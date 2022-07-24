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    «Велес» расправится с махачкалинцами

    «Динамо» Махачкала — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Первая лига, 24 июля 2022 года

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    «Велес»
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 июля, начало — в 19:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Июля 2022 года
    Динамо-Махачкала
  • Россия. ФНЛ
    •  Динамо-Махачкала 19:00 Велес Велес
  • Москва
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    «Динамо» Махачкала

    Новичок первой лиги стартовал более чем уверенно. На выезде махачкалинцы дали бой «Алании» (0:0).

    «Динамо» Махачкала показала, что умеет отлично защищаться. К тому же, при определенном раскладе, команда могла даже добыть победу.

    Очевидно, что динамовцы постараются, как минимум, не уступить и в этом матче. При этом наверняка махачкалинцы будут более резвыми в атаке.

    Прогнозы на ФНЛ

    В контрольных поединках команда выглядела вполне уверенно. Например, в четырех последних матчах динамовцы не пропустили ни разу.

    «Велес»

    Москвичи о своих целях не говорят, но очевидно, что «крылатым быкам» по силам побороться за высокие места в первой лиге.

    «Велес» начал новый чемпионат с победы. Москвичи переиграли одного из фаворитов лиги «Балтику» (2:1).

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    • В контрольных матчах «Велес» выглядел вполне себе прилично. Например, команда одолела ЦСКА (0:2).

    В этом поединке гости наверняка будут стараться приумножить успех стартового тура. Как минимум, разжиться очками команде вполне по силам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 2.50, на ничью за 3.38, а на «Динамо» Махачкала — за 2.76.

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    «Динамо» Махачкала наверняка постарается сыграть в том же ключе, что и в первом туре.

    «Велес» будет действовать первым номером.

    «Велес» более опытен, чем и воспользуется в полной мере. Наши прогноз и ставка — Победа «Велеса» с коэффициентом 2.50.

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    «Динамо» Махачкала — «Велес»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. «Велес» расправится с махачкалинцами
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