16 июля в Москве на «ВЭБ Арене» в 1-м туре российской Премьер-лиге сезона 2022/23 ЦСКА сыграет против «Урала» из Екатеринбурга. Игра начнется в 15:00 по мск. ЦСКА — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА в прошлом сезоне не смог зацепиться за медали, финишировав на пятой строке, но четвертому «Краснодару» он уступил только по дополнительным показателям, а от третьего «Динамо» отстал на три пункта.

Напомним, что «армейцы» в этом сезоне будет играть под руководством Владимира Федотова, который в прошлом сезоне возглавлял «Сочи» и привел клуб к серебряным медалям.

Коэффициенты матча ЦСКА — Урал 1 1.63 X 3.85 2 5.60 Ставка

Уже с новым тренером москвичи провели четыре товарняка. Сперва они потерпели три фиаско подряд с общим счетом 0:7, а потом была победа над «Сочи» 2:1, правда, совсем незаслуженная.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что летом клуб потерял много футболистов: Языджи, Дзагоева, Фернандеса, Магнуссона, Ахметова, Гогричиани, Сигурдссона, Бохинена и Эджуке. На их место пришло пока два новичка, которые ну никак не могут компенсировать потери.

«Урал»

Прошлый чемпионат России коллектив из Екатеринбурга завершил лишь на 12 месте, остановившись в шаге от переходных матчей за понижение в классе.

«Оранжево-черные» в концовке сезона выиграли четыре из пяти заключительных матчей, что позволило опередить «Химки» на одно очко и избежать стыковых поединков.

В предстоящем сезоне «Уралом» по-прежнему будет руководит Игорь Шалимов. К слову, летом клуб покинуло семь футболистов, но на их место пришло столько же новичков.

В межсезонных спаррингах «шмели» уступили «Крыльям Советов» со счетом 0:3, а также сыграли вничью с «Уфой» — 1:1.

В прошлом сезоне в первом круге ЦСКА на выезде обыграл «уральцев» со счетом 1:0, а во втором круге в Москве эти коллективы расписали мировую со счетом 2:2, причем москвичи ушли от поражение только в компенсированное время.

Прогноз и ставка на ЦСКА — «Урал»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 1.65, победа «Урала» — 5.60, ничья — 3.80

Летом из ЦСКА ушло несколько ключевых футболистов, что сразу же сказалось на результатах команды даже в товарняках, в которых они пропускали в каждой игре. Да и в последнее время «армейцы» дома зачастую получали от «шмелей» голы в свои ворота. В общем, ставим здесь на обмен голами.