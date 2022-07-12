В 7-м туре чемпионата Аргентины по футболу-2022 «Дефенса и Хустисия» на своем поле сыграет против «Альдосиви». Игра начнется в 01:00 по мск. «Дефенса и Хустисия» — «Альдосиви»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дефенса и Хустисия»

«Дефенса и Хустисия» по итогам шести туров нынешнего чемпионата Аргентины идет аж на 26-м месте среди 28 участников, имея в копилке четыре очка.

Клуб из город Флоренсио-Варела в этом первенстве еще не знал радости победы, расписав четыре мировые и потерпев два фиаско, забил четыре мяча, пропустил — шесть.

В своей последней игре первенства «зелено-желтые» потерпели выездное поражение от лидирующей на данный момент «Химнасии и Эсгримы» со счетом 0:1, что стало второй неудачей за последние три игры.

Все прогнозы на футбол

Несколько дней тому назад «Дефенса и Хустисия» в рамках 1/16 финала Кубка Аргентины в гостях одолела «Аргентинос Хуниорс» 1:0 и вышла в следующий раунд.

«Альдосиви»

«Альдосиви» замыкает турнирную таблицу аргентинского первенства, имея на своем счету те же четыре очка, но хуже разницу мячей.

«Акулы» в текущем чемпионате первенства смогли добыть лишь одну викторию, переиграв минувшем игровом дне на своем поле скромный «Росарио Сентраль» со счетом 2:1.

В остальных же пяти поединках коллектив еще раз сыграл вничью и потерпел пять викторий. Забила команда за все время только три гола, а пропустила в свои — аж десять.

За шесть последних очных встреч эти клубы соблюдают полный паритет, по два раза обыграв друг друга и два поединка закончив вничью.

Прогноз и ставка на «Дефенса и Хустисия» — «Альдосиви»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Дефенса и Хустисия» — 1.65, победа «Альдосиви» — 5.45, ничья — 3.88.

В данном сражении прогнозируем викторию хозяев поля, которые приложат максимум усилий для добычи первой виктории в данном чемпионате.