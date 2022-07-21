В четверг, 21 июля «Кызылжар» примет «Осиек» в рамках квалификации Лиги конференций. Это будет первый матч 2-го отборочного раунда. Поединок начнётся в 15:00 (мск). «Кызылжар» — «Осиек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызылжар»

«Кызылжар» — четвёртая команда чемпионата Казахстана. В 26 матчах клуб одержал 11 побед и 6 встреч завершил миром. От бронзового «Кайрата» отставание составило 12 очков.

Место в топ-4 позволило «Кызылжару» попасть в Лигу конференций. В этом турнире коллектив стартует со 2-го отборочного раунда. Соперник — хорватский «Осиек».

Первая «ласточка». «Кызылжар» дебютант еврокубков. Ранее команда не играла в турнирах УЕФА.

Все прогнозы на Лигу конференций

Сезон в Казахстане в самом разгаре. Состоялись матчи 16-го тура. Участник Лиги конференций «Кызылжар» с минимальным счётом уступил команде «Аксу» (0:1). Команда барахтается на дне турнирной таблицы — 12 место из 14 команд.

«Осиек»

Бронзовый призёр чемпионата Хорватии. В проведенных 36-ти встреч «Осиек» набрал 69 очков. Выше оказались «Хайдук Сплит» и бессменный чемпион «Динамо» Загреб.

«Осиек» новый сезон еврокубков начинает не с 1-го, а со 2-го раунда. Во многом благодаря высокому рейтингу футбольной ассоциации Хорватии (18 место).

В прошлом сезоне «Осиек» также играл в Лиге конференций. Во 2-м раунде была одержана победа над польским клубом «Погонь» (1:0). Но затем последовало поражение от ЦСКА из Болгарии (2:5).

23 июля стартует новый сезон в чемпионате Хорватии. Матч стартового тура «Осиек» проводит на выезде против ФК «Локомотива».

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение бронзовому призёру хорватского чемпионата. На победу «Осиека» предлагают поставить за 2.01, ничья оценивается в 3.24, на успех «Кызылжара» — за 3.70

Прогноз. Вкусный вариант — победа «Кызылжара». Но с этим вариантом можно прогореть. Неопытный боец только набирается международного опыта.

А вот успех «Осиека» — наиболее реален. Третий клуб хорватского чемпионата — о многом говорит. Есть большая вероятность, что хорваты добьются положительного для себя результата.

Ставка — победа «Осиека» за 2.01