ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеДембеле остался в «Барселоне», но должен доказать свою ценность Роберт ЛевандовскийЛевандовский — в «Барселоне»: «Бавария» будет скучать по голам, но не по драме Пауло ДибалаВ активном поиске. Свободные агенты, которые все еще без клуба
  • 22:09
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом», Кордоба не реализовал пенальти
  • 21:58
    • «Динамо» обменялось голами с «Ростовом»
  • 19:30
    • «Локомотив» в большинстве не справился с «Нижним Новгородом»
  • 21:26
    • Швеция и Нидерланды одержали крупные победы и вышли в четвертьфинал женского Евро-2022
  • 19:58
    • Дубль Фамейе принес «Рубину» победу над «Родиной»
  • 17:31
    • «Аякс» объявил о продаже Мартинеса в МЮ
  • 17:04
    • «Сочи» на выезде обыграл «Торпедо»
    Все новости спорта

    У «Шкупи» нет шансов?

    «Динамо» Загреб — «Шкупи». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 19 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Загреб Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Динамо» Загреб — «Шкупи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йосип Дрмич
    Загребское «Динамо» примет «Шкупи» в матче 1/4 квалификации Лиги чемпионов. Он запланирован на 19 июля 22:00 пот мск. «Динамо» Загреб — «Шкупи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 19 Июля 2022 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 22:00 Шкупи Шкупи
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Динамо» Загреб

    Загребский коллектив начал новый сезон. В первом же официальном матче команда обыграла «Хайдук» и тем самым добыла Суперкубок Хорватии.

    15 июля «Динамо» сыграло в дерби с клубом «Локомотива», в котором одержало победу со счетом 3:2. Таким образом, хозяева продлили победную серию в чемпионате до четырех поединков.

    Коэффициенты матча Динамо З — Шкупи

  • 1
  • 1.11
  • X
  • 9.70
  • 2
  • 24.00
  • Ставка
    •

    В прошлом сезоне загребское «Динамо» добилось прохода в 1/16 финала Лиги Европы. Там оно встречалось с «Севильей» и уступило с общим счетом 2:3.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Команда выиграла прошлый чемпионат Хорватии, оформив пятый титул подряд.

    «Шкупи»

    Македонский клуб начал с 1/8 финала, где противостоял «Линкольн Ред Импс». Результат оказался довольно близким, так как по сумме двух встреч гости выиграли 3:2.

    С учетом межсезонки «Шкупи» провел 6 матчей и выиграл только в одном из них. Поражение от «Линкольна» в прошлом матче квалификации (0:2), стало четвертым за это лето.

  • Наши проблемы. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • Делимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2022/23
  • 16/07/2022

    • Ранее клуб потерпел поражения в товарищеских матчах с «Херманнштадтом» (0:2) и «Тираной» (0:2). Также была результативная ничья с «Фенербахче» (2:2).

    Из последних шести игр команды только две заканчивались с тотал больше 2.5.

    Прогноз и ставка

    Многие понимают, что шансов у «Шкупи» практически нет. «Динамо» — опытный участник еврокубков и один из самых титулованных клубов Хорватии.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Отсюда и такие котировки у букмекеров: 1.10 и 30.00 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 8.60.

    Все в праве ждать от «Динамо» крупной победы, учитывая уровень соперника и статус самих хозяев. Рекомендованная ставка — победа «Динамо» с форой -2.5 за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Майнц — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ауда — Тукумс 2000
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Белшина — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Штруфф — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Алания — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.43
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Аустрия Клагенфурт — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сундсвалль — Хеккен
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Варберг — Хельсингборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Загреб — «Шкупи»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.07.2022. Прогнозы на футбол. У «Шкупи» нет шансов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры