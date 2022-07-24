«Фейеноорд» на своем поле сыграет против «Лиона» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 24 июля, начало — 17:45 (мск). «Фейеноорд» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» занял 3 место Эредивизии прошлого сезона, что для роттердамцев вряд ли можно считать достижением, ибо есть амбиции быть в дуэте лидеров.

У команды был шанс выиграть свой третий еврокубок в истории после Кубка чемпионов и Кубка УЕФА, но проиграл «Роме» (0:1) в финале Лиги конференций.

С тех пор коллектив не проводил официальных матчей, поэтому продолжает готовиться к новой кампании.

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В трех поединках межсезонья клуб дважды проиграл и одержал одну победу — над «Зальцбургом» (2:1).

«Лион»

«Ткачи» занял 8-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 61 очко за 38 матчей. Команда не смогла попасть в еврокубки.

При этом коллективу не помог и миниспурт в двух последних турах, в которых «Лион» одержал две победы.

Официальные матчи для команды еще не началась, поэтому она все еще готовится к новой кампании.

В текущее межсезонье клуб провел шесть поединков, в которых одержал три победы и потерпел три поражения.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,10.