ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доминик Калверт-ЛьюинТоп-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фрибет в ОлимпеБонусы и фрибеты букмекеров России в июле 2022 года Кристоф ГальтьеНовый вектор развития. Почему «ПСЖ» убрал Почеттино и назначил Гальтье
  • 11:39
    • Де Лигт согласился перейти в «Баварию»
  • 11:02
    • Юри Алберто: Сейчас не лучшее время оставаться в России
  • 10:37
    • Рафинья близок к переходу в «Барселону»
  • 10:09
    • Агент: Не удивлюсь, если Дзюба завершит карьеру
  • 10:01
    • Главный тренер «Миннесоты» о Капризове: Страшная ситуация, это пугает нас всех
  • 07:15
    • Источник: Капризова не пустили в США
  • 07:00
    • Крыховяк проведет сезон в Саудовской Аравии
    Все новости спорта

    Дерби Авельянеды останется за «Расингом»

    «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, чемпионат Аргентины, 10 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Расинг» Авельянеда
    10 июля в дерби Авельянеда «Расинг» сыграет против «Индепендьенте» в 7-м туре чемпионата Аргентины по футболу. Поединок начнется в 21:30 по мск. «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 10 Июля 2022 года
    Расинг Авельянеда
  • Аргентина. Примера
    •  Расинг Авельянеда 21:30 Индепендьенте Индепендьенте
  • Аргентина. Примера
    •

    «Расинг» Авельянеда

    «Расинг» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины не блистал, заняв лишь 15 позиции в турнирной таблице среди 26 участников.

    В этом же первенстве коллектив Авельянеды с десятью зачетными пунктами идет на шестой строке, отставая от лидера на четыре очка.

    Команда в чемпионате трижды одерживала «сухие» виктории, все которые были домашними, а также дважды уступала в гостях и раз разошлась миром — в предыдущем туре на выезде с «Сармьенто Хунин» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле «Расинг» не проигрывает уже 13 поединков поединков, одержав десять побед и еще три раза сыграв вничью. За это время он пропустил только четыре гола и ни разу больше одного за игру.

    «Индепендьенте»

    «Индепендьенте» в прошлом сезоне занял девятое место, тем самым получив билет в Южноамериканский кубок, где не смог преодолеть групповую стадию.

    В новом же чемпионате Аргентины клуб из города Авельянеда идет на 19 строчке, имея семь очков, но третьему месту он проигрывает пять баллов, так что способен существенно подняться в турнирной таблице.

  • Новый вектор развития. Почему «ПСЖ» убрал Почеттино и назначил Гальтье
  • «Пари Сен-Жермен», похоже, готов вернуться к истокам
  • Вчера

    • До этого в чемпионате коллектив трижды терпел поражения, два раза добивался побед в родных стенах, и однажды сыграл вничью. В прошлом туре он принимал у себя дома «Платенсе» и проиграл со счетом 1:3.

    На выезде «Индепендьенте» не побеждает в шести последних встречах, проиграв четыре из них. За 16 последних гостевых матчей ему удалось выиграть только два раза.

    В предыдущих пяти очных поединках четыре раза побеждал «Расинг» и раз выигрывал «Индепендьенте».

    Прогноз и ставка на «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Расинга» предлагают — 1.87.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Индепендьенте» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.44.

    В данном противостоянии прогнозируем викторию «Расинга», который на своем поле выступает сверхудачно, выиграв в родных стенах десять из 13 последних встреч.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Торпедо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Рыбакина — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Кайрат — Ордабасы
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Тараз — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Мактаарал — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Минск — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  6.10
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Португалия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Патронато — Арсенал Саранди
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нарва Транс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Хайдук
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 10.07.2022. Прогнозы на футбол. Дерби Авельянеды останется за «Расингом»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры