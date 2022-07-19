Загребское «Динамо» примет «Шкупи» в матче 1/4 квалификации Лиги чемпионов. Он запланирован на 19 июля 22:00 пот мск. «Динамо» Загреб — «Шкупи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Загребский коллектив начал новый сезон. В первом же официальном матче команда обыграла «Хайдук» и тем самым добыла Суперкубок Хорватии.

15 июля «Динамо» сыграло в дерби с клубом «Локомотива», в котором одержало победу со счетом 3:2. Таким образом, хозяева продлили победную серию в чемпионате до четырех поединков.

Коэффициенты матча Динамо З — Шкупи 1 1.11 X 9.70 2 24.00 Ставка

В прошлом сезоне загребское «Динамо» добилось прохода в 1/16 финала Лиги Европы. Там оно встречалось с «Севильей» и уступило с общим счетом 2:3.

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Команда выиграла прошлый чемпионат Хорватии, оформив пятый титул подряд.

«Шкупи»

Македонский клуб начал с 1/8 финала, где противостоял «Линкольн Ред Импс». Результат оказался довольно близким, так как по сумме двух встреч гости выиграли 3:2.

С учетом межсезонки «Шкупи» провел 6 матчей и выиграл только в одном из них. Поражение от «Линкольна» в прошлом матче квалификации (0:2), стало четвертым за это лето.

Ранее клуб потерпел поражения в товарищеских матчах с «Херманнштадтом» (0:2) и «Тираной» (0:2). Также была результативная ничья с «Фенербахче» (2:2).

Из последних шести игр команды только две заканчивались с тотал больше 2.5.

Прогноз и ставка

Многие понимают, что шансов у «Шкупи» практически нет. «Динамо» — опытный участник еврокубков и один из самых титулованных клубов Хорватии.

Отсюда и такие котировки у букмекеров: 1.10 и 30.00 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 8.60.

Все в праве ждать от «Динамо» крупной победы, учитывая уровень соперника и статус самих хозяев. Рекомендованная ставка — победа «Динамо» с форой -2.5 за 2.04.