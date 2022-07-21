«Зиря» на своём поле сыграет с «Маккаби» в рамках первой игры второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 19:00 (мск). «Зиря» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зиря»

Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «Зиря» в 28-ти матчах набрала 47 очков.

По ходу сезона команда одержала 13 побед и в 8 поединках была зафиксирована ничья. Новый чемпионат стартует 6 августа. В 1-м туре «Зиря» сыграет в гостях против команды «Кяпаз».

Главное достижение клуба на внутренней арене — серебро чемпионата Азербайджана сезона 2015/2016.

Все прогнозы на Лигу конференций

В последний раз азербайджанский коллектив играл в еврокубках в 2017-м году. В 1-м раунде Лиги Европы «Зиря» переиграла «Диферданж 03» из Люксембурга (4:1). Но затем оступилась на румынской команде «Астра Джурджу» (1:3).

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» — бронзовый призер чемпионата Израиля. В 36-ти матчах команда одержала 20 побед и сыграла вничью в 9 встречах.

Клуб из Тель-Авива на очко отстал от серебряного «Хапоэля» из Беэр-Шевы и на 9 баллов от «Маккаби» из Хайфы.

Новый сезон в Израиле стартует 20 августа. В 1-м туре «Маккаби» Тель-Авив в родных стенах примет «Маккаби» Бней-Рейне.

Прошлый сезон клуб провел также в Лиге конференций. Прошел три стадии отбора, в групповом этапе занял 2 место и дошел до 1/16 финала. В плей-офф изрильский коллектив был остановлен голландским ПСВ.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 4.34, на ничью за 3.44, а на «Маккаби» — за 1.80.

«Зиря» — неопытный еврокубковый боец

«Маккаби» мощный израильский клуб, который всегда будет считаться фаворитом в квалификационных раундах.

Прогноз и ставка — победа «Маккаби» с коэффициентом 1.80.