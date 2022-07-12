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    Будет ли у «Дефенса и Хустисия» первая виктория в чемпионате?

    «Дефенса и Хустисия» — «Альдосиви». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Аргентины, 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дефенса и Хустисия» — «Альдосиви»
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    «Дефенса и Хустисия»
    В 7-м туре чемпионата Аргентины по футболу-2022 «Дефенса и Хустисия» на своем поле сыграет против «Альдосиви». Игра начнется в 01:00 по мск. «Дефенса и Хустисия» — «Альдосиви»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 12 Июля 2022 года
    Дефенса и Хустисия
  • Аргентина. Примера
    •  Дефенса и Хустисия 01:00 Альдосиви Альдосиви
  • Аргентина. Примера
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    «Дефенса и Хустисия»

    «Дефенса и Хустисия» по итогам шести туров нынешнего чемпионата Аргентины идет аж на 26-м месте среди 28 участников, имея в копилке четыре очка.

    Клуб из город Флоренсио-Варела в этом первенстве еще не знал радости победы, расписав четыре мировые и потерпев два фиаско, забил четыре мяча, пропустил — шесть.

    В своей последней игре первенства «зелено-желтые» потерпели выездное поражение от лидирующей на данный момент «Химнасии и Эсгримы» со счетом 0:1, что стало второй неудачей за последние три игры.

    Все прогнозы на футбол

    Несколько дней тому назад «Дефенса и Хустисия» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины в гостях одолела «Аргентинос Хуниорс» 1:0 и вышла в следующий раунд.

    «Альдосиви»

    «Альдосиви» замыкает турнирную таблицу аргентинского первенства, имея на своем счету те же четыре очка, но хуже разницу мячей.

    «Акулы» в текущем чемпионате первенства смогли добыть лишь одну викторию, переиграв минувшем игровом дне на своем поле скромный «Росарио Сентраль» со счетом 2:1.

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    • В остальных же пяти поединках коллектив еще раз сыграл вничью и потерпел пять викторий. Забила команда за все время только три гола, а пропустила в свои — аж десять.

    За шесть последних очных встреч эти клубы соблюдают полный паритет, по два раза обыграв друг друга и два поединка закончив вничью.

    Прогноз и ставка на «Дефенса и Хустисия» — «Альдосиви»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дефенса и Хустисия» — 1.65, победа «Альдосиви» — 5.45, ничья — 3.88.

    В данном сражении прогнозируем викторию хозяев поля, которые приложат максимум усилий для добычи первой виктории в данном чемпионате.

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    «Дефенса и Хустисия» — «Альдосиви»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Будет ли у «Дефенса и Хустисия» первая виктория в чемпионате?
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