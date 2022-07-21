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    Сможет ли «Маккаби» разгромить соперника?

    «Зиря» — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, квалификация Лиги конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Маккаби» Тель-Авив
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    «Маккаби» Тель-Авив
    «Зиря» на своём поле сыграет с «Маккаби» в рамках первой игры второго отборочного раунда Лиги конференций. Матч пройдёт 21 июля, начало — в 19:00 (мск). «Зиря» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
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    «Зиря»

    Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана. В минувшем сезоне «Зиря» в 28-ти матчах набрала 47 очков.

    По ходу сезона команда одержала 13 побед и в 8 поединках была зафиксирована ничья. Новый чемпионат стартует 6 августа. В 1-м туре «Зиря» сыграет в гостях против команды «Кяпаз».

    Главное достижение клуба на внутренней арене — серебро чемпионата Азербайджана сезона 2015/2016.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последний раз азербайджанский коллектив играл в еврокубках в 2017-м году. В 1-м раунде Лиги Европы «Зиря» переиграла «Диферданж 03» из Люксембурга (4:1). Но затем оступилась на румынской команде «Астра Джурджу» (1:3).

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» — бронзовый призер чемпионата Израиля. В 36-ти матчах команда одержала 20 побед и сыграла вничью в 9 встречах.

    Клуб из Тель-Авива на очко отстал от серебряного «Хапоэля» из Беэр-Шевы и на 9 баллов от «Маккаби» из Хайфы.

    Новый сезон в Израиле стартует 20 августа. В 1-м туре «Маккаби» Тель-Авив в родных стенах примет «Маккаби» Бней-Рейне.

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  • 16/07/2022

    • Прошлый сезон клуб провел также в Лиге конференций. Прошел три стадии отбора, в групповом этапе занял 2 место и дошел до 1/16 финала. В плей-офф изрильский коллектив был остановлен голландским ПСВ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зирю» за 4.34, на ничью за 3.44, а на «Маккаби» — за 1.80.

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    «Зиря» — неопытный еврокубковый боец

    «Маккаби» мощный израильский клуб, который всегда будет считаться фаворитом в квалификационных раундах.

    Прогноз и ставка — победа «Маккаби» с коэффициентом 1.80.

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    «Зиря» — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Маккаби» разгромить соперника?
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