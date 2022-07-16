«Днепр» Могилев
Новичок элитного дивизиона логично сражается лишь за выживание. Вот и нынешнее последнее место выглядит логичным.
«Днепр» Могилев забил всего 12 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущено уже 29 мячей.
Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Днепр» Могилев на выезде уступил дзержинскому «Арсеналу» (1:0).
Матчи со «Славией» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Днепр» Могилев выиграл дважды при трех неудачах.
«Славия» Мозырь
«Славия» Мозырь в нынешнем чемпионате выступает, в целом, на своем уровне. 8 место вполне привычно для команды.
«Славия» Мозырь забивает довольно исправно — 22 мяча. При этом в 13 матчах команда пропустила уже 20 раз.
В минувшем туре чемпионата Белоруссии команда победила. Дома была обыграна «Белшина» (2:0).
Проблемы с надежностью обороны не дают команде раскрыться. Так или иначе, «Славия» явно способна на большее.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Славия» Мозырь за 1.63, на ничью за 3.66, а на «Днепр» Могилев — за 4.60.
«Днепр» Могилев
«Славия» Мозырь явно намеревается подняться в турнирной таблице.
Днепряне испытывают заметные трудности в организации игры. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.08.