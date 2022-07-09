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    Выиграет ли «Ракув» в Суперкубке второй раз подряд?

    «Лех» — «Ракув». Прогноз (к. 2.08), ставки на футбол, Суперкубок Польши, 9 июля 2022 года

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    9 июля состоится матч за Суперкубок, в котором сойдутся «Лех» и «Ракув». Поединок назначен на 21:10 по мск. «Лех» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Польша. Суперкубок 09 Июля 2022 года
    Лех П
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    •  Лех П 21:10 Ракув Ракув
  • Ченстохова
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    «Лех»

    «Лех» уже стартовал в этом сезоне. Он начал с победы в квалификации Лиги чемпионов. Коллектив принял у себя «Карабах» и победил со счетом 1:0. Однако впереди еще ответная встреча.

    По итогам прошедшего сезона клуб стал чемпионом Польши, набрав 74 очка. В борьбе за титул он опередил «Ракув» на 5 пунктов.

    Коэффициенты матча Лех П — Ракув

  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.03
  • Ставка
    •

    В июне команда провела три товарищеских матча. Встречи с «Погонь» (0:1) и «Видзев» (1:2) оказались неудачными. «Ягеллонию» «Лех» обыграл со счетом 2:1.

    Все прогнозы на футбол

    Последний раз «Лех» брал Суперкубок в 2016 году.

    «Ракув»

    «Ракув» занял второе место в чемпионате, финишировав с 69 очками. Также он выиграл Кубок Польши, одолев в финале «Лех» со счетом 3:1.

    Отметим также, что «красно-синие» стали победителями прошлого розыгрыша Суперкубка. Коллектив выиграл у «Легии» в серии пенальти.

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    • В новом сезоне команда пока что не провела ни одного официального поединка. В июне она победила «Лехию» (2:1) и «Хойнице» (5:1) в товарищеских встречах.

    В июльских матчах «Ракув» встречался с «Плоцком» — 3:0 и 0:3.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают высокие коэффициенты — 3.65 на победу «Леха» и 2.08 на победу «Ракува».

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    «Ракув» имеет преимущество в очной серии. Он выиграл в трех из четырех случаев. В том числе команда одержала победу в последних двух очных поединках, которые проходили в кубковых соревнованиях. Беспроигрышная серия составляет 6 матчей.

    «Ракув» совсем немного отстал от «Леха» в прошлом сезоне, однако взял Кубок и Суперкубок. Коллектив явно дружит с кубковыми турнирами. Рекомендуется поставить на победу вторых.

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    «Лех» — «Ракув»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 09.07.2022. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Ракув» в Суперкубке второй раз подряд?
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