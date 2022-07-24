«Динамо» Махачкала
Новичок первой лиги стартовал более чем уверенно. На выезде махачкалинцы дали бой «Алании» (0:0).
«Динамо» Махачкала показала, что умеет отлично защищаться. К тому же, при определенном раскладе, команда могла даже добыть победу.
Очевидно, что динамовцы постараются, как минимум, не уступить и в этом матче. При этом наверняка махачкалинцы будут более резвыми в атаке.
В контрольных поединках команда выглядела вполне уверенно. Например, в четырех последних матчах динамовцы не пропустили ни разу.
«Велес»
Москвичи о своих целях не говорят, но очевидно, что «крылатым быкам» по силам побороться за высокие места в первой лиге.
«Велес» начал новый чемпионат с победы. Москвичи переиграли одного из фаворитов лиги «Балтику» (2:1).
В контрольных матчах «Велес» выглядел вполне себе прилично. Например, команда одолела ЦСКА (0:2).
В этом поединке гости наверняка будут стараться приумножить успех стартового тура. Как минимум, разжиться очками команде вполне по силам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 2.50, на ничью за 3.38, а на «Динамо» Махачкала — за 2.76.
«Динамо» Махачкала наверняка постарается сыграть в том же ключе, что и в первом туре.
«Велес»
«Велес» более опытен, чем и воспользуется в полной мере. Наши прогноз и ставка — Победа «Велеса» с коэффициентом 2.50.