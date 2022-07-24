«Фейеноорд»
«Фейеноорд» занял 3 место Эредивизии прошлого сезона, что для роттердамцев вряд ли можно считать достижением, ибо есть амбиции быть в дуэте лидеров.
У команды был шанс выиграть свой третий еврокубок в истории после Кубка чемпионов и Кубка УЕФА, но проиграл «Роме» (0:1) в финале Лиги конференций.
С тех пор коллектив не проводил официальных матчей, поэтому продолжает готовиться к новой кампании.
В трех поединках межсезонья клуб дважды проиграл и одержал одну победу — над «Зальцбургом» (2:1).
«Лион»
«Ткачи» занял 8-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 61 очко за 38 матчей. Команда не смогла попасть в еврокубки.
При этом коллективу не помог и миниспурт в двух последних турах, в которых «Лион» одержал две победы.
Официальные матчи для команды еще не началась, поэтому она все еще готовится к новой кампании.
В текущее межсезонье клуб провел шесть поединков, в которых одержал три победы и потерпел три поражения.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,10.