«Расинг» Авельянеда
«Расинг» в минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины не блистал, заняв лишь 15 позиции в турнирной таблице среди 26 участников.
В этом же первенстве коллектив Авельянеды с десятью зачетными пунктами идет на шестой строке, отставая от лидера на четыре очка.
Команда в чемпионате трижды одерживала «сухие» виктории, все которые были домашними, а также дважды уступала в гостях и раз разошлась миром — в предыдущем туре на выезде с «Сармьенто Хунин» 1:1.
На своем поле «Расинг» не проигрывает уже 13 поединков поединков, одержав десять побед и еще три раза сыграв вничью. За это время он пропустил только четыре гола и ни разу больше одного за игру.
«Индепендьенте»
«Индепендьенте» в прошлом сезоне занял девятое место, тем самым получив билет в Южноамериканский кубок, где не смог преодолеть групповую стадию.
В новом же чемпионате Аргентины клуб из города Авельянеда идет на 19 строчке, имея семь очков, но третьему месту он проигрывает пять баллов, так что способен существенно подняться в турнирной таблице.
До этого в чемпионате коллектив трижды терпел поражения, два раза добивался побед в родных стенах, и однажды сыграл вничью. В прошлом туре он принимал у себя дома «Платенсе» и проиграл со счетом 1:3.
На выезде «Индепендьенте» не побеждает в шести последних встречах, проиграв четыре из них. За 16 последних гостевых матчей ему удалось выиграть только два раза.
В предыдущих пяти очных поединках четыре раза побеждал «Расинг» и раз выигрывал «Индепендьенте».
Прогноз и ставка на «Расинг» Авельянеда — «Индепендьенте»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Расинга» предлагают — 1.87.
На викторию «Индепендьенте» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.44.
В данном противостоянии прогнозируем викторию «Расинга», который на своем поле выступает сверхудачно, выиграв в родных стенах десять из 13 последних встреч.