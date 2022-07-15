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    «Ливерпулю» пора реабилитироваться

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, товарищеский матч, 15 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Кристал Пэласа» в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 15 июля, начало — 15:35 (мск). «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 15 Июля 2022 года
    Кристал Пэлас
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    •  Кристал Пэлас 15:35 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    «Красные» очень обидно упустили чемпионство в прошлом сезоне, отстав от «Ман Сити» всего на 1 балл и в итоге заняв второе место турнирной таблицы чемпионата Англии набрав при этом 92 очка после 38 сыгранных матчей.

    Так же «Ливерпуль» смог дойти до финала Лиги Чемпионов, где его соперником стал мадридский «Реал», который по итогу смог победить «красных» с минимальным счетом 0:1, поэтом и тут «мерсисайдцы» оказались без трофея.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Ливерпуль

  • 1
  • 7.10
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.37
  • Ставка
    •

    Единственной радостью и единственным трофеем «Ливерпуля» в прошлом сезоне стал Куброк Англии, который «красный» выбороли в финальном матче против «Челси» обыграв их в серии пенальти.

    А несколько дней назад «Ливерпуль» провел первый товарищеский матч в нынешнем межсезонье против «Манчестер Юнайтед». «Красные» были разгромлены «МЮ» со счетом 4:0.

    «Кристал Пэлас»

    «Орлы» прошлый сезон завершили на 6-м месте в турнирной таблице набрав 58 очков после 38 сыгранных матчей. Примечательно, что команда имела одинаковую разницу забитых/пропущенных голов — 57/57.

    В начале июля «Кристал Пэлас» провел два товарищеских поединка. В первом команда не смогла определить сильнейшего с «Аккрингтоном» завершив поединок ничьей -1:1, а во втором вырвала победу у «Миллуола» в результативном матче — 5:4.

    «Кристал Пэлас» последний раз смог одержать победу над «Ливерпулем» в далеком 2017 году, а после этого поигрывал во всех очных встречах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.38, ничью букмекеры предлагают взять за 4.80, а победу «Кристал Пэласа» — за 6.95.

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    Прогноз — Перед стартом нового сезона чемпионата Англии команды будут наигрывать основной состав. А «Кристал Пэлас» всегда был удобным соперником для «Ливерпуля», который постоянно их уверенно обыгрывает.

    Ставка — Победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.10.

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    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпулю» пора реабилитироваться
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