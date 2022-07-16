«Днепр» Могилев сыграет на своем поле со «Славией» Мозырь в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 июля, начало — в 20:00 мск. «Днепр» Могилев — «Славия» Мозырь: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр» Могилев

Новичок элитного дивизиона логично сражается лишь за выживание. Вот и нынешнее последнее место выглядит логичным.

«Днепр» Могилев забил всего 12 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота пропущено уже 29 мячей.

Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Днепр» Могилев на выезде уступил дзержинскому «Арсеналу» (1:0).

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Матчи со «Славией» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Днепр» Могилев выиграл дважды при трех неудачах.

«Славия» Мозырь

«Славия» Мозырь в нынешнем чемпионате выступает, в целом, на своем уровне. 8 место вполне привычно для команды.

«Славия» Мозырь забивает довольно исправно — 22 мяча. При этом в 13 матчах команда пропустила уже 20 раз.

В минувшем туре чемпионата Белоруссии команда победила. Дома была обыграна «Белшина» (2:0).

Проблемы с надежностью обороны не дают команде раскрыться. Так или иначе, «Славия» явно способна на большее.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Славия» Мозырь за 1.63, на ничью за 3.66, а на «Днепр» Могилев — за 4.60.

«Днепр» Могилев забивает с огромной натугой .

«Славия» Мозырь явно намеревается подняться в турнирной таблице.

Днепряне испытывают заметные трудности в организации игры. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.08.