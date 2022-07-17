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    «Кубань» — «Уфа». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, ФНЛ, 17 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «Уфа»
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    Фрагмент матча
    «Кубань» на своем поле сыграет против «Уфы» в рамках 1-го тура ФНЛ. Матч состоится 17 июля, начало — 19:00 (мск). «Кубань» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Июля 2022 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Кубань»

    «Кубанцы» в прошлом сезоне заняли 12-е место в турнирной таблице ФНЛ набрав 49 очков после 38 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 45 голов, а в свои пропустила — 48.

    В межсезонье краснодарский клуб пополнил свой состав 11-ю новыми игроками, можно сказать собрал совершенно новую команду. При этом коллектив покинуло 15 футболистов.

    Из 5-ти проведенных товарищеских матчей «Кубань» лишь 1 раз потерпела поражение в поединке против «Ростова» (2:0), так же «кубанцы» в матче с «Краснодаром-2» не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей — 1:1.

    Календарь и таблица ФНЛ

    А в остальных встречах «Кубань» без проблем смогла справиться со «СКА Ростовом» (2:0), «Дружбой» (1:0) и «Динамо Ставрополью» (1:0).

    «Уфа»

    «Горожане» прошлый сезон завершили на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ набрав 30 очков после 30-ти сыгранных матчей. Команда забивала 29 голов, а пропускала — 40.

    «Уфа» боролась в стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ и соперником в этих противостояниях стал «Оренбург», который по сумме двух матчей переиграл уфимцев со счетом 4:3.

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    • «Горожане», в это межсезонье, продали своего лидера Гамида Агаларова в «Ахмат». А пополнили состав уфимцев форвард Минаев из «Ротора» и защитник Ушахин из «Казанки».

    «Уфа» провела всего два товарищеских поединка этим летом, в которых смогла одолеть «Рубин» с разгромным счетом 1:4 и не определила сильнейшего с «Уралом» со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Кубани» в этом матче можно поставить за 3.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Уфы» — за 1.95.

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    Прогноз - Ставить на исход поединка достаточно сложно. «Уфа» потеряла лидеров и не смогла закрыть проблемные позиции. «Кубань» и вовсе обновилась почти на 100%. Однако без голов игра вряд ли пройдёт, команды всегда играют в открытый футбол.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.00.

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    «Кубань» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 17.07.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный матч
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