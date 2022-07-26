«Бешикташ»
Эта команда в минувшем сезоне провалилась. «Орлы» финишировали только шестыми в чемпионате Турции.
Интересно, что «Бешикташ», в кои-то веки, вообще остался без еврокубков, так что в новом сезоне нужно будет вернуться в привычную борьбу за чемпионство.
В летних контрольных матчах «Бешикташ» выглядела прилично. Из четырех поединков выиграно два при одном поражении.
Матчи с «Алавесом» для команды исторически проходят весьма успешно. В двух поединках «орлы» по разу выиграли и сыграли вничью.
«Алавес»
«Алавес» в минувшем сезоне вылетел из Примеры. Причем команда заняла последнее 20 место.
Так что задачей команды на новый сезон наверняка будет быстрый камбэк в элиту испанского футбола.
Летом «Алавес» сыграл три контрольных поединка. Последний из них команда завершила разгромной викторией над скромным «Интерсити» (5:0).
Правда, до того испанский клуб разгромно уступил «Вулверхэмптону». В ворота «Алавеса» влетело четыре сухих мяча.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бешикташ» за 1.86, на ничью за 3.64, а на «Алавес» — за 3.60.
«Бешикташ»
«Алавес» наверняка будет действовать вторым номером.
«Бешикташ» сильнее, к тому же наверняка постарается сыграть на ноль. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.08.