Дания (Ж) сыграет на своем поле с Финляндией (Ж) в рамках 2-го тура группового этапа женского Евро-2022. Матч пройдет 12 июля, начало — в 19:00 мск. Дания (Ж) — Финляндия (Ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания (Ж)

Датчанки стартовали крайне неудачно. Команда разгромно уступила немкам со счетом 4:0.

Особенно убого выглядела атака Дании (Ж). Впрочем, соперник был больно мощный, и итоговый результат особой случайностью не стал.

Наверняка в этом поединке Дания (Ж) будет настроена только на победу. Стало быть, ожидаем от датчанок активных атак.

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Поединки с финками исторически складываются для команды успешно. Из пяти последних очных встреч добыто три победы при одном поражении.

Финляндия (Ж)

Финки также провалили стартовый тур женского Евро-2022. Поражение от испанской сборной вышло разгромным (4:1).

Правда, Финляндия (Ж) довольно неплохо смотрелась в стартовые минуты поединка. Более того, финки даже открыли счет.

Нет сомнений, в этой встрече команда будет действовать вторым номером, рассчитывая на контратаки.

Вот только сможет ли оборона Финляндии (Ж) сдержать атакующую линию датчанок. Обе команды явно будут стремиться добыть первые очки в группе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Данию (Ж) за 1.39, на ничью за 4.44, а на Финляндию (Ж) — за 7.30.

Датчанки наверняка будут атаковать с первых минут матча .

Финляндия (Ж) наверняка будет действовать от обороны.

Обе команды имеют заметные трудности с надежностью собственных тылов. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.