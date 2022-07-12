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    Датчанки с финками огорчат друг друга?

    Дания (Ж) — Финляндия (Ж). Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, женский Евро-2022, 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Дания (Ж) — Финляндия (Ж)
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    Рикке Севецке
    Дания (Ж) сыграет на своем поле с Финляндией (Ж) в рамках 2-го тура группового этапа женского Евро-2022. Матч пройдет 12 июля, начало — в 19:00 мск. Дания (Ж) — Финляндия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дания (Ж)

    Датчанки стартовали крайне неудачно. Команда разгромно уступила немкам со счетом 4:0.

    Особенно убого выглядела атака Дании (Ж). Впрочем, соперник был больно мощный, и итоговый результат особой случайностью не стал.

    Наверняка в этом поединке Дания (Ж) будет настроена только на победу. Стало быть, ожидаем от датчанок активных атак.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с финками исторически складываются для команды успешно. Из пяти последних очных встреч добыто три победы при одном поражении.

    Финляндия (Ж)

    Финки также провалили стартовый тур женского Евро-2022. Поражение от испанской сборной вышло разгромным (4:1).

    Правда, Финляндия (Ж) довольно неплохо смотрелась в стартовые минуты поединка. Более того, финки даже открыли счет.

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    • Нет сомнений, в этой встрече команда будет действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки.

    Вот только сможет ли оборона Финляндии (Ж) сдержать атакующую линию датчанок. Обе команды явно будут стремиться добыть первые очки в группе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию (Ж) за 1.39, на ничью за 4.44, а на Финляндию (Ж) — за 7.30.

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    Датчанки наверняка будут атаковать с первых минут матча.

    Финляндия (Ж) наверняка будет действовать от обороны.

    Обе команды имеют заметные трудности с надежностью собственных тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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    Дания (Ж) — Финляндия (Ж): прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Датчанки с финками огорчат друг друга?
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