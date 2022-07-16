ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камару Усман5 бойцов, которые могут отобрать пояс у Камару Усмана в полусреднем весе Гильермо АбаскальЛето «Спартака»: красно-белое поле экспериментов Стивен ДжеррардКлубы, которые способны ворваться в топ-6 АПЛ
  • 17:53
    • Стали известны расписание и новая схема проведения Кубка России
  • 21:50
    • «Химки» подписали двух экс-игроков «Спартака»
    Все новости спорта

    В Могилеве забьют не все

    «Днепр» Могилев — «Славия» Мозырь. Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Белоруссии, 16 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Днепр» Могилев — «Славия» Мозырь
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Молчан
    «Днепр» Могилев сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 июля, начало — в 20:00 мск. «Днепр» Могилев — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 16 Июля 2022 года
    Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Днепр Могилев 20:00 Славия Мозырь Славия Мозырь
  • Мозырь
    •

    «Днепр» Могилев

    Новичок элитного дивизиона логично сражается лишь за выживание. Вот и нынешнее последнее место выглядит логичным.

    «Днепр» Могилев забил всего 12 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущено уже 29 мячей.

    Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Днепр» Могилев на выезде уступил дзержинскому «Арсеналу» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи со «Славией» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Днепр» Могилев выиграл дважды при трех неудачах.

    «Славия» Мозырь

    «Славия» Мозырь в нынешнем чемпионате выступает, в целом, на своем уровне. 8 место вполне привычно для команды.

    «Славия» Мозырь забивает довольно исправно — 22 мяча. При этом в 13 матчах команда пропустила уже 20 раз.

  • Лето «Локомотива»: привыкая к роли середняка
  • Все о подготовке к новому сезону московского «Локомотива»
  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата Белоруссии команда победила. Дома была обыграна «Белшина» (2:0).

    Проблемы с надежностью обороны не дают команде раскрыться. Так или иначе, «Славия» явно способна на большее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Славия» Мозырь за 1.63, на ничью за 3.66, а на «Днепр» Могилев — за 4.60.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Днепр» Могилев забивает с огромной натугой.

    «Славия» Мозырь явно намеревается подняться в турнирной таблице.

    Днепряне испытывают заметные трудности в организации игры. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.08.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Дьере — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бондар — Тревизан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шварцман — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мельбурн Виктори — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:05
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:35
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атырау — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.26
  • Прогноз на матч Астана — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Таммека — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.90
  • Прогноз на матч Химки — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Гомель — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Днепр» Могилев — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 16.07.2022. Прогнозы на футбол. В Могилеве забьют не все
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры