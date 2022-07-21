«Зиря»
Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «Зиря» в 28-ти матчах набрала 47 очков.
По ходу сезона команда одержала 13 побед и в 8 поединках была зафиксирована ничья. Новый чемпионат стартует 6 августа. В 1-м туре «Зиря» сыграет в гостях против команды «Кяпаз».
Главное достижение клуба на внутренней арене — серебро чемпионата Азербайджана сезона 2015/2016.
Все прогнозы на Лигу конференций
В последний раз азербайджанский коллектив играл в еврокубках в 2017-м году. В 1-м раунде Лиги Европы «Зиря» переиграла «Диферданж 03» из Люксембурга (4:1). Но затем оступилась на румынской команде «Астра Джурджу» (1:3).
«Маккаби» Тель-Авив
«Маккаби» — бронзовый призер чемпионата Израиля. В 36-ти матчах команда одержала 20 побед и сыграла вничью в 9 встречах.
Клуб из Тель-Авива на очко отстал от серебряного «Хапоэля» из Беэр-Шевы и на 9 баллов от «Маккаби» из Хайфы.
Новый сезон в Израиле стартует 20 августа. В 1-м туре «Маккаби» Тель-Авив в родных стенах примет «Маккаби» Бней-Рейне.
Прошлый сезон клуб провел также в Лиге конференций. Прошел три стадии отбора, в групповом этапе занял 2 место и дошел до 1/16 финала. В плей-офф изрильский коллектив был остановлен голландским ПСВ.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 4.34, на ничью за 3.44, а на «Маккаби» — за 1.80.
«Зиря» — неопытный еврокубковый боец
«Маккаби» мощный израильский клуб, который всегда будет считаться фаворитом в квалификационных раундах.
Прогноз и ставка — победа «Маккаби» с коэффициентом 1.80.