Бешикташ» сильнее, к тому же наверняка постарается сыграть на ноль. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.08.