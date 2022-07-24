ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир Федотов Федотов обыграл свой бывший клуб — «Сочи». ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ Фрагмент матчаЭффект домино. Красная карточка полностью развалила игру «Краснодара» Исраэль АдесаньяБолельщики критикуют Исраэля Адесанью за скучные бои. Дана Уайт лично вступился за чемпиона
  • 22:00
    • «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» с крупным счетом
  • 17:03
    • ЦСКА разгромил «Сочи» на домашней арене, Медина оформил дубль
  • 19:39
    • «Оренбург» разгромил «Урал»
  • 16:59
    • «Вест Хэм» и «Сассуоло» достигли договоренностей о трансфере Джанлуки Скамакки
    Все новости спорта

    Вернутся ли к «Лиону» победы в межсезонье?

    «Фейеноорд» — «Лион». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 24 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Лион Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Лион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лион» проиграл два последних матча
    «Фейеноорд» на своем поле сыграет против «Лиона» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 24 июля, начало — 17:45 (мск). «Фейеноорд» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 24 Июля 2022 года
    Фейеноорд
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Фейеноорд 17:45 Лион Лион
  • Лион
    •

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» занял 3 место Эредивизии прошлого сезона, что для роттердамцев вряд ли можно считать достижением, ибо есть амбиции быть в дуэте лидеров.

    У команды был шанс выиграть свой третий еврокубок в истории после Кубка чемпионов и Кубка УЕФА, но проиграл «Роме» (0:1) в финале Лиги конференций.

    С тех пор коллектив не проводил официальных матчей, поэтому продолжает готовиться к новой кампании.

    Все прогнозы на футбол

    В трех поединках межсезонья клуб дважды проиграл и одержал одну победу — над «Зальцбургом» (2:1).

    «Лион»

    «Ткачи» занял 8-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 61 очко за 38 матчей. Команда не смогла попасть в еврокубки.

    При этом коллективу не помог и миниспурт в двух последних турах, в которых «Лион» одержал две победы.

  • Вундеркинд из «Реймса». Чем Юго Экитике привлек ПСЖ
  • Рассказываем о новичке парижан, который отказался от АПЛ ради перехода на «Стад де Франс»
  • 20/07/2022

    • Официальные матчи для команды еще не началась, поэтому она все еще готовится к новой кампании.

    В текущее межсезонье клуб провел шесть поединков, в которых одержал три победы и потерпел три поражения.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,10.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.04
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руд — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Енисей — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Химки — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Туран — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Родина — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Тобол — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Акрон — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фейеноорд» — «Лион»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. Вернутся ли к «Лиону» победы в межсезонье?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры