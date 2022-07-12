Дания (Ж)
Датчанки стартовали крайне неудачно. Команда разгромно уступила немкам со счетом 4:0.
Особенно убого выглядела атака Дании (Ж). Впрочем, соперник был больно мощный, и итоговый результат особой случайностью не стал.
Наверняка в этом поединке Дания (Ж) будет настроена только на победу. Стало быть, ожидаем от датчанок активных атак.
Поединки с финками исторически складываются для команды успешно. Из пяти последних очных встреч добыто три победы при одном поражении.
Финляндия (Ж)
Финки также провалили стартовый тур женского Евро-2022. Поражение от испанской сборной вышло разгромным (4:1).
Правда, Финляндия (Ж) довольно неплохо смотрелась в стартовые минуты поединка. Более того, финки даже открыли счет.
Нет сомнений, в этой встрече команда будет действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки.
Вот только сможет ли оборона Финляндии (Ж) сдержать атакующую линию датчанок. Обе команды явно будут стремиться добыть первые очки в группе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Данию (Ж) за 1.39, на ничью за 4.44, а на Финляндию (Ж) — за 7.30.
Датчанки
Финляндия (Ж) наверняка будет действовать от обороны.
Обе команды имеют заметные трудности с надежностью собственных тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.